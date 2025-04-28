Как трубопроводчики построили сургутский крематорий

История возникновения Сургутского крематория связана с компанией «Сибпроектстрой». Она была создана на базе Проектно-конструкторского технологического института «Проект-Трубопроводстрой». В период расцвета трубопроводного строительства в Сургуте в 80-х годах был организован главк по строительству нефтепроводов «Главтюменьтрубопроводстрой». Он объединил все существующие трубопроводные тресты в Среднем Приобье и создал собственный проектно-конструкторский технологический институт.

С приходом рыночной экономики вся эта система развалилась, как «карточный домик». Государственных заказов у строителей трубопроводов не стало, и многие предприятия ушли в упадок. Это была черная страница в истории экономики, открытая Анатолием Чубайсом. Кстати, недавно против него было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга более чем на пять миллиардов рублей.

Некоторые тресты обанкротились и были ликвидированы сразу, а ПКТИ преобразовался в ООО «Сибпроектстрой». Компания продержалась до 2016 года, после чего прошла процедуру банкротства и была ликвидирована.

Тем не менее «Сибпроектстрой» оставил заметный след в истории Сургута. Под этой маркой компания спроектировала и построила жилой дом переменной этажности на улице Киртбая, 20, а также коттеджный поселок в 37-м микрорайоне. Кроме того, «Сибпроектстрой» планировал строительство 25-этажного жилого дома в том же районе, однако кризис 2008 года подорвал финансовые возможности компании, и она не смогла выполнить обязательства по договорам долевого строительства.

Так у «Сибпроектстроя» возник феномен обманутых дольщиков. В ситуацию вмешались окружные власти: тогдашний губернатор Югры Наталья Комарова поручила достроить этот дом окружному Фонду «Жилище».

Какая связь между этой историей и Сургутским крематорием? Дело в том, что проектированием крематория занималась именно компания «Сибпроектстрой». Потенциал у проектировщиков был большим – они были готовы разрабатывать любые объекты, вплоть до «космических кораблей, бороздящих просторы Югры». Они были готовы проектировать мусороперерабатывающие заводы и плавильные печи для переработки снега.

Я часто бывал в офисе «Сибпроектстроя» на проспекте Набережный, 12/1. О перспективах переработки мусора и снега мне лично рассказывал главный инженер компании Анатолий Москаленко, который хорошо знал коммунальное хозяйство города – ранее он долгое время работал главным инженером «Сургутжилкомхоза».

К сожалению, «Сибпроектстрой» сосредоточился на девелоперской деятельности и в итоге потерпел неудачу. Хотя, на мой взгляд, как проектный институт он принес бы городу гораздо больше пользы, чем как застройщик. Сегодня большинство городских проектов выигрываются на тендерах компаниями-«варягами», которые не знают Сургут и допускают много ляпов в своих проектах.

То, что сургутский крематорий по своей технологии до сих пор не уступает частному крематорию в Новосибирске – заслуга проектировщиков того самого ныне несуществующего Сургутского проектного института, созданного в свое время для строительства нефтегазопроводов.