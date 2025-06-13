В Сургуте прошел тройной праздник с концертами, мастер-классами и торжественными награждениями

12 июня в Сургуте прошло масштабное празднование сразу трех важных событий – День России, День города и 60-летие со дня присвоения статуса города. Основные мероприятия развернулись на Центральной площади, где для сургутян подготовили насыщенную и разнообразную программу.

Для гостей организовали мастер-классы, ярмарку, интерактивные игры и творческие площадки, где и дети, и взрослые могли весело и с пользой провести время. Праздник начался с выступлений лучших творческих коллективов города, которые задали праздничный тон всему мероприятию.

Особое внимание собравшихся привлек концерт духового оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд». Музыканты исполнили разнообразные произведения, создавая живую атмосферу и радуя зрителей качественной музыкой.

Была и официальная часть, начавшаяся с чествования ветерана Великой Отечественной войны – участницы обороны Ленинграда, сургутянки Ханы Дворкиной. В год Защитника Отечества, в Год исторического наследия в Югре и в преддверии 80-летия Победы ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута». Свидетельство о занесении имени в Книгу Почёта города получила её дочь Людмила Зимина.

Важным событием стала и церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом». Награды получили жители, которые внесли значительный вклад в развитие города.

Стоит отметить, что в этот день Сургут порадовала необычно жаркая погода, из-за которой многие гости искали тень и прохладу. Тем не менее, это не помешало жителям города объединиться и с гордостью отметить свой тройной праздник.

А дальше сургутян ждала вечерняя программа. О ней – в следующем фоторепортаже.