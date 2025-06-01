Во что вложить, чтобы потом не потерять

Как защитить свои сбережения от инфляции? Есть универсальное правило. От инфляции защищают реальные активы, которые имеют материальную форму. А номинальные активы, которые дают право собственности на деньги, не защищены от роста цен. Рассмотрим конкретные примеры.

Активы, защищающие от инфляции:

1. Недвижимость. Цены на жильё и коммерческую недвижимость часто растут вместе с инфляцией. Кроме того, арендные ставки тоже могут индексироваться.

2. Акции. Это доля в реально существующей компании, поэтому они тоже относятся к реальным активам. Компании могут перекладывать рост цен на покупателей, увеличивая номинальную прибыль, что приводит и к росту акций.

3. Облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ин). Доходность таких бумаг индексируется с учетом инфляции. Облигации, чей номинал индексируется по цене золота, также защищены от инфляции. Если держать облигации до погашения, это полностью верно. В противном случае стоит помнить, что такие облигации также подвержены процентному риску, который связан с динамикой инфляции.

4. Золото и драгоценные металлы. Традиционный «защитный актив». В периоды высокой инфляции и нестабильности золото часто растет в цене.

5. Товары (commodities). Нефть, газ, зерно и т.п. – обесценение денег ведет к росту их стоимости. Можно инвестировать через ETF на сырье. Но стоит учитывать, что цены на отдельные товары весьма волатильны.

Активы, которые не защищают от инфляции:

1. Деньги на депозите/наличные. Ставка по депозитам обычно ниже инфляции – со временем теряете в реальной стоимости.

2. Обычные облигации с фиксированным или плавающим купоном. Инфляция снижает реальную доходность: номинал облигации остается прежним, а цены растут.

3. Иностранная валюта (доллары, евро, юани). Иностранная валюта защищает от рублевой инфляции, но взамен вы подвержены инфляции в данной валюте. Рост цен в США или Китае ниже, чем в России, но все же есть.

Это все теория, хотя и весьма достоверная. Но на практике на стоимость активов влияет огромное количество факторов. Чтобы увидеть, как это происходит в жизни, смотрите таблицу.

Теория теорией. А практика сегодня – штука уникальная.

Номинальная ставка – 21%.

Инфляция по Росстату ~ 10%.

Реальная ставка сегодня ~ 11%.

Депозиты и облигации с текущими фиксированными купонами еще как защищают от инфляции. Не зря все так устремились в эти депозиты. Другое дело, что очень скоро ставки пойдут вниз. И ситуация начнет меняться.

Остается только пользоваться моментом. И фиксировать через облигации такие условия для себя на максимально длительный срок. Потом будет поздно.