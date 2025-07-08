В День семьи, любви и верности пять пар сыграли свадьбу во Дворце торжеств Сургута

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Дворце торжеств Сургута прошла праздничная массовая регистрация браков. В торжественной обстановке пожелали зарегистрировать свой брак пять пар.

Это мероприятие отличается от обычной церемонии ‒ праздник прошел с венчальными русскими обрядами, совместным танцем, загадыванием желаний и закреплением именных замков на деревья символической Аллеи счастья.

«Молодожены выбрали свои именные замки и закрепили их на деревьях. Когда пары станут полноценной семьей, уже с детьми, то придут к нам во Дворец торжеств и покажут, где висит их замок. Мы их не спиливаем, не выбрасываем ‒ они остаются на деревьях. А когда все деревья наполнятся, замки аккуратно снимут, сложат в резервуары, которые разместят на территории дворца. Например, будет «Урожай 2025 года». И каждый сможет прийти со своими детьми, с родственниками и сказать: «Вот здесь начинается история нашей любви. Потому что любовь ‒ вечна», ‒ рассказала директор Дворца торжеств Ольга Горезина.

Пары проходят венчальный русский обряд

Молодожены повесили именные замки на деревья

Среди молодоженов ‒ пара Арина и Владислав Хамрик. Они рассказали, что 8 июля для них особенная дата.

Пара Арина и Владислав Хамрик

«В этот день ровно пять лет назад мы познакомились. Долго думали, как оформить брак, ведь Влад служил в армии. А потом по телевизору увидели, что 8 июля будет массовая регистрация. Подали заявление через Госуслуги и сразу позвонили в ЗАГС ‒ подтвердили, что все принято»,– говорит Арина.

Свое бракосочетание они отпразднуют в кругу семьи, а после отправятся в «медовый месяц».

«Завтра с утра мы уже улетаем в свадебное путешествие ‒ в Санкт-Петербург, на неделю», – добавил Владислав.

Невесты кидают свадебный букет, а их незамужние подруги ‒ ловят

Молодоженам дали напутствие пары с более чем полувековым опытом семейной жизни ‒ супруги Колесниковы, Граматикополо, Гедровы и Вылегжанины.

Их наградили медалями «За любовь и верность».