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Как не попасться на уловку авиакомпании и не переплатить за багаж? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Рассказываем, как объединить багаж перед полетом и не переплатить

Как не попасться на уловку авиакомпании и не переплатить за багаж? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik

«Собираемся с мужем в отпуск. У меня будет очень много багажа, а у него почти ничего. Можно ли как-то объединить наши чемоданы в один и не переплачивать? Одни знакомые говорят, что так можно, другие – что нельзя. Слышала, что в авиакомпаниях могут сыграть на незнании и все равно взять доплату. Как на самом деле?», – спрашивает читательница siapress.ru Екатерина Тусина.

Как сообщили в авиакомпаниях Utair и Аэрофлот, объединить багаж действительно можно – но только при соблюдении ряда условий. Это разрешено, если вы путешествуете семьей, с другом или коллегой, и ваши билеты оформлены в рамках одного бронирования – то есть у вас один номер заказа.

В этом случае при одновременном обращении на стойку регистрации вы можете попросить объединить нормы бесплатного провоза багажа. Сотрудник зарегистрирует ваш багаж как единое место, если его вес и габариты не превышают установленные лимиты.

Для Utair максимальный вес объединенного багажа не должен превышать 30 кг, а его габариты – 203 см в сумме трех измерений. У Аэрофлота допустимый вес одного места – до 32 кг, при тех же габаритных ограничениях.

Если вес или размеры багажа будут превышены, за него потребуется доплатить по тарифам на сверхнормативный багаж. Также объединение не распространяется на специальные категории: спортивное снаряжение, оружие, переноски с животными, а также дополнительный багаж, оформленный по отдельной льготной норме (например, до 10 кг).

Подробнее об условиях перевозки и объединения багажа можно узнать на сайте Utair и Аэрофлота, либо уточнить все детали по номеру горячей линии.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что объединение багажа возможно и закреплено на уровне законодательства.

«В соответствии с п.127 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утв. приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 г. № 82, по просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что даже если билеты не включают бесплатный багаж, но пассажиры оплачивают его по установленному тарифу, перевозчик также обязан объединить вес багажа по просьбе пассажиров. Главное условие: вес одного объединенного места не должен превышать 30 кг. Если больше – взимается доплата.

Важно: сам багаж все равно оформляется на каждого пассажира индивидуально, даже если чемодан общий.

Таким образом, объединение багажа – это ваше право, а не «услуга по желанию авиакомпании». Главное – заранее уточнить правила перевозчика, лететь по одному бронированию, не превышать лимиты и сообщить о желании объединить багаж на регистрации.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 41, комментариев: 0
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