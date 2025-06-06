В рубрике «Доска почета» – заместитель начальника 1 ПСО, полковник внутренней службы Павел Груздев

Павел Сергеевич Груздев не мечтал быть пожарным с детства. В профессию он попал случайно, но остался в ней на всю жизнь. Сегодня он полковник внутренней службы, заместитель начальника 1 поисково-спасательного отряда и человек, отдавший пожарной охране уже три десятилетия. Расскажем о нем в традиционной рубрике «Доска почета».

«В профессию я пришел случайно. В 1995 году поступил в Ивановское пожаротехническое училище. И с тех пор служу», – говорит Павел Сергеевич.

Сегодня за его плечами – сотни выездов и десятки экстремальных ситуаций. Он говорит кратко, без пафоса: «Это не та профессия, где есть что запоминать». Но все же несколько случаев отпечатались в его памяти особенно ярко.

«Есть определенные и сложные пожары, которые особенно отложились в памяти. Самый запоминающийся – это тушение стального резервуара объемом две тысячи кубометров на Восточно-Сургутском месторождении в 2001 году. Мы тушили его несколько дней. Также запомнилось тушение скважины в 2009 году на Быстринском месторождении на кусте №147 – мы тушили его в 47-градусный мороз на протяжении недели», – вспоминает Груздев.

Герой нашей рубрики признается, что эмоционально сложными были только первые два года службы. Потом все стало делом привычки и точного расчета.

«Эмоциональная нагрузка была только в первые два года, потом уже просто понимал, что я должен делать и как я это должен делать», – ответил мой собеседник.

Смысл своей многолетней службы Павел Сергеевич сформировал без раздумий.

Мне просто нравится помогать людям.

Вне работы Павел Сергеевич предпочитает проводить время на природе. Его хобби – охота. Но лес для него не столько про добычу, сколько про отдых.

«Как и у любого человека, у меня есть хобби. Я очень люблю охоту, поэтому если у меня есть свободные моменты и есть возможность выехать – я стараюсь выезжать в лес. Даже не всегда поохотиться, а просто отдохнуть», – признается герой рубрики.

И даже спустя 30 лет верной службы на благо людям Павел Сергеевич уверен: если была бы возможность вернуться назад, он бы снова выбрал профессию пожарного.

«Потому что профессия мне нравится. И если бы это было не так – я бы не проработал в ней целых 30 лет», – рассказывает он с улыбкой.

Планы на будущее у него, как он сам отмечает, «грандиозные». А мечта – чтобы пожарная охрана развивалась, оставалась сильной и нужной людям как можно дольше.

Чтобы пожарная охрана жила, цвела и еще долго существовала.

Тем, кто только задумывается о профессии пожарного, Павел Сергеевич дает прямой и честный совет:

«В пожарной охране лишних людей нет. Сюда приходят либо долго служить, либо просто посмотреть. Если человек задержался минимум на три года – это уже его призвание. Здесь служат только по призванию. Поэтому я хочу пожелать всем, кто собирается служить и уже служит беречь себя и быть отважным», – поделился мой собеседник.