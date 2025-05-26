Какой патриотический центр на самом деле нужен Сургуту

В Сургуте обсуждается идея строительства патриотического парка – с танками, пушками и прочей военной техникой. Но стоит ли ограничиваться только этой темой? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский рассуждают о том, почему городу нужен полноценный технический музей, отражающий индустриальную, нефтяную, авиационную и строительную историю Сургута.

Обсуждаем:

– почему идея хорошая, но нуждается в развитии;

– какую роль могут сыграть спонсоры и бизнес;

– и как не упустить шанс, пока идею не «уведёт» Когалым.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте может появиться большой патриотический парк, по крайней мере, об этом говорят и городские власти, и в недавнем интервью депутат Думы Сургута Михаил Бехтин также рассказал о некоторых планах создания такого тематического парка. В его основе будет лежать некоторая военная техника, которую Сургут собирал в течение последних лет (танки, различные артиллерийские орудия времен Второй мировой войны, которые у нас в городе имеются). И вот есть такое предположение, чтобы построить под это дело большой тематический парк, видимо, какое-то здание, выбрать под него какую-то хорошую локацию и вот это вот все сделать. Что же это будет, что же это может быть, и что можно сделать в рамках этого проекта, и будет ли там что-то вообще происходить, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега- журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Да, привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Как тебе идея тематического патриотического парка, которую озвучил Михаил Бехтин, ну и в принципе, которую, кажется, поддерживают представители такого сургутского управляющего класса?

Т.С.: Идея имеет право на жизнь любая, особенно воплощенная во что-то практическое. Но у меня очень простой вопрос – идея, еще раз говорю, все это прекрасно – но вот скажите, а Сквер Старожилов, он не справляется с задачей патриотического воспитания молодежи или создания патриотического духа сургутян? Или Сквер воинов-интернационалистов, он не выполняет эти задачи вполне хорошо? Мемориал Славы, городской? То есть, понимаете, тут в чем дело, тема патриотизма, она в силу понятных причин сейчас используется многими спикерами для того, чтобы, ну, не хочу сказать, чтобы напомнить о себе, а чтобы каким-то образом показать свою причастность к вот этому большому процессу.

Ну, действительно, патриотизм, воспитание исторических правильных чувств у населения, у народа к своей стране – это все очень важные вещи. Но ощущение, что мало кто понимает, как это надо делать. Я боюсь, что мы, конечно, тоже здесь не выступим лучшими экспертами в этой теме, я имею в виду тему патриотизма. Поэтому вот сегодня под эту тему патриотизма пытаются вот засунуть просто все, вот абсолютно. Давайте соберем самолеты, танки, пушки, пистолеты, винтовки – вот сделаем музей. Ну давайте.

Но раз уж мысль депутата или депутатов, а может быть, это какая-то более широкая инициативная группа, может быть, в нее вовлечены уже и чиновники, принимающие решения, что неплохо, значит, идея может быть реализована в том или ином виде, может быть, мы наконец шире посмотрим на задачу? Не на проблему – на задачу. Я думаю, что с проблемой патриотического воспитания молодежи и роста духоподъемности государство более или менее справляется и справляться будет дальше. У нас, кстати говоря, есть неплохой музей России…

Д.Щ.: «Россия – моя история», да, прямо вот на это заточен, прямо напрямую.

Т.С.: Вот при всей его, если кому-то так покажется, идеологичности, это очень достойный объект и с научной точки зрения, и с познавательной, и с точки зрения проведения досуга. Вот я своим детям во всяком случае очень рекомендовал его посетить, и они остались, не знаю, в восторге, может быть, даже. То есть во всяком случае они вышли оттуда полные впечатлений.

Значит, к теме так называемого патриотического парка. Я очень много раз озвучивал не мою, совершенно не мою, но очень мне близкую идею создания в Сургуте технического музея, может быть, политехнического музея, может быть, технологического музея, кому какое название больше подходит. Выговаривать проще «технический музей». Эта идея витает в воздухе еще с начала 90-х годов, ее чиновники чуть ли не администрации Леонида Рокецкого некоторые озвучивали. И она совершенно прекрасна. Сургут как центр индустриальной жизни страны, Сургут отмечает 60-летие в своем новом статусе нынче, вот Сургут, как и Тюмень, наверное, все-таки больше Сургут – это город реальной трудовой славы. Даже когда он не был городом, а был поселком, во время той же Второй мировой войны, напомню, Сургут как именно рабочий поселок вносил огромный вклад в дело победы общей.

Д.Щ.: Да, сколько там рыбы отправили только чуть ли не миллионы тонн, кажется, то есть это прямо большие, большие цифры.

Т.С.: Да, а сургутские совхозы, которые отправляли рожь? Кто знает сегодня об этом? Вот вся территория между Ядром центра города и Черным Мысом – это были ржаные поля. У нас было развито сельское хозяйство. Вот представьте себе. Я уж молчу там про картошку, ну и так далее. Соответственно, уже вот в этот период жизни Сургута была очень интересная история, связанная с использованием техники, не только военной, это гражданская техника, но которая помогала в том числе во время Второй мировой войны победить фашистскую Германию.

Позже это строительство мирной жизни, восстановление мирной жизни. Ну и, наконец, с конца 50-х, с начала 60-х годов это освоение нефтяного края. И вот тут вот пошла мощнейшая индустриализация – не та сталинская индустриализация 30-х годов, а настоящая индустриализация, то есть создание из таежного захолустья мощнейшего промышленного анклава, который обеспечил крупнейшему государству на планете его материальное благополучие. И вот здесь вот надо смотреть на широчайшие возможности, которые мы имеем. Вот они – у нас под ногами валяются в буквальном смысле. Грибники скажут, сколько интереснейшей техники там у нас в лесах, в болотах гниет: тягачи, какие-то всякие нефтяные приспособы, которые помогают нефть качать.

Представьте себе, если в Сургуте все-таки сподобятся создать настоящий технический музей – это и музей под открытым небом, это и, безусловно, какая-то закрытая инфраструктура в помещении, где будут собраны вот все важнейшие экспонаты, символизирующие Сургут как центр инженерии промышленной, как центр нефтяной, газовой, энергетической промышленности, транспорта, как центр строительный. Вот представьте, да, вот нефтяная вышка в натуре будет стоять где-нибудь вот. Я считаю, что место – вот все, что в районе поймы Оби – это прекрасное место для таких вещей. Можно идти от Оби, например, от условного нашего «Сити Молла», от объездной дороги, Югорского тракта туда вот в сторону Белого Яра, например. Можно подумать, уж точно можно не застраивать пойму Оби и Бардаковки тем шиномонтажным архитектурным преступным шлаком, которым это все застраивается.

Нефтяная вышка. А нефтяная качалка, которая еще работает? А вот эти тягачи огромные, двухкабинные, вот эти все? Я вот это помню в своем детстве. У нас-то жизнь какая была – простая. И во двор мог заехать, и вот этот вот, ну, «БелАЗ» не ездил, а вот эти вот из двух кабин огромные машины, вот это мы все видели, краны, ДЭК или башенный кран, какая-нибудь компрессорно-насосная маленькая станция у газовиков. А если авиакомпания UTair или другие авиакомпании дадут свои списанные самолеты? Ну это же все, это же просто самое главное шоу будет, вечное шоу для детей, да и для взрослых. Поставьте там от Ан-2 до 154 «тушки», вертолеты UTair, они фантастически интересны, то есть представьте, что можно сделать.

Можно сделать современный музей с интерактивными экспозициями. Я прямо чуть не сказал: «Там же ведь можно и планетарий разместить». Но, по-моему, это очень сложная уже двоезадачность для наших людей. Давайте будем, как с маленькими детьми, будем по одной задаче решать. И здесь, в этом техническом музее, разумеется, должно найтись место той технике, которая во время Второй мировой войны помогала победе, помогала ковать победу, это уж понятная вещь.

Вот я думаю, что такой подход был бы идеален для Сургута, у которого очень серьезная проблема с туристической привлекательностью. Сегодня Сургут интересен только тем туристам, которые приезжают в два крупнейших торговых молла катать в торговых тележках свои шубы и своих детей целый день напролет. Вот пока вот в этом мы лидеры туристического сезона, уже не первого причем. Если мы создадим такой музей, к нам будут ездить нормальные, приличные люди – это раз. Ну, какая-никакая копейка. Может быть, он будет частным, может быть, это частно-государственное партнерство, может быть, он будет бюджетным учреждением, я не знаю вот этих всех вещей, но, конечно, он должен создаваться с помощью спонсоров.

Вот если бы такой музей создавался, я бы вот просто взял бы шефство над каким-нибудь залом, посвященным полиграфии и издательству. Вот уж точно какие-нибудь свои старые пишущие машинки, диктофоны, все эти вот технические штуки, с которыми мы начинали нашу карьеру, я бы точно туда сдал с удовольствием. Но я думаю, полиграфический комплекс тоже бы поделился каким-нибудь старым ненужным линотипчиком. Во-вторых, это же для сургутских школьников и для студентов колоссальная база для обучения, просто шикарная база для обучения. В-третьих, ну, в-третьих, смотрите, какой-нибудь Когалым упрет идею, и не будет в Сургуте технического музея. А Когалым уже проделал это с аквапарком однажды, утащили…

Д.Щ.: Аквапарк, у них там еще этот филиал какой-то картинной галереи.

Т.С.: Океанариум.

Д.Щ.: Да-да-да, океанариум.

Т.С.: Да-да-да, у них филиал…

Д.Щ.: Русского музея, по-моему.

Т.С.: Русского музея и филиал театра – совру сейчас – какого-то. Вот что делает город, который хочет, чтобы все-таки там не только таксисты и охранники плодились и размножались, а еще и нормальное человечество. Вот что можно сказать по поводу замечательной идеи нашего депутата Михаила Бехтина создать патриотический парк.

Д.Щ.: Я вот добавлю буквально полтора слова на тему того, что, возможно, имеется как бы некоторая интенция: получить федеральные деньги на патриотический парк сегодня явно проще, чем на какой-нибудь технический парк. Поэтому если наши уважаемые власти действительно будут двигаться в этом направлении, если они под вывеской патриотического парка создадут крутой технический музей, где будет и вот техника нефтяного освоения, авиационная техника, железнодорожная техника и в том числе вот эта вот самая военная техника времен Великой Отечественной – здорово, кайф – назовите его патриотическим парком. Естественно, в этот патриотический парк люди будут приходить, и у них будет чувство патриотизма к родной стране, к родной земле, которая вот это вот все в себя вмещала, у них будет расти – супер, кайф, молодцы. Можно будет только похвалить и похлопать в ладоши. Если это будет так, будет вообще великолепно. Просто военная техника, мне кажется, узковато, и как-то так это такой патриотизм очень казенный, потому что патриотизм складывается из большего числа, чем просто военные достижения родной страны, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь.

Т.С.: Нет, ты не ошибаешься. И отвечая тебе на твой ответ мне, я хочу сказать в заключение, что, да, с техническим музеем тут надо думать, тут надо работать со спонсорами и тут надо включать креатив. Но я хочу сказать, что 15-20 мужиков в Сургуте, технарей, крупных руководителей, руководителей крупных производственных производств найдется, которые могут в это вовлечься и просто обеспечивать наших чиновников, нашу власть нормальными внятными советами – это не страшная вещь совершенно. Если бездумно поставить очередную галочку «взять пару миллиардов из федерального бюджета», ну давайте откроем патриотический парк. Ну бездумно, понимаете? А хочется что-то делать с душой, с перспективой, так, чтобы пространство оживало.

Д.Щ.: Ну, что ж, уважаемые комментаторы, пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как мог бы, по-вашему, выглядеть отличный патриотический центр или патриотический парк в Сургуте, как его можно сделать, чем наполнить. Пожалуйста, делитесь соображениями. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. Заходите к нам на сайт, у нас много чего интересного, и до новых встреч, до следующего раза. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.