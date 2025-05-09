Поздравление председателя Думы Сургута с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю Вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

«Вчера наш великий народ, народ-победитель праздновал день полного торжества своего правого дела», - это были первые строчки в газете «Правда» от 10 мая 1945 года, славившие подвиг соотечественников.

Долгих 1418 дней наша страна шла к этой победе… Несокрушимая сила духа и героизм советского народа стали непреодолимым препятствием для фашистских захватчиков. Отвага дедов и прадедов – пример для их потомков – участников специальной военной операции, которые сегодня тоже защищают интересы нашей страны.

9 мая – особый день: он объединяет нас в гордости за свой народ, за свою страну, сумевшую выстоять в этой тяжелой войне! И мы склоняем головы перед доблестью всех, кто отдал жизни за Родину, кто воевал и вернулся в мирную жизнь, но продолжал и продолжает делать все, чтобы в мировой истории русский народ навсегда остался народом – победителем!

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей, детям войны - всем, чьи сердца обожжены горечью огненных военных лет, на чью долю выпали суровые испытания, и кто их с честью выдержал. Для всех нас – это великий урок самоотверженности и любви к своей стране.

Мы никогда не забудем подвиг солдат Победы – тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений. Мы никогда не забудем, какой высокой была цена этого подвига! С праздником, с Днем Великой Победы!