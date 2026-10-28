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​В Стратегии развития Сургута снизили показатель по жилищному строительству

Депутаты Сургута разобрали изменения в Стратегии развития города

​В Стратегии развития Сургута снизили показатель по жилищному строительству
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте актуализируют Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года с ориентирами до 2050-го. Изменения депутаты обсудили на слушаниях. Они затрагивают показатели в сфере жилищного строительства, культуры, спорта, образования, безопасности и других направлений.

«Проектом не изменена ни одна цель, ни одна задача векторов развития. То, что мы задали достичь в 2050 году, сохраняем в полном объеме», − подчеркнула начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации Сургута Светлана Мединцева.

Депутат Думы Сургута Алексей Кучин уточнил, почему из Стратегии исключили показатель обеспеченности жителей общедоступными спортивными сооружениями. «У нас по спорту два показателя обеспеченности, поэтому тот показатель, который мы исключаем, входит по расчету в тот показатель, который мы оставляем. То есть один вытекает из другого. Поэтому, чтобы не было дублирования, мы его исключили», − пояснила Мединцева.

Кроме того, в Стратегии корректируют показатель объема жилищного строительства на первом этапе − в 2024-2026 годах. В обновленном проекте он составляет 810 тысяч квадратных метров. Для сравнения: в плане мероприятий по реализации Стратегии, утвержденном Думой Сургута 29 мая 2024 года, на этот же период было заложено 875,1 тысячи квадратных метров.

Планируется еще раз проанализировать показатели жилищного строительства и численности населения. По словам представителей администрации, существующие прогнозы не подтверждают тот рост населения, который сейчас заложен в Стратегии, поэтому в дальнейшем показатели могут сделать более консервативными.

При этом действующая редакция проекта сохраняет ориентиры по среднегодовой численности населения: 435,4 тысячи человек на первом этапе, 475 тысяч − на втором и 580,4 тысячи − к 2050 году.

Изменения подготовили по итогам мониторинга Стратегии за 2024-2025 годы. Проект прошел общественное обсуждение: поступило 14 предложений от двух участников, принятые замечания учли. Вопрос вынесли на заседание Думы Сургута, которое пройдет уже завтра, − 29 октября.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 148, комментариев: 0
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