Предприятия Югры вошли в подборку промышленных экскурсий России

Два предприятия Югры вошли в подборку промышленных экскурсий по производствам Урала и Сибири. Маршруты представили на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ.

«Ситиматик-Югра» знакомит гостей с системой вывоза, сортировки и переработки отходов. Посетителям рассказывают о работе сотрудников, показывают фотозону из мусора и музей необычных предметов, найденных во время сортировки. В 2025 году филиалы компании приняли 2830 человек.

Кернохранилище имени В. Шпильмана в Ханты-Мансийске показывает туристам одну из крупнейших в России коллекций образцов горных пород. Экскурсии помогают школьникам и студентам узнать о работе геологов и профессиях отрасли. Число посетителей объекта выросло с 386 человек в 2023 году до 3364 в 2025-м.

Ранее мы рассказывали, что Югра получила статус лидера промышленного туризма в России. «Ситиматик-Югра» отметили за экологическое просвещение, кернохранилище имени В. Шпильмана — за развитие индустриального гостеприимства.