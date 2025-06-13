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​Сургут отметил День города и День России под звуки любимых хитов // ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 28 тысяч сургутян подпевали и танцевали под любимые композиции

​Сургут отметил День города и День России под звуки любимых хитов // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Айза Алхилаева / siapress.ru

В Сургуте знают толк в праздниках! И День города – яркое тому подтверждение. Отбросив будничную суету,Центральная площадь превратилась в эпицентр праздничного настроения, где звучала музыка, танцы и царила атмосфера всеобщего единения. Более 28 тысяч сургутян подпевали таким песням, как «Зима в сердце», «Мелом» и другим давно полюбившимся композициям.

Праздничный вечер открыла энергичная сургутская кавер-группа PoluyanoVa-band. Ребята с первых аккордов завладели вниманием публики, исполнив хиты разных лет. Сургутяне с удовольствием подпевали, танцевали и аплодировали местным музыкантам.

Группа Viva ворвалась на сцену с мощным шоу. С первых минут выступления артисты покорили местную публику своим профессионализмом и харизмой. Пятеро вокалистов, облаченные в стильные костюмы, с легкостью переходили от оперных арий до современных поп-хитов, демонстрируя невероятный диапазон и мастерство.

Публика танцевала, подпевала и фотографировала артистов на телефоны.

Помимо концерта, на площади развернулись многочисленные развлекательные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Работали аттракционы, проводились мастер-классы, а также предлагались угощения на любой вкус.


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13 июня в 10:49, просмотров: 902, комментариев: 0
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