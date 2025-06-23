Чего ждать от появления отечественного мессенджера?

Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера, использовать который можно будет не только для общения. Чего от него ждать?

Оператором системы станет российская компания, владеющая ПО из реестра отечественного софта, с количеством пользователей не менее 500 тыс. в сутки. Под эти критерии подходят «Яндекс» и VK. Судя по слухам, мессенджер будет реализован на базе цифровой платформы Max от VK. Кто-то сравнивает новый мессенджер с китайским WeChat, и, на мой взгляд, не без причины. Заявленный функционал, вероятно, будет даже шире, чем у наших соседей.

Что еще известно?

– Платформа будет предустанавливаться на устройства с 1 сентября 2025 года. Закон вступает в силу со дня публикации.

– Объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

– Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID – так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.

– Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено – за исключением отдельных случаев.

– В будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.

– Позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования. А государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами.

– Подключение сервиса к системе «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров.

Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров. Впрочем, власти заявили, что закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных. Но есть нюанс.

«Иностранные мессенджеры могут продолжать функционировать и «доживать свой век», но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены», – сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

И тут что-то становится не по себе. Не начнут ли замедлять иностранные платформы? Тем более что желающие есть.

«Telegram нужно замедлить или заблокировать, чтобы заставить россиян пересесть на государственный мессенджер», – заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Не получится ли, что 1 сентября 2025 года мы познакомимся с новой государственной платформой, а уже 2 числа иностранные мессенджеры будут признаны нарушающими российское законодательство? И... доброе утро...

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