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Начало положено

Что происходит и будет происходить с ключевой ставкой?

Начало положено
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Банк России снизил ключевую ставку до уровня 20%. Снижение устойчивой инфляции стало настолько очевидным, что это уже напрямую признал ЦБ в своем пресс-релизе. Тем более в июле прогноз по инфляции все равно придется снижать: фактический рост цен явно выходит ниже. Решили взять более плавную траекторию.

При этом сигнал остался нейтральным. То есть ЦБ пока не планирует дальнейших снижений ставки. Это означает, что регулятор собирается держать реальную ставку на том же самом уровне. Поэтому не надо слишком сильно радоваться.

В целом, решение получилось умеренно-позитивное. Снижение ставки – это хорошо, но хотелось бы получить продолжение. А намеков на него пока нет. Пресс-релиз хоть и стал помягче, но по-прежнему много рассказывает о проинфляционных факторах.

Как среагировал рынок?

  • Реакция в облигациях скромная. Снижение на 1 п.п. было в цене. Если бы ставку оставили неизменной, но дали мягкий сигнал, эффект был бы такой же.
  • Акции показали умеренный рост. Как мы и предполагали, рванули наверх девелоперы и закредитованные компании.

Как по мне, было бы лучше наоборот: неизменная ставка и сигнал на снижение. Важно не то, ставка 20% или 21% – оба значения очень высокие. Скорее, всех интересует, начнется ли цикл снижения? А вот указаний на это нет.

Что ждать в июле?

Раньше я ждал снижения на 2 п.п., исходя из общих дезинфляционных тенденций. Учитывая, что уже сегодня получили 1 п.п., в июле можем получить еще 1 п.п. То есть придем в ту же точку, о которой и говорили. В июле ЦБ будет пересматривать прогноз, снижение инфляции там напрашивается. Чем не повод снизить ставку еще на чуть-чуть.

Так в итоге итоге ЦБ сжалился или нет? Перевожу на нормальный русский язык. Формально – да. По факту – не слишком.

Давайте я постараюсь пояснить, что стоит за словами ЦБ о сохранении жесткости ДКП и нейтральном сигнале.

Есть понятие номинальная ставка, а есть – реальная. Номинальная ставка сегодня – 20% годовых. И она была снижена на 100 б.п. или, иными словами, на 1 процентный пункт. Ура-ура? Не совсем.

Дело в том, что для экономики и вообще всех нас еще более важный фактор – это ставка реальная. То есть номинальная минус инфляция.

А что у нас с реальной ставкой?

Реальная процентная ставка рассчитывается как разница между номинальной ключевой ставкой и уровнем инфляции или инфляционных ожиданий.

  • Текущая ключевая ставка: 20%
  • Годовая инфляция (на май 2025 года): 9,8%
  • По последним данным Банка России за май 2025 года, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на ближайшие 12 месяцев составила 13,4%, увеличившись с 13,1% в апреле.

Расчет реальной процентной ставки:

  • По инфляционным ожиданиям: 20% − 13,4% = 6,6%
  • По фактической инфляции: 20% − 9,8% = 10,2%

Таким образом, реальная ставка остается существенно положительной, что свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике, направленной на сдерживание инфляции.

Что у нас происходит с инфляцией?

На начало мая 2025 года годовая инфляция в России составила 10,23%, что отражает снижение по сравнению с предыдущим месяцем, когда она была на уровне 10,34%. Это замедление инфляции указывает на постепенное снижение темпов роста потребительских цен.

Итак: 9,8% сейчас, 10,34% – два месяца назад.

Исходя из текущих трендов, можно ожидать, что в течение 2-3 месяцев мы выйдем на 8-8,5%. А к концу года – 6-6,5%. Инфляция замедляется.

А вот что с реальной ставкой?Если округлить – она принципиально НЕ меняется. Как была в диапазоне 10-11%, так и остается. То есть, если к концу года инфляция будет 6,5%, то номинальную ставку ЦБ снизит до 16,5-17%. Оставляя реальную ставку неизменной.

Это в случае сохранения жесткости ДКП, о чем нам поведал ЦБ.

Так, если бы ЦБ не дал нейтрального сигнала, а дал мягкий, на что, кстати, мы рассчитывали, это бы означало, что он готов постепенно снижать не только номинальную, но и реальную ставку.

Иначе говоря, к концу года можно было бы, к примеру, ожидать не 16,5%, а 15%. Или даже 14,5%. То есть реальная ставка была бы порядка 8-9%. Что, впрочем, тоже совсем не мало. Теперь понимаете, почему реакция рынка была – разочарование?

А чего это ЦБ такой вредный?

Да все просто. Главное – инфляционные ожидания за последние дни немного подросли. Это очень смущает ЦБ. Да, есть еще пара факторов, типа рынка труда и международной обстановки, заставляющих ЦБ пока быть вот таким вот… жестким товарищем.

Какой мой прогноз?

Я все же полагаю, что текущие тренды повлияют в итоге на инфляционные ожидания. И это даст возможность ЦБ через какое-то время дать более мягкий сигнал – намекнуть на сокращение не только номинальной, но и реальной ставки. И в итоге таки довести номинальную ставку к концу года до 15-16%.

Еще раз: сигнал – это прогноз. И в текущей ситуации – это прогноз скорости снижения ставки. Рынок хочет более активного снижения.

Ну а ЦБ – более осторожен.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 113, комментариев: 0
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