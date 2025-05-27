Сургутский театр побывал на «Больших гастролях» в Подмосковье

«Вы взорвали наш город своими гастролями, это правда. Я смотрела спектакли все четыре дня. Наш зритель вас полюбил, столько комментариев оставлено в соцсетях! Мы очень рады, что именно с Сургутским театром стали партнерами по проекту «Большие гастроли»», - такое признание сделала директор Щелковского театра Светлана Хворова, закрывая гастроли сургутян в подмосковном городе Щелково.

Поездка проходила с 13 по 19 мая. Четыре показа спектаклей СМДТ в Щелково были организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» сургутяне привезли в Щелково спектакли по классике.

- У Сургутского театра богатая гастрольная история, но в Подмосковье мы направились впервые. Новая сцена, новый зритель - всегда вызов для театра! Так и в этот раз. Мы снова ощущали беспокойство в хорошем смысле слова. Это ответственно - представлять творческий ресурс Югры в центральной России, - говорит директор Сургутского театра Светлана Астраханцева.

…В Щелково направилась фура с 2 тоннами декораций, полсотни человек. Начало поездки было непривычным. И 3,5 часа в автобусе по подмосковным пробкам от аэропорта до Щелково (столько же летели до Москвы). И жар подмосковного мая после сургутского ненастья. Сирень, яблоня, жасмин – благоухало все. Как обычно, не обошлось без мелких проблем: актер разрезал палец аккурат перед вылетом; параметры сцены отличались от планируемых, пришлось срочно адаптировать спектакли. С таким форс-мажорам наш театр давно научился справляться.

В Щёлково приехало почти полсотни сотрудников театра.

В Щелково сургутян ожидал радушный прием с хлеб-солью и вручением символического ключа от Щелковского театра, чтобы чувствовали себя, как дома. Так и случилось. Сургутяне отмечают безупречную организацию гастролей со стороны щелковских коллег.

В год 80-летия Победы нашему театру важно было показать драму «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Этим и открыли гастроли. Зрителями первого показа стали учащиеся школ – обладатели «Пушкинской карты».

- Спектакль шел 2,5 часа. Подростки смотрели молча. Сдержанно аплодировали. Перешептываясь, расходились. Стоило прислушаться к разговорам, чтобы понять: дети просто оглушены спектаклем. Их тронула история девчонок–зенитчиц. И жуткое впечатление произвели сцены с немцами, воздушная тревога. Кому-то, чьи родственники живут в Донбассе, это напомнило рассказы близких о недавно пережитом. Так спектакль сблизил прошлое и настоящее в сознании ребят, - рассказывает Мария Епанешникова, координатор гастрольной деятельности СМДТ.

Аркадий Корниенко в роли старшины Васкова.

«Это спектакль-откровение. Театр не побоялся взять материал, который достаточно известен, и обогатил его. Благодаря довоенным биографиям девушек в первом акте возникает особая цельность в восприятии материала, - поделился Вячеслав Сорокин, доцент ФГБНИУ «Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва», кандидат искусствоведения. – Конечно, я ждал последнего монолога. «Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!..» Молодец артист (Аркадий Корниенко в роли старшины Васкова. – Прим. ред.), он справился! А зал, подростки! Как они смотрели, как слушали! И на выходе обменивались мнениями. Такие спектакли нужно показывать не только к юбилейным датам».

Со второго показа стало ясно, что на «Сургут» в Щелковский театр стягиваются жители не только Щелково, но и окрестных населенных пунктов, люди едут из Москвы, среди зрителей нашлось даже с десяток бывших сургутян.

«Я читал книгу «А зори здесь тихие», смотрел оба фильма по ней (1972, 2015 годов. – Прим.ред.). Был глубоко тронут сургутским спектаклем. Даже пару раз ронял скупую мужскую слезу. Актеры передали всю глубину тех событий!» - поделился отзывом Сергей, житель поселка Свердловский Московской области.

Не меньший ажиотаж возник вокруг драмы «Идиот» по роману Федора Достоевского. «Я редко впечатляюсь спектаклями в силу профессии. Мы, люди театра, всегда найдем, что покритиковать, - признается главный режиссер Щелковского театра Светлана Погодина. – Но здесь я плакала. Мне все было близко, понятно, все соприкасалось с моей душой. Я была сопричастна всему, что происходило на сцене».

На семейном мюзикле «Остров сокровищ» по сказке Роберта Льюиса Стивенсона зрители, наконец, уже не плакали. Со счастливыми улыбками уходили все – и внуки, и бабушки – некоторые из которых, кстати, посмотрели все сургутские спектакли.

В Щелкове живет меньше 150 тысяч человек. Театр с залом на 400 мест – любимое место у горожан, хоть и находится не в центре. По словам сургутских гастролеров, здесь совершено точно сформирован театральный зритель, в театре не было случайных лиц. Около 1600 зрителей увидели спектакли Сургутского театра в Щелково. Дни, когда все дороги ведут на огород или на пикник, эти люди посвятили искусству театра, приобщению к наследию классиков.

…Конечно, сургутянам было интересно изучить новый для них регион. Сам городок Щелково утопает в зелени. Одно из живописнейших мест – не так давно построенная километровая набережная реки Клязьма.

- Населенные пункты в Подмосковье словно слились воедино. Нам было трудно понять, где границы городов. Выступали мы в Щелкове, а жили в Королеве. Щелково, Королев, Мытищи, Ногинск и так далее – мы посмотрели, даже в небольших городах обязательно есть профессиональный театр! А Королев славен музейным делом. Здесь есть музей ракетно-космической корпорации «Энергия» и еще несколько музеев наукограда. Конечно, отсюда запросто можно добраться до столицы. Но мы ощутили, что людям нравится проводить досуг в родных городах, ухоженных и комфортных, - рассказали участники гастролей.

Теперь Сургутский театр ждет ответный визит щелковских друзей. «Большие гастроли» Щелковского театра в Сургуте пройдут уже в сентябре на сцене ЦКиД «Камертон».