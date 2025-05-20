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Вывезли 20 кубометров!

Субботник на площадках НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» посвятили труженикам 1940-х, которые ковали Победу в тылу

Вывезли 20 кубометров!
Фото: Вера Носкова

В рамках общей санитарной уборки территории городского поселения Фёдоровский коллектив градообразующего предприятия организовал субботник на площадках НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». И провёл его с большим задором.

По традиции нашей страны и трудового коллектива на майский субботник вышли представители всех организационных единиц управления. Мероприятие посвятили труженикам 1940-х, которые ковали Победу в тылу. Чтобы погрузить собравшихся в тему происходящего на старте женсовет управления провёл небольшую викторину по основным событиям Великой Отечественной войны, активным участникам вручали аксессуары – символы 80-летия Победы.

Далее участники разделились на три группы. Первая собирала мелкий мусор по периметру территории, прилегающей к административно-бытовому комплексу НГДУ «Комсомольскнефть», и по внешней стороне ограждений (около 60 000 квадратных метров). Вторая часть трудящихся, вооружившись граблями, сгребала в парковой зоне прошлогоднюю листву и хвою. В общей сложности грузовик вывез более 20 кубометров собранного мусора.

Крепкие мужчины были привлечены к сезонному перекапыванию газонов. Для этой команды организаторы добавили небольшое развлечение: группу с лопатами именовали «сапёрами» и предложили им в процессе трудовой задачи найти «противотанковую мину»; разумеется, самый успешный «сапёр» был поощрён призом.

К финалу субботника представители профсоюза развернули на площадке полевую кухню. После нескольких часов физического труда участники с радостью собирались у дымящихся котлов и с удовольствием восстанавливали силы ароматной гречей с говядиной и сладким чаем.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 64, комментариев: 0
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