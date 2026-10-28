Сургутский суд вынес приговор бывшему первому замгубернатора Югры

Сургутский городской суд приговорил бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

«28 октября 2026 года Сургутским городским судом вынесен приговор в отношении Шипилова А.В., которым он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ», − сообщили «Суды Югры».

Помимо 11 лет лишения свободы, Шипилову назначили штраф в 15 млн рублей − это двукратная сумма взятки. Также ему на семь лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 7,5 млн рублей − сумму, соответствующую размеру взятки.

Для исполнения приговора Шипилова заключили под стражу.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее, выступая с последним словом в Сургутском городском суде, Алексей Шипилов заявил, что не признает вину в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он оспорил доказательства обвинения, высказал претензии к организации процесса и попросил суд вынести оправдательный приговор.