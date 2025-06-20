Каким может стать День города в Сургуте

В этом выпуске «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский рассуждают о том, как Сургут отметил День России, День города и 60-летие со дня получения статуса города. Почему это событие проходит формально и не вызывает ярких эмоций у жителей? Какой может быть альтернатива дежурным концертам и награждениям? Что делают другие города, чтобы День города стал настоящим праздником для всех? От блошиных рынков до конкурсов пожарных бригад — в этом разговоре много идей, которые могут вдохновить тех, кто планирует городские торжества.

Дмитрий Щеглов: Тройной праздник прошел в Сургуте. Одновременно это был День России, День города и 60 лет с момента того, как Сургут стал непосредственно городом. 12 июня все прошло чинно, красиво: были награждения, были концерты, приехала какая-то целая группа Viva из города Москва, про которую я ничего не знаю, если честно. Ну, то есть День города прошел и каких-то особых впечатлений вроде как у народа не оставил. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский – мой коллега-журналист – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, День города – такое событие, которое в Сургуте некоторое время вызывало какой-то интересный ажиотаж, а сейчас как будто бы превратилось в такую обычную, стабильную историю, которая проходит, отбывается номер, выступает какая-то музыкальная группа, народ радуется и расходится, и ничего такого не происходит. Как ты видишь эту историю? Насколько, тебе кажется, Дни города в Сургуте можно улучшить, может быть? Потому что мне кажется, что некоторое улучшение этому всему мероприятию все-таки требуется.

Т.С.: Так, я что хочу сказать по этому поводу. Ну, как видится? Видел я много-много разных дней городов, и можно, конечно, сравнивать. Первое – конечно, День города не должен становиться в обязательном порядке чем-то из ряда вон выходящим, то есть не надо ожидать того, что местные власти выпрыгнут из штанов и прямо поразят общественность чем-то невообразимым. У Сургутян после очень, мягко говоря, яркого празднования 400-летия Сургута 30 лет назад сложился определенный стереотип о том, как мог бы идеально выглядеть подобный праздник, но все-таки тут надо признать, что и время было другое, посамостоятельнее были местные власти и посвободнее оперировали они деньгами, да и все-таки эпоха была несколько отличающаяся от нынешней: все-таки новая страна, так хотелось выделиться и так далее.

На самом деле, День города в любом муниципальном учреждении, вот в любой точке планеты возьмем, это обязательный к достаточно веселому времяпрепровождению, веселому и содержательному времяпрепровождению, период, к которому местная власть всегда готовится заранее, общественность к этому тоже соответствующим образом настраивается, и все ждут Дня города как хорошего, веселого праздника, и вот ожидание этого праздника подогревается таким же образом, как ожидания Нового года, Рождества, Пасхи.

То есть День города не должен быть какой-то формальной датой в календаре: вот давайте мы вместе с Днем России его проведем – нет. День независимости России – это отдельный государственный праздник. В Сургуте они совпадают, и это, наоборот, в каком-то смысле обогащает празднование Дня города, облегчает задачу местным властям, но фундаментально для городских жителей, для местных властей именно День города должен стать одним из важнейших праздников вот просто в календаре, наряду, еще раз, с Рождеством, Пасхой, Новым годом, возможно, Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Вот у нас 4-5 праздников, когда город, что называется, гуляет, гремит, веселится и объединяется. Объединяется вот в каком-то таком едином праздничном порыве. Но, несмотря на то, что серьезных ожиданий от Дня города не надо, серьезных требований не надо предъявлять, он должен отрабатываться идеально, он должен чисто технологически быть срежиссирован от и до. Ну, слушайте, как любой методист в клубе, в дворце культуры умеет готовить свои мероприятия, вот он пишет сценарий, у него методический просто план разработан, этому учат в училищах культуры, в институтах культуры, вот здесь то же самое: здесь люди, занимающиеся подобной работой в нашем отделе культуры или Департаменте культуры, должны это уметь делать. Но при этом надо еще и знать, чем содержательно наполнять такой важный праздник как День рождения родного города.

Ну, из опыта мирового и кое-где российского, что это могло бы быть? Это должны быть, конечно же, отработанные уличные шоу. Не вот эти вот артисты… Пусть даже эти артисты – не страшно, что мы никогда в жизни не то, что не будем знать, мы даже не запомним названия этих вот групп и коллективов, которые выписываются из Москвы или из других регионов радовать сургутскую публику – пускай будет несколько площадок в городе, где выступают те или иные исполнители. Второе – на этих площадках должны выступать, безусловно, в каком-то таком достаточно длинном режиме, какой-то дневной нон-стоп, местные группы: у нас много музыкальных коллективов, которые рок исполняют, попсу исполняют.

Д.Щ.: Да-да, у нас есть, кому играть.

Т.С.: Вот пускай. Это надо все сделать: несколько площадок по городу необходимо организовывать на День города. Это обязательные городские церемониалы. Ну что такое церемониал? Если опять обращаться к каким-то аналогиям с религиозными праздниками, где-то, что-то, это может быть марафон, эстафета, спортивные состязания, возможно, состязания пожарных частей – вот я очень часто такие наблюдаю. То есть тут голь на выдумку хитра, но надо обобщить опыт российских городов и чего-нибудь использовать.

Это городские вот просто акции, которые демонстрируют достижения города в тех или иных отраслях. Сюда же относится, наверное, открытие театрального сезона, например, или закрытие театрального сезона, ну, какие-то вот такие вот приуроченные к Дню города обязательные и из года в год повторяющиеся церемониалы. Надо понять, что День города должен каждый год отрабатываться по одинаковому сценарию. Не надо ничего изобретать, но сценарий этот должен быть отшлифован. В этот же список мероприятий мы включаем – это к церемониям относится – вручение городских наград.

Д.Щ.: Это вот как раз у нас есть, по этому поводу можно не беспокоиться, это отрабатывается.

Т.С.: Как бы это сделать в виде такого, знаете, городского интересного шоу? Вот когда-то телекомпания «СургутИнформТВ» много-много лет назад проводила всякие городские мероприятия, ну, она не проводила, она их мастерски освещала, а администрация проводила. И все это подавалось прямой трансляцией, и горожане видели своих героев. Это интересная вещь, почему бы это не делать? То есть все-таки вручение звания почетного гражданина города, или Югры, или награждение какой-то государственной наградой – это очень важный элемент городского общежития. И сограждане должны видеть своих соседей, своих друзей, коллег, которые попадают под лучи этих софитов – это очень важно. Город должен знать своих героев в лицо. Я бы из этого делал какую-то интересную процедуру.

Городские конкурсы. Ну тут вот вскользь сказал: это может быть конкурс уличный обязательно. Давайте, каждый год в День города какая-то отрасль устраивает городской конкурс. Вот я, еще раз, видел соревнования пожарных команд – это очень увлекательное зрелище. Просто, правда, это очень увлекательно: разворачивание техники, всего этого оборудования – это все очень интересно смотреть.

Д.Щ.: Ну да, народу, мне кажется, на это будет смотреть очень интересно, потому что это необычно и прикольно.

Т.С.: Разумеется. Все в одну кучу не надо собирать. Сейчас пойдут предложения: а давайте тогда чемпионат по футболу будем делать, еще что-то. Ну нет, это все-таки День города – это же не год города. Нет, надо обеспечить праздничные мероприятия в течение одного-двух дней: берутся выходные ближайшие, суббота-воскресенье, и на них растягивается вот эта вся сетка мероприятий.

Городские конкурсы… Я еще имею в виду вот что: город должен проводить на регулярной основе, а в День города подводить предварительно какие-то итоги и промежуточные итоги, например, на лучшее архитектурное сооружение, на лучший архитектурный проект, лучшее учреждение образования. Ну, по каким-то критериям: определяем критерии, пишем по выпускникам-краснодипломщикам, сдавшим ЕГЭ хорошо, еще что-то, лучший благоустроенный двор. То есть 5-6 критериев, и мы проводим этот городской конкурс, опять-таки с освещением, с вручением. Ясно, что не в День города будут проводиться эти все мероприятия где-то в поле – они проводятся накануне, а в День города этому дается какое-то публичное объявление.

Ну и, наконец, мои любимые вещевые рынки, блошиные рынки, блошиные ярмарки. На такие мероприятия надо перекрывать несколько центральных улиц города и призывать людей выходить и устраивать вещевую ярмарку, то бишь блошиный рынок. Ну очень оживляет, просто очень оживляет. В Европе есть города, которые проводят такие мероприятия. В течение 3-4 дней – просто весь город закрывается.

Вот, что такое День города, если подытожить: это должен быть набор отработанных, одинаковых мероприятий, но отшлифованных до просто идеального блеска. Это уличные шоу, то бишь концерты приглашенных звезд, концерты местных звезд, концерты местных незвезд, исполнителей, которым надо давать выход на площадку – все это делается на нескольких площадках в разных районах города. Это городские всякие церемониалы, конкурсы, соревнования разных отраслевых каких-то бригад. Это блошиный рынок и это более помпезное, в стиле, я не знаю, вручения премии «Ника», городских наград заслуженным горожанам. Ну вот так вот. И создание атмосферы празднества так же, как мы ожидаем Рождество, как мы ожидаем Новый год.

Вот подходить к этому в течение года: такой-то конкурс на лучшую школу, такой-то конкурс на лучшее жилое здание, на лучший проект жилого района мы проведем тогда-то и объявим там-то, там-то. И все это в течение года делать. И тогда горожане точно будут знать, что у нас есть город, у нас есть День рождения у нашего родного города, и это будет их сплачивать вокруг Сургута – это будет прекрасно.

Д.Щ.: Ну что ж, я предлагаю нашим друзьям-комментаторам, слушателям тоже высказываться на эту тему, писать, что думаете, какие мероприятия можно включить, потому что тут как бы пространство для творчества у нас достаточно огромное, и можно много чего придумать и понадеяться, что городской Департамент культуры или просто кто-то из представителей городской власти прислушается, подумает и решит, что «ого, а давайте в следующем году на 12 июня устроим вот что-нибудь такое интересное». Читайте расшифровку нашего разговора текстовую на siapress.ru – ссылка в описании. Также ставьте нам «лайки» – это всегда хорошо и полезно. И читайте «СИА-Пресс», у нас много чего хорошего выходит. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.