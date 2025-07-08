Как в Сургуте забыли построить сквер, школу и садик

В этом году исполняется двадцать лет скверу, которого пока так и нет, но который очень ждут жители Восточного жилого района Сургута. Расскажу, как я вижу происходящие события, благо они развивались практически на моих глазах.

С чего все начиналось?

Когда-то Сургут был маленьким, но подающим большие надежды городом. Беда была в том, что дорог, связывающих его с большой землей, просто не было! Все, что нужно для развития города, привозилось по Оби. А людей перевозили отважные сибирские авиаторы на скромных по нынешним меркам АНах и ИЛах, на них они пробивались сквозь бури и метели, морозы и мошку.

Воздушная гавань нашего города тогда располагалась на месте нынешнего двадцать пятого микрорайона, в широком смысле этого топонима. Рядом с ней и поселились все, кто так или иначе был связан с авиацией. Так и появился поселок «Взлетный».

Шли годы, город рос, а вместе с ним и пассажиропоток. Вскоре появился новый аэропорт на привычном всем месте. Место прежнего аэропорта стали занимать жилые микрорайоны (25, 24, 23). Дольше всех продержался поселок «Взлетный». Его жители жили в своих скромных жилищах вплоть до 2010-ых годов.

В 2006 году Администрацией города земля под поселком «Взлетным» и окружающим его лесами была передана в аренду ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами» для «комплексного освоения в целях жилищного строительства», тогда это был аналог нынешнего КРТ.

По договору застройщик был обязан:

– разработать проект планировки и межевания;

– построить инженерную инфраструктуру;

– три детских сада;

– две школы;

– дорогу внутри микрорайона.

Взамен он получал возможность построить двадцать высотных домов с общей площадью жилья более 300 тысяч кв.м. Так же в микрорайоне должен был появиться сквер площадью три гектара. На бумаге все выглядело перспективно и интересно. Проект должен был быть реализован к 2016-ому году.

Прошло десять лет, потом еще почти десять, у застройщика менялись названия юрлиц и номинальные руководители, лес вырубался, балки сносились, многоэтажки росли вверх, квартиры продавались, а школы и садики так и не думали появляться. Найдя формальные зацепки в неудачно составленном договоре, застройщик не исполнял свои обязательства.

Население района стремительно росло, а дети оставались без доступного образования. В конце концов спор Администрации и застройщика перешел в суды. Судьба сквера отошла на второй план. Казалось, про него вообще забыли.

Что происходит теперь?

При принятии нового «Генерального плана» мною было инициировано предложение закрепить в нем территорию сквера на площади три гектара, в соответствии с действующим проектом планировки. Это должно было обезопасить сквер от возможной застройки. Предложение, поддержанное Администрацией и горожанами было принято в конце прошлого года.

Примерно в то же время суд вынес свой вердикт приняв «соломоново решение» – обязал застройщика ООО «ССТ» построить социальные объекты, правда без обязанности безвозмездно передавать построенное городу. Решение не устроило обе стороны, в связи с чем начались переговоры, на которых застройщик предложил свое виденье развития 30-ого микрорайона: увеличить количество жилья на десять домов, а взамен он готов был спроектировать социальные объекты, которые должен построить по решению суда. Дополнительные дома должны были занять половину территории сквера.

Таким образом, первоначальное соглашение о строительстве 300 тысяч кв.м. жилья и в этом пункте бы нарушалось, в новом плане должно было появиться еще около 100 тысяч кв.м. жилья. Как говорится: «ничего личного, просто бизнес».

Несмотря на остроту проблемы с нехваткой школ в этом районе Администрация города приняла верное решение отказаться от такого предложения. Про судьбу школ и садиков, а также вольную трактовку обязательств застройщика мы поговорим еще отдельно, сейчас про сквер.

Тем временем жители соседних домов выражали явное беспокойство по поводу возможных изменений в проект планировки района. Многие покупали здесь квартиры рассчитывая на доступ в большой красивый сквер. Такой, каким его рисовали еще пятнадцать лет назад. Сейчас же встал вопрос о его застройке.

Жители самоорганизовались и провели ряд субботников на этой территории. Обращались к своим депутатам, доказывая важность сквера для города. Вместе со старожилами и историками было выработано предложение увековечить в этом месте память первых сургутских авиаторов.

Администрация города поддержала позицию жителей и предложила рассмотреть вариант возврата данного земельного участка в муниципальную собственность. Мной и депутатом Диной Бигловой были направлены обращения в адрес Главы города Максима Слепова с предложением инициировать процесс изъятия будущего сквера у застройщика.

Что дальше?

Сейчас сделаны очень важные вещи:

1. Сквер появился в Генеральном плане.

2. Сформировалась инициативная группа жителей, готовых работать над благоустройством сквера.

3. Есть принципиальная поддержка городских властей.

4. Определена историческая связь сквера к людям, без которых Сургут никогда бы не стал большим городом.

5. Проводятся субботники. Жители района знают о существовании новой зоны рекреации.

Но расслабляться нельзя, мы лишь в начале пути. Впереди еще много работы. Нужно провести процесс изъятия земельных участков, разработать проект сквера, найти значительные средства на работы по благоустройству. Все это займет еще не один год. Жителям нужно набраться терпения, не лениться ходить на субботники, следить за порядком на этой территории, собирать истории и артефакты сургутских авиаторов, которые смогут лечь в основу концепции благоустройства.

P.S.

Для меня эта история глубоко личная, я с 89-ого года живу в паре сотен метров от будущего сквера, каждый местный кедр знаю по «имени-отчеству». Поэтому я готов приложить все усилия, чтобы Сквер первых авиаторов Сургута был, а память о жителях «Взлетки» осталась с нашими потомками навсегда!