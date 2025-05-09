Поздравление главы Сургута с 80-й годовщиной Великой Победы!

Дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с днём Великой Победы!

Родина-мать с Мамаева кургана в Волгограде – это символ героизма нашего народа, любви и верности своей стране. Это память о миллионах защитников Родины, павших в боях и дошедших до Берлина.

Великая Отечественная оставила след в судьбе каждой семьи. Каждый день наших предков в 41-м-45-м стал подвигом. Каждый приближал Победу, на фронте и в тылу…

Подвиг и мужество нашего народа не имеет цены и срока давности. Низкий поклон ветеранам. Помним героев, чтим, храним ваши уроки.

Этот День Победы – особый. Мы празднуем его в Год защитника Отечества. Год исторического наследия в Югре. Год мира и единства в борьбе с нацизмом в Содружестве независимых государств.

Вновь защищая Отечество и наш народ от нацистов, мы открываем в Победе 45-го новые смыслы. Она близка и дорога нам как никогда.

Гордимся подвигом старшего поколения. Сохраним его наследие. Победа вновь будет за нами!

С праздником, Сургут!