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Как защитить сбережения от инфляции?

Во что вложить, чтобы потом не потерять

Как защитить сбережения от инфляции?
Фото спикера

Как защитить свои сбережения от инфляции? Есть универсальное правило. От инфляции защищают реальные активы, которые имеют материальную форму. А номинальные активы, которые дают право собственности на деньги, не защищены от роста цен. Рассмотрим конкретные примеры.

Активы, защищающие от инфляции:

1. Недвижимость. Цены на жильё и коммерческую недвижимость часто растут вместе с инфляцией. Кроме того, арендные ставки тоже могут индексироваться.

2. Акции. Это доля в реально существующей компании, поэтому они тоже относятся к реальным активам. Компании могут перекладывать рост цен на покупателей, увеличивая номинальную прибыль, что приводит и к росту акций.

3. Облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ин). Доходность таких бумаг индексируется с учетом инфляции. Облигации, чей номинал индексируется по цене золота, также защищены от инфляции. Если держать облигации до погашения, это полностью верно. В противном случае стоит помнить, что такие облигации также подвержены процентному риску, который связан с динамикой инфляции.

4. Золото и драгоценные металлы. Традиционный «защитный актив». В периоды высокой инфляции и нестабильности золото часто растет в цене.

5. Товары (commodities). Нефть, газ, зерно и т.п. – обесценение денег ведет к росту их стоимости. Можно инвестировать через ETF на сырье. Но стоит учитывать, что цены на отдельные товары весьма волатильны.

Активы, которые не защищают от инфляции:

1. Деньги на депозите/наличные. Ставка по депозитам обычно ниже инфляции – со временем теряете в реальной стоимости.

2. Обычные облигации с фиксированным или плавающим купоном. Инфляция снижает реальную доходность: номинал облигации остается прежним, а цены растут.

3. Иностранная валюта (доллары, евро, юани). Иностранная валюта защищает от рублевой инфляции, но взамен вы подвержены инфляции в данной валюте. Рост цен в США или Китае ниже, чем в России, но все же есть.

Это все теория, хотя и весьма достоверная. Но на практике на стоимость активов влияет огромное количество факторов. Чтобы увидеть, как это происходит в жизни, смотрите таблицу.

Теория теорией. А практика сегодня – штука уникальная.

  • Номинальная ставка – 21%.
  • Инфляция по Росстату ~ 10%.
  • Реальная ставка сегодня ~ 11%.

Депозиты и облигации с текущими фиксированными купонами еще как защищают от инфляции. Не зря все так устремились в эти депозиты. Другое дело, что очень скоро ставки пойдут вниз. И ситуация начнет меняться.

Остается только пользоваться моментом. И фиксировать через облигации такие условия для себя на максимально длительный срок. Потом будет поздно.


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01 июня в 15:51, просмотров: 304, комментариев: 0
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