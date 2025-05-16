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Отличный коллектив – заслуга каждого работника

В рубрике «Доска почета» – ветеран нефтяной отрасли, один из профессионалов нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Ильдар Ханифович Бикмухаметов

Отличный коллектив – заслуга каждого работника
Особая гордость Ильдара Бикмухаметова – звание ветерана труда Сургутнефтегаза, присвоенное в 2019 году. Фото с архива предприятия

Почему человек любит свою работу? Потому что знает ее от «а» до «я». Потому что на рабочем месте созданы достойные условия труда. Потому что атмосфера в коллективе настолько комфортная, что любое дело выполняешь спокойно и с должным погружением в задачу. Именно так трактует свой ответ оператор по добыче нефти и газа 6 разряда звена по обслуживанию фонда добывающих скважин (ФДС) бригады №1 по добыче нефти и газа КЦДНГ №5 НГДУ «Комсомольскнефть» Ильдар Ханифович Бикмухаметов. Расскажем о нем в традиционной рубрике «Доска почета».

Родом наш рассказчик из Пермского края. В нефтяную профессию его привел брат, который начал работать в НГДУ «Комсомольскнефть» с основания в нем первого цеха по добыче нефти и газа на Савуйском месторождении. Кстати, знакомство Ильдара Бикмухаметова с промыслом состоялось на этой же территории.

– Западная Сибирь, где динамично развивалась нефтепромышленность, в 1980-х была у всех на слуху, – вспоминает Ильдар Ханифович. – Кто не боялся труда, тот, работая в сургутской тайге, мог быстро сколотить начальный капитал для самостоятельной жизни. Многих манил этот «денежный» край, но не все выдерживали суровые условия «нефтяного» севера. Испытать свою судьбу я приехал в 1990 году. В первый цех по добыче нефти и газа НГДУ «Комсомольскнефть» меня принимал Миргасим Мирхатимович Тазиев (начальник цеха 1987 – 1991 гг.), который вскоре после этого был назначен заместителем начальника управления по общим вопросам. Меня оформили учеником оператора по добыче нефти и газа – название было настолько непонятным, что даже не мог представить будущую работу. Азы ее осваивал в школе подготовки кадров, базирующейся в поселке Федоровском (позже, по направлению работодателя, повышал квалификацию и разряд в разных учебных заведениях, с которыми сотрудничала наша компания). С прибытием на месторождение впервые увидел скважины, диковинные для меня оборудование и технику, в том числе паропередвижную установку и агрегат для промывки и глушения скважин – в родной уральской деревне ничего подобного не было. Территория цеха тогда представляла собой просто насыпную площадку, окруженную бесконечными, казалось, болотами – приятного мало. Но коллектив оказался хорошим, встретил в нем много земляков – опытных нефтяников, а потому решил остаться. Постепенно втянулся в общее дело.

Укоренился здесь Ильдар Бикмухаметов, наверное, когда привез из родных мест молодую жену, и год за годом в семейных заботах полетели незаметно.

– В какой-то момент решил: пусть дочка здесь школу закончит, – рассказывает мой собеседник, – а потом родился сын – его на ноги надо было поставить. Не успел оглянуться, как стал старожилом коллектива…

В начале 2000-х наш герой перешел на Конитлорское месторождение – в КЦДНГ №5, который называет самым лучшим в управлении, благодаря людям, стоящим в разные годы у цехового штурвала: Али Кулу-оглы Ахмедову, Сергею Владимировичу Грищенко, Михаилу Вячеславовичу Коновалову (ныне оба заместители начальника управления), Алексею Валериевичу Дуданову, (сегодня заместитель начальника базы производственного обслуживания) и Владимиру Михайловичу Храмову (возглавляет КЦДНГ №5 с 2014 года). Все они слышат подчиненных, своевременно и грамотно реагируют на потребности в инструментах, материале; цеховому персоналу остается только образцово выполнять свои задачи.

В составе КЦДНГ №5 – две бригады по добыче нефти и газа, работают они вахтовым методом (месторождение находится в 120 км от основной базы управления в поселке Федоровский). Ежедневно операторы объезжают территорию: трубы в пятом цехе все новые, но контроль за их состоянием ведется серьезный. По заявкам звено ФДС выполняет запуск скважин после текущего и капитального ремонта. Обеспечение персонала за десятки лет существенно изменилось: во многом труд рабочих облегчен. Если раньше операторы отбивали уровень дебита, вооружившись лишь ручными манометрами, то сегодня вспоминают об этом с улыбкой, пользуясь современными приборами. Давно исчез дефицит техники: благодаря оснащению звено рабочих в состоянии даже оперативно отогреть в морозы трубы или запорную арматуру.

В КЦДНГ №5 часто направляют студентов для прохождения производственной практики, которые, как правило попадают в первую бригаду – под крыло опытного и уважаемого коллективом Ильдара Ханифовича.

– Зачастую на первой встрече ребятам просто хочется увидеть фонтанную арматуру, разобраться, чем отличается нагнетательная скважина от «качалки», – делится ветеран. – Горизонты нашего промысла ширятся с каждым годом: только в мою бытность на Конитлоре обустроено не меньше 20 кустов. За практику студенты видят лишь несколько из них. В это время стараюсь втолковать молодежи заповеди безопасности на производстве. Самым целеустремленным напоминаю, что секрет успешного руководителя кроется в грамотной организации работы, для чего необходимо с нуля наращивать профессиональные знания, досконально оттачивать на практике формулы, освоенные «за партой». А вообще в нашем цехе все хотят остаться – настолько благоприятная здесь атмосфера. Работаем очень дружно: никто на себя одеяло не тянет – взаимовыручка и уважение у каждого на первом месте.

В подтверждение этих слов отмечу, что коллектив КЦДНГ №5, основанный в 1995 году, с первых дней завоевал репутацию отличной команды и до сих пор удерживает эту планку, выполняя все поставленные задачи, добиваясь высоких результатов в экономических соревнованиях.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 129, комментариев: 0
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