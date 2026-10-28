Форум «Информационный мир Югры» собрал в Ханты-Мансийске сотни медиаспециалистов

В Ханты-Мансийске стартовал XX Окружной форум «Информационный мир Югры». Несколько сотен журналистов, пресс-секретарей, блогеров, администраторов госпабликов и студентов встретились в Национальном центре «Россия», сообщает «Югра официально». Главной темой юбилейного форума стал «Код наследия: Медиа. Ценности. Будущее».

«Форум развивается вместе с медиасферой, расширяет географию и объединяет журналистов, пресс-секретарей, блогеров, администраторов госпабликов и студентов из разных уголков Югры. Его повестка тоже меняется и охватывает самые актуальные темы. В этом году участники поговорят о запросах аудитории, информационной безопасности, искусственном интеллекте и будущем традиционных СМИ», — отметил директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов.

В течение двух дней участники посетят лекции, мастер-классы, интерактивные игры и дискуссии с федеральными экспертами. Космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский выступит с лекцией «Жизнь в эпоху перемен».

Главным событием форума станет пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука.

Ранее мы рассказывали, что Сургут впервые принял окружной форум «Информационный мир Югры». В 2025 году мероприятие собрало более 400 представителей медиасферы из муниципалитетов округа и юга Тюменской области.