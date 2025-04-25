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Нынешнее благоустройство берегов Саймы − преждевременно

Берега Саймы стали жертвой спонтанной и хаотичной застройки

Нынешнее благоустройство берегов Саймы − преждевременно
Фото: siapress.ru

Застройка берегов Саймы была всегда спонтанной и хаотичной. Почему? Потому что не было концепции развития берегов Саймы как прогулочной зоны отдыха.

В советский период виноваты были энергетики и энергостроители. В микрорайоне Нефтяников по берегам Бардаковки они ничего не строили, наоборот – сделали 100-метровую зеленую зону и начали строить свои двухэтажки по проспекту Набережному, как одностороннюю улицу, вплоть до истока ручья Кедровый, а их парк «Нефтяник» был единственной фишкой культурного отдыха города. Там длительное время работала танцплощадка, появились качели-карусели, все праздники Дня Нефтяника включали локацию парка, где проводились выставки, продажи и другие мероприятия.

А вот энергетики берега Саймы и Бардаковки сразу включили в хозяйственную деятельность. Действовали по принципу: «Налетай – подешевело». Улицу Энергетиков построили как двухстороннюю. И когда возникла необходимость строить новые корпуса ЦРБ (центральной районной больницы) их стали строить именно на этом на пустыре, на берегу Саймы.

А старые корпуса райбольницы догнивали в сосновом бору на берегу Бардаковки, пока район не начал что-то реанимировать с помощью подрядчика господина Моисеева. По факту все это в начале 1990-х вылилось в строительство банальных капитальных гаражей на берегу Бардаковки под эгидой ГСК «Милосердие». Землю под который отдал под застройку главврач противотуберкулезного диспансера тов. Жаравин.

Идем дальше. По берегам Бардаковки энергетики снесли все частные жилые дома (КРТ, однако, в 80-х) – от территории райбольницы до стрелки Бардаковки и Саймы. И получилось то, что получилось: жилые многоэтажные дома и гаражи-гадюшники под «горой». Та же история – и по улице Энергетиков, где единственное, что сохранилось без застройки – это локация сгоревшего в 1974 году РДК (ныне ИКЦ «Старый Сургут»).

Да еще коммунисты подсуетились и начали было строить на берегу Саймы Университет марксизма-ленинизма на партийные деньги. Однако квартал жилых домов все-таки успели построить на берегу, как и жилой 10-этажный кирпичный дом с квартирами на двух уровнях на последнем этаже МС-11, где на первом этаже разместили свой головной офис треста.

С территории райбольницы переместили на берег Саймы на территорию МСЧ «Тюменьэнерго» ЦРБ Сургутского района, где построили 9-этажный больничный корпус – ныне СОКБ. Здесь построили и инфекционный корпус, и хирургический, и морг – получился больничный городок на берегу Саймы. С этим можно было бы и смириться – медицина дело святое.

Но как на берегу Саймы возник головной 13-этажный офис «Сургуттрансгаза» («Сургутгазпрома», ныне «Газпром Трансгаз Сургут»)? Как пристроился к нему филиал «Газпромбанка»? Кто и как их пустил с улиц Островского и Майской с их первоначальных локаций – совершенно непонятно. При этом они заняли еще и пустырь рядом под автостоянку, которая с 8 до 18 заполнялась машинами сотрудников-газовиков. А на ночь ставили свои машины «люди с улицы» за определенную плату. Платная парковка, оказывается, была в Сургуте давно.

Ныне на месте этой стоянки выросла «свечка» «Газпром переработки», неожиданно сбежавшей в Санкт-Петербург. И все это творилось с ведома властей – всего в нескольких десятках метров от Саймы.

Я не говорю о трехэтажном жилом квартале «Сургуттрубопроводстроя». Те хоть памятник оставили городу – «Покорителям трубопроводов». Появление главного корпуса СурГУ – это тоже следствие хаотичности и спонтанности, творившихся в советский период. Хотели «Дворец молодежи» (что логично), а «получили, как всегда», «бурсу» для студентов.

Главный офис «Тюменьэнерго» тоже возник рядом с Саймой. Что, в городе не было мест на на главной улице города, как проспект Ленина? Были и очень много свободных пятен. Та же временная стоянка на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Ленина. Эту землю резервировали то ли под новый Дом Советов, то ли под Большой Сургутский драмтеатр. А в итоге – жилой дом, с гостиницей, с гаражами и общественным капитальным туалетом.

Сегодня на берег Саймы рвется «Брусника» со своими спальными жилыми кварталами и «плюшкой» в виде «Петрушки». Берега Саймы надо воспринимать как архитектурную данность, вернее, как «Шанхай», как пример, как не надо строить.

И проекты благоустройства Саймы надо реализовать в контексте – как связать все это в единое целое. Потому что хозяйствующие юридические субъекты, сидящие на берегах Саймы, на Сайму буквально плюют – и в прямом, и в переносном смысле.

Ведь были некогда «горячие головы» и в ГА, предлагавшие засыпать Сайму или ее часть закатать в асфальт. Как мне кажется, нынешнее благоустройство берегов Саймы преждевременно. Необходимость его проведения оправдана лишь в контексте организации цивилизованного пешеходного трафика, чтобы зимой и летом пешеходы и пациенты СОКБ, к примеру, могли бы разминутся на узкой тропинке и не скатится в Сайму, переломав себе руки и ноги.

Может, это будут деревянные настилы, с нависающими конструкциями, беседками и зонами для отдыха и селфи.

Но МАФы и ротонды, скорее всего, ничего не изменят. Надо смотреть реально – и не закапывать бюджетные деньги в берега Саймы преждевременно, зная, что гулять там практически будет некому. Как и на набережной Кривули.

А вот с реставрацией Дома пионеров надо поторопиться – и начинать это дела в первую очередь. Это реальный объект реставрации и благоустройства, и трата бюджетных средств


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Сегодня в 11:56, просмотров: 104, комментариев: 0
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