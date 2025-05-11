Десятки точек торговли алкоголем, соседствующих с жилыми домами и учреждениями Сургута

«Наш народ сегодня трезвый» – эта фраза прозвучала от совладельца сети алкомаркетов «Красное&Белое» и вызвала резкий ответ главы Вологодской области Георгия Филимонова. «Говорить, что Россия не пьет, ‒ противоречить здравому смыслу и статистике Минздрава, данным МВД, Росстата и Минэкономразвития. Это глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет», – заявил он в интервью РБК.

А что происходит в Сургуте? Достаточно открыть Яндекс.Карты: 103 точки «Красное&Белое», более 150 магазинов разливного пива. Визуально – почти в каждом дворе. И кажется, что их становится больше с каждым днем.

«Красное&Белое» и буквально за поворотом – «Хмельная лавка».

Жители давно привыкли к стандартному «джентльменскому набору» на первых этажах новостроек: «Магнит» или «Пятерочка», аптека, пункт выдачи маркетплейса – и обязательно магазин с алкоголем. Иногда два

«После блога на вашем портале я сам это заметил. Все перечисленное возле моего дома на месте», – рассказал редакции siapress.ru сургутянин Павел Т.

«А еще кто-то удивляется, что молодежь стремится уехать из города! Раньше хотя бы турагенство было в каждом втором доме... теперь и этого нет», – указал подписчик нашего телеграм-канала Ieroglif.

«Нет, сквер это они хорошо придумали, а главное вовремя и как необходимое дополнение к окружающему «алкогольному пейзажу». «Выпить пивка» на «природе», на лавочке, на свежем воздухе… Красота…» – добавил наш читатель Александр Коновалов.

Возле «Ленты» расположился деловой фасад, стеклянные витрины с люстрами и магазин различных напитков.

А ведь еще в 2023 году в Сургуте и районе отмечалось снижение числа алкомаркетов – на 10%. Это связывали с запретом продавать спиртное в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Исключения делали, если вход был со стороны улицы. Однако, как показывает практика, с этим запретом научились успешно «уживаться».

Вот, например, кадр с улицы Университетской: разливное пиво – сразу у подъезда. И это не единичный случай.

Мини-магазин с огромным плакатом: «Всегда свежее холодное разливное и квас». Рядом два детских сада и лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И.

Алкомаркеты нередко «маскируются» в закоулках дворов, где и не подумаешь искать витрину со спиртным. Впрочем, чаще всего – да, они действительно выходят на проезжую часть. Формально – все по закону.

Алкомаркеты находятся напротив дороги с интенсивным движением транспорта. Соседствуют с пекарнями, магазинами инструментов, ювелирными, а также, как это обычно бывает, с «Магнитом» или «Пятерочкой». Их можно встретить даже возле спортивных центров.

Но формальность – не гарантия здравого смысла. В Сургуте есть и другая проблема: продажа алкоголя вблизи детских и спортивных площадок. По закону – не ближе 30 метров в прямой видимости. Но в таком случае точки размещают с «другой» стороны, и школьники по дороге домой все равно проходят мимо.

Возле культурных учреждений таких примеров также полно. Возле снесенного ДК «Строитель» мы уже рассмотрели ситуацию ранее. А тем временем такое происходит и возле заброшенного кинотеатра «Аврора», Галереи современного искусства «Стерх», Сургутского музыкального-драматического театра и Сургутской филармонии.

Такая картина напротив Центра культуры и досуга «Камертон» и памятника Тарасу Шевченко.

В двух шагах от бывшего кинотеатра «Аврора» – еще один магазин «Красное&Белое».

Прохожие спешат по делам, не замечая, как органично алкомаркет около «Стерха» стал частью городского пейзажа.

Оба магазина расположены в жилых домах напротив драмтеатра.

Возле новых объектов социальной инфраструктуры ситуация та же. Например, сразу две торговые точки с алкогольной продукцией расположены недалеко от недавно построенной Станции скорой помощи.

К-к-комбо: через дорогу – «Кружка», «Светлое&Темное» и «Бристоль».

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