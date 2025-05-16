В рубрике «Доска почета» – ветеран нефтяной отрасли, один из профессионалов нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Ильдар Ханифович Бикмухаметов

Почему человек любит свою работу? Потому что знает ее от «а» до «я». Потому что на рабочем месте созданы достойные условия труда. Потому что атмосфера в коллективе настолько комфортная, что любое дело выполняешь спокойно и с должным погружением в задачу. Именно так трактует свой ответ оператор по добыче нефти и газа 6 разряда звена по обслуживанию фонда добывающих скважин (ФДС) бригады №1 по добыче нефти и газа КЦДНГ №5 НГДУ «Комсомольскнефть» Ильдар Ханифович Бикмухаметов. Расскажем о нем в традиционной рубрике «Доска почета».

Родом наш рассказчик из Пермского края. В нефтяную профессию его привел брат, который начал работать в НГДУ «Комсомольскнефть» с основания в нем первого цеха по добыче нефти и газа на Савуйском месторождении. Кстати, знакомство Ильдара Бикмухаметова с промыслом состоялось на этой же территории.

– Западная Сибирь, где динамично развивалась нефтепромышленность, в 1980-х была у всех на слуху, – вспоминает Ильдар Ханифович. – Кто не боялся труда, тот, работая в сургутской тайге, мог быстро сколотить начальный капитал для самостоятельной жизни. Многих манил этот «денежный» край, но не все выдерживали суровые условия «нефтяного» севера. Испытать свою судьбу я приехал в 1990 году. В первый цех по добыче нефти и газа НГДУ «Комсомольскнефть» меня принимал Миргасим Мирхатимович Тазиев (начальник цеха 1987 – 1991 гг.), который вскоре после этого был назначен заместителем начальника управления по общим вопросам. Меня оформили учеником оператора по добыче нефти и газа – название было настолько непонятным, что даже не мог представить будущую работу. Азы ее осваивал в школе подготовки кадров, базирующейся в поселке Федоровском (позже, по направлению работодателя, повышал квалификацию и разряд в разных учебных заведениях, с которыми сотрудничала наша компания). С прибытием на месторождение впервые увидел скважины, диковинные для меня оборудование и технику, в том числе паропередвижную установку и агрегат для промывки и глушения скважин – в родной уральской деревне ничего подобного не было. Территория цеха тогда представляла собой просто насыпную площадку, окруженную бесконечными, казалось, болотами – приятного мало. Но коллектив оказался хорошим, встретил в нем много земляков – опытных нефтяников, а потому решил остаться. Постепенно втянулся в общее дело.

Укоренился здесь Ильдар Бикмухаметов, наверное, когда привез из родных мест молодую жену, и год за годом в семейных заботах полетели незаметно.

– В какой-то момент решил: пусть дочка здесь школу закончит, – рассказывает мой собеседник, – а потом родился сын – его на ноги надо было поставить. Не успел оглянуться, как стал старожилом коллектива…

В начале 2000-х наш герой перешел на Конитлорское месторождение – в КЦДНГ №5, который называет самым лучшим в управлении, благодаря людям, стоящим в разные годы у цехового штурвала: Али Кулу-оглы Ахмедову, Сергею Владимировичу Грищенко, Михаилу Вячеславовичу Коновалову (ныне оба заместители начальника управления), Алексею Валериевичу Дуданову, (сегодня заместитель начальника базы производственного обслуживания) и Владимиру Михайловичу Храмову (возглавляет КЦДНГ №5 с 2014 года). Все они слышат подчиненных, своевременно и грамотно реагируют на потребности в инструментах, материале; цеховому персоналу остается только образцово выполнять свои задачи.

В составе КЦДНГ №5 – две бригады по добыче нефти и газа, работают они вахтовым методом (месторождение находится в 120 км от основной базы управления в поселке Федоровский). Ежедневно операторы объезжают территорию: трубы в пятом цехе все новые, но контроль за их состоянием ведется серьезный. По заявкам звено ФДС выполняет запуск скважин после текущего и капитального ремонта. Обеспечение персонала за десятки лет существенно изменилось: во многом труд рабочих облегчен. Если раньше операторы отбивали уровень дебита, вооружившись лишь ручными манометрами, то сегодня вспоминают об этом с улыбкой, пользуясь современными приборами. Давно исчез дефицит техники: благодаря оснащению звено рабочих в состоянии даже оперативно отогреть в морозы трубы или запорную арматуру.

В КЦДНГ №5 часто направляют студентов для прохождения производственной практики, которые, как правило попадают в первую бригаду – под крыло опытного и уважаемого коллективом Ильдара Ханифовича.

– Зачастую на первой встрече ребятам просто хочется увидеть фонтанную арматуру, разобраться, чем отличается нагнетательная скважина от «качалки», – делится ветеран. – Горизонты нашего промысла ширятся с каждым годом: только в мою бытность на Конитлоре обустроено не меньше 20 кустов. За практику студенты видят лишь несколько из них. В это время стараюсь втолковать молодежи заповеди безопасности на производстве. Самым целеустремленным напоминаю, что секрет успешного руководителя кроется в грамотной организации работы, для чего необходимо с нуля наращивать профессиональные знания, досконально оттачивать на практике формулы, освоенные «за партой». А вообще в нашем цехе все хотят остаться – настолько благоприятная здесь атмосфера. Работаем очень дружно: никто на себя одеяло не тянет – взаимовыручка и уважение у каждого на первом месте.

В подтверждение этих слов отмечу, что коллектив КЦДНГ №5, основанный в 1995 году, с первых дней завоевал репутацию отличной команды и до сих пор удерживает эту планку, выполняя все поставленные задачи, добиваясь высоких результатов в экономических соревнованиях.