Тюменская область подготовила дороги и технику к зимнему сезону

В Тюменской области проверили готовность дорожной техники и запасы противогололедных материалов перед наступлением зимы. Дополнительные меры безопасности в межсезонье обсудила региональная проектная группа по безопасности дорожного движения, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Заседание провел заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. По его словам, перед осенними каникулами сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками и их родителями, чтобы напомнить о правилах поведения на дорогах.

«В преддверии осенних каникул мы с Госавтоинспекцией провели встречи в школах с родителями и детьми по поводу их поведения на дорогах. При подготовке к зиме проверили состояние техники, которая будет содержать улично-дорожную сеть в осенне-зимний период, а также наличие противогололедных смесей. Поэтому готовы встречать зиму», – отметил Сергей Шустов.

Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер сообщил о снижении аварийности. С начала 2026 года в ДТП на территории региона погибли 135 человек. За аналогичный период прошлого года жертвами аварий стал 151 человек. Общее количество ДТП уменьшилось на 98.

Переход от осени к зиме считается одним из наиболее опасных периодов для участников движения. Из-за перепадов температуры на дорогах появляется гололед, а осадки и короткий световой день ухудшают видимость. Водителям и пешеходам рекомендуют учитывать изменение дорожных условий и соблюдать повышенную осторожность.

Ранее siapress.ru сообщал, что власти Тюменской области планировали снижать разрешенную скорость на опасных участках федеральных трасс во время сильных снегопадов и гололеда. Участники проектной группы также отметили влияние комплексов фотовидеофиксации на сокращение числа аварий.