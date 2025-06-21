Туризм в Югре: что мешает развитию и как это исправить

В этом выпуске «О чём говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают возможности и препятствия для развития туризма в Югре и Сургуте. Власти заключают договор с крупным гостиничным оператором «Космос Отель Групп», в районе запускают туристические маршруты, говорят о реконструкции аэропорта.

Что еще нужно, чтобы регион стал настоящей туристической точкой притяжения? Почему без архитектурных объектов, развитого общепита и культурной инфраструктуры невозможно привлечь путешественников? И какие примеры можно взять у Тюмени и Тобольска?

Дмитрий Щеглов: В Югре открываются новые перспективы с точки зрения развития туризма, а мы очень любим тему туризма, мы ее постоянно обсуждаем и ею интересуемся. Вскоре на Петербургском международном экономическом форуме Югра заключит партнерство с большой такой компанией, называется «Космос Отель Групп». Они держат несколько десятков отелей в 22 городах России, они будут строить у нас какие-то, видимо, гостиничные комплексы. Также в Сургуте и Сургутском районе будет запущен автомаршрут по историческим местам, по интересным местам, чтобы народ мог кататься, и смотреть, и интересоваться всем происходящим. В общем, какие-то процессы идут. Давайте это дело обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы с тобой неоднократно в наших выпусках обсуждали историю о том, что, вообще-то, туризм – это очень круто, и развивать туризм в Югре просто необходимо, потому что это один из таких… Собственно говоря, просто, кто был в Югре, тот понимает, насколько там огромный потенциал, к тому, чтобы что-то людям показывать, чтобы люди туда приезжали и интересовались, отдыхали и всячески хорошо проводили время. Вот у нас будут строиться новые отели, судя по всему, у нас что-то шевелится с Сургутским районом, развивают именно какие-то туристические маршруты. Как-никак, идет обсуждение реконструкции Сургутского аэропорта, которая все-таки, наверное, рано или поздно наконец-то случится. Как ты видишь всю эту историю? Насколько ты ее оцениваешь? И что еще можно сейчас сделать по всем этим прекрасным направлениям, связанным с туризмом?

Т.С.: Мне кажется, проще просто перечислить небольшой список обязательных направлений, которые при их реализации обеспечат Югру, Сургут, сургутскую агломерацию, Сургутский район туристическим потоком. В том, что Сургут, и Югра и сургутская агломерация имеют потенциал для туризма, сомневаться не приходится – это очевидно.

Д.Щ.: Конечно.

Т.С.: Удивительная природа, величайшая река, индустриальный центр, какая-никакая история с культурой. Ну, история большая, а объекты культуры не сохранены, к сожалению, тем не менее. То есть потенциал есть, есть, что показывать. И поэтому, что такое регион с развитой туристической отраслью? Это аэропорты – раз, это вокзалы – два, это речпорт или речпорты – три. Когда мы говорим вот об этих транспортных инфраструктурных объектах, мы подразумеваем, что это должны быть идеальные аэропорты, вокзалы и речпорты. Идеальные.

Д.Щ.: Ну да. С этим у нас пока… По двум пунктам у нас прямо-таки проблема.

Т.С.: Да нет, этого просто нет. Сургутский аэропорт морально устарел при его реконструкции больше 25 лет назад, и он просто задыхается. Он должен быть другим, и все это прекрасно понимают. Удивительно, что он справляется с этой нагрузкой вот в этом своем состоянии. Это просто надо сказать спасибо его менеджменту, а так…

Д.Щ.: А я сейчас еще добавлю, что за последнее время Рощино в Тюмени переживает уже вторую реконструкцию – это буквально за считанные годы. И если вот в 2027 году они закончат еще одну реконструкцию, они будут готовы принимать там просто какие-то космические, по нашим меркам, количества народа. То есть Рощино перепрыгнул на ходу Сургутский аэропорт – и это факт, здесь как бы надо признать.

Т.С.: Ну, надо понимать, что Рощино – это аэропорт в областном центре, который по программе сотрудничества очень много денег забирает на себя. И просто этот аэропорт там прописан…

Д.Щ.: Ну его развивают еще частники. Его развивают частники при поддержке правительства.

Т.С.: …Прописан отдельной строкой, и там несколько другая мотивация. Если бы не позиция округа многие-многие десятилетия, то Сургутский аэропорт, кстати, как и Нижневартовский, давным-давно были бы нормальными, крутыми объектами. Так что тут, как говорится, не надо «ля-ля», товарищи. Итак.

Ну, речпорта у нас просто нет: его снесли за полной безмозглостью, конечно. Потому что речпорт Сургута, вот в том виде, в каком он был, он сам по себе являлся интересным архитектурным, уникальным сооружением. Вообще, можно было бы его тоже внести, как и Дом пионеров (понятно, почему не вносят, чтобы снести) к памятникам архитектуры. Он прекрасно представлял советскую архитектуру. Жаль – нету.

Итак: аэропорт, вокзал – что брать будем? – речпорт, отели. Хорошо, что заходит один оператор, но мы говорим о конкуренции сетей. Кстати говоря, мы уже видели, что бывает, когда отелями управляет один хозяин на примере города Ханты-Мансийска. Был всплеск отельного бизнеса и потом его планомерное захиревание, такое медленное умирание, угасание. И это, когда власти работают с одним оператором, все там построено на вась-вась, и, в общем-то, итог известен.

Общепит. Общепит – развитый, нормальный общепит столичного (не люблю это слово совершенно, но понимаем, о чем мы говорим) уровня. Вот общепит в Тюмени в той же, упомянутой, столичного уровня, вот если мы говорим о критериях. В Екатеринбурге общепит столичного уровня, может быть, даже лучше. Что мы так еще возьмем? Ну, неважно, достаточно на этом остановиться. Тюмень, Екатеринбург знаю, дальше врать не буду.

Городское пространство – следующий пункт. То есть просто ты должен ходить по территории населенного пункта и получать удовольствие. Многие ли населенные пункты Югры обеспечивают исполнение этого пункта? Даже Сургут не обеспечивает, согласимся. Потому что ходить по городу Сургуту и смотреть на что-то невозможно – нечего. Мы видим только однотипную застройку и не более того. Архитектурных – из этого вытекает пункт следующий – архитектурных изюминок нет ни в Сургуте, ни в Югре. Немножечко есть в Ханты-Мансийске. Следующий пункт – это обязательное наличие музейных объектов высокого уровня, в том числе технического музея, о чем мы говорили в одном из недавних выпусков.

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Потому что туда народ будет бегать. Это наличие таких объектов как музей СССР, который можно сделать из Дома пионеров. Это наличие таких объектов как настоящая картинная галерея, которая у нас на задворках Сургутского краеведческого музея пребывает – недопустимая ситуация. Кстати, как и сам краеведческий музей непонятно в каком помещении находится. В общем… Это планетарий, безусловно. То есть это объекты, которые привлекают не только местное население, но и региональных туристов, причем на постоянной основе.

Ну и все это надо осуществлять в рамках – тут уж я не сомневаюсь, что власти будут стараться изо всех сил – кооперации, в рамках так называемой сургутской агломерации, ну или других агломераций, которые существуют в Югре, но мы сейчас больше про Сургут говорим. Сургут без Сургутского района в туристическом плане мало, что может сделать, потому что тут надо объединяться. Вот Сургутский район вроде тут в этом плане старается много делать в последние годы, и с тематическим парком, ну и вообще как бы понимает проблему, но это общая политика в рамках вот этого всего процесса внутри агломерации.

Д.Щ.: Да, у Сургутского района там, получается, это вот они сделали эту крутую тропу «ЧелоВечность». Ну, собственно, у них преимущество в том, что у них есть природа, у них есть, там куда-то можно съездить, у них есть Русскинская, у них есть тоже, что показать, и это тоже необычно. И, конечно, кооперироваться здесь строго необходимо для того, чтобы людей возить и показывать им много чего классного.

Т.С.: А вот в Ульте-Ягуне – 30 лет назад я вот этой проблемой занимался, ну, чуть меньше, когда там был глава Ульт-Ягуна Александр Суходоев, по-моему – он уже умер вроде бы – был хороший мужик, и он хотел создать там грязелечебный курорт. Вот в Ульте-Ягуне есть озеро с грязями, само по себе озеро там с каким-то химическим составом интересным. Он тогда не смог через ту администрацию – вот ту администрацию Сургутского района, уж кто там был тогда, я не помню, Александр Викторович Сарычев или Перов был, до него, после, ну, вот уже путаются как бы – не смог пробить. А тема очень интересная. И ведь в Сургутском районе можно делать такие курорты, велнес-курорты. К вопросу, кстати, о велнес-курортах, здесь опять-таки Тюмень всем показала пример с этим «ЛетоЛето».

Д.Щ.: И горячие источники тоже.

Т.С.: Да. Говорят, он убыточный, но я не знаю, насколько он убыточный. Как потребителя этого крутого объекта меня это не очень заботит, а как потребителя меня восхищает то, что я там нахожу, и там здорово проводить 2-3 дня, и можно даже в Тюмень не выбираться – там засел и сидишь в этих горячих источниках. Вот, что такое местный туризм. Насколько выполнима эта программа в какую-то ближнесрочную перспективу – тут уже вопрос нашим региональным властям, как они мотивированы реализовывать эту серьезную программу. А она действительно очень важна, она интересна. Сюда будут ездить люди, и оживет малый бизнес, микробизнес, средний бизнес – это будет просто очень крутой проект. Получится ли так сделать, как это делает Тюмень, сделала уже, и как это делают многие другие регионы страны – тут только надо, не знаю, держать пальцы и молиться.

Д.Щ.: Здесь, да, говоря о Тюмени, можно вспоминать кейс Тобольска, который стал буквально культурной столицей области, то есть там действительно очень много всего крутого проходит. И как бы, если что-то подтягивать тоже культурное и интересное в сферу Сургута или Ханты-Мансийска того же, это было бы очень тоже здорово.

Т.С.: Ну вот, смотрите, еще, кстати, момент: говорят о том, что, надо же, у нас догадались запустить ежедневный поезд Сургут-Нижневартовск. Вот представляете, да? 50 лет городам, 50 лет железной дороге между ними, а вот мы догадались до этого очевидного. А что, если сделать, как мы по Италии: за один день мы проезжаем Флоренцию – что там мы еще проезжаем? – несколько городов, Венецию, ну, за 2-3 дня. Сделайте такую линейку: Нижневартовск-Сургут-Ханты-Мансийск на этом же поезде. Ну, в Ханты поезда не ездят и, видимо, ездить уже никогда не будут.

Д.Щ.: Да, не доберешься.

Т.С.: Но какие-то такие туристические тропы. И многим было бы интересно ездить и смотреть два крупнейших индустриальных города тюменского севера. Еще раз, есть, что показать.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, дорогие слушатели, комментаторы, пожалуйста, пишите, что думаете по этому поводу, какие вы бы предложили опции и интересные идеи на тему развития туризма в нашей прекрасной Югре. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка в описании, ставьте «лайки». И услышимся с вами еще через недельку. До свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.