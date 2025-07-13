Семейная ипотека только по прописке это удар по молодым семьям

В России хотят разрешить выдачу семейной ипотеки только по региону регистрации. Законопроект анонсируют весьма серьезные парламентарии. Новые правила могут заработать с 2026 года. Мера, на мой взгляд чудовищная.

Это прямая противоположность адресности программы. По сути, чтобы купить квартиру, у вас должна быть квартира.

Если квартиры нет, то все будет зависеть от воли случая. Обычно молодые люди без собственного жилья прописаны у родителей. Но далеко не все живут в тех же регионах. Далеко не в каждом городе можно найти работу по желаемой профессии, во многих и вовсе трудно будет получить приличное образование.

Да, сухие цифры покажут, что ипотеку в столичных регионах берут преимущественно люди с пропиской в других субъектах. Но это не значит, что они не местные жители. Люди могут годами учиться и работать в столице, не имея возможность оформить постоянную регистрацию. Именно потому, что нет своего жилья.

А даже если люди из другого региона, что плохого в межрегиональной мобильности? Напомню, у нас в стране дефицит труда. Бить дополнительно по мобильности – плохая идея. Нехватка рабочей силы только усилится.

Что еще хуже – такие меры простимулируют рынок серых регистраций.

Минусов очень много. Надеюсь, что это только предварительные обсуждения. Потому что регистрация – это крайне плохой способ определения адресности льготной ипотеки.

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