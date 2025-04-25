На Доске Почета – ветеран нефтяной отрасли, один из лучших профессионалов НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Иванович Коробко

В коллективе НГДУ «Комсомольскнефть» Владимир Иванович Коробко, который вышел на заслуженный отдых с должности инженера-технолога I категории СККБС, для многих был примером высококвалифицированного, грамотного специалиста, обладающего большим практическим опытом, безупречными теоретическими знаниями и личным кредо – трудолюбием.

Владимир Коробко родился во Владивостоке Приморского края. Имея тягу к занятиям технической направленности, по окончании школы откликнулся на предложение приятеля-одноклассника и поехал с ним поступать «на нефтяников» в Дагестанский политехнический техникум. Два первых курса отучился на кафедре «разработка нефтяных и газовых месторождений». Потом три года бороздил просторы Мирового океана на подводной лодке, проходя срочную службу в ВМФ СССР. Нелегкие будни моряка-подводника закалили характер молодого человека и приучили его к чувству ответственности пред страной и коллективом. А трудовое лето на буровой окончательно определило будущую профессию: восстановился в техникуме с переводом на специальность «бурение нефтяных и газовых скважин». Практику проходил на Мамонтовоском нефтяном месторождении (расположено недалеко от г. Пыть-Ях, освоение началось в 1970 г.), с тех пор бесповоротно полюбил Западную Сибирь и решил здесь остаться.

Трудовую деятельность в Сургутнефтегазе Владимир Иванович Коробко начал летом 1975 года – помощником бурильщика Сургутского УБР-1. За 32,5 года прошел путь до начальника районной инженерно-технологической службы, участвовал в основных этапах развития нефтяного Сургута: полные энтузиазма 1970-е, рекордные для буровиков 1980-е и очень непростые 1990-е. Из всех сложных ситуаций человек труда выходил победителем.

С вступлением в новый век предприятия Сургутнефтегаза начали применять технологии по бурению горизонтальных скважин и забуриванию боковых стволов, в том числе удлинений и ответвлений на депрессии с применением комплекса «Непрерывная труба», и проведения многостадийного гидроразрыва пласта. В 2001 году, в связи с интенсивным техническим перевооружением цехов и с целью повышения эффективности работы, в НГДУ «Комсомольскнефть» была сформирована новая организационная единица со сложным названием: служба контроля за качеством бурения, освоения новых скважин, капитального ремонта (КР6) скважин. Возглавил коллектив СККБС ветеран труда Сургутнефтегаза Владимир Иванович Булат. Именно он пригласил в свою команду Владимира Ивановича: решение о переходе в молодое нефтегазодобывающее управление после десятилетий труда в прославленном коллективе буровиков герою рубрики далось нелегко. С 2008-го он применял свои богатые опыт и знания в авангарде «Комсомолки», на передовой нефтяного фронта.

За многолетний добросовестный труд Владимир Коробко награжден почетными грамотами ОАО «Сургутнефтегаз» и Министерства энергетики Российской Федерации, его имя занесено в Книгу Почета ПАО «Сургутнефтегаз», также Владимиру Ивановичу присвоены звания «Ветеран труда открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» и «Ветеран России».

Всем известно, что эффективная производственная деятельность нефтегазодобывающего предприятия невозможна без строительства и ввода новых скважин. Вести четкий контроль за технологией бурения, охраной труда и экологии Владимиру Ивановичу позволял прежний опыт работы. Больше всего ему нравились дальние командировки на лицензионные участки управления: Таймыр (Красноярский край), республика Коми, север Тюменской области, Уренгой (ЯМАЛ). Новые люди, новые места и методы работы – это было увлекательно и захватывало с головой.

Четверть века для всех специалистов СККБС заслуженный ветеран был маяком в непростом и постоянно меняющемся море документации, технологий строительства скважин и необходимого для этого оборудования. В любой сложной ситуации Владимир Иванович мог предложить оптимальный алгоритм решения поставленной задачи, поражая коллег высокой ответственностью в каждом вопросе. Несмотря на загруженность, заслуженный авторитет, для многих начинающих нефтяников он стал достойным и отзывчивым наставником. Формирование настоящего специалиста – процесс обычно длительный, но если ему повезло попасть под крыло профессионала с большой буквы, то все происходит гораздо быстрее. Именно у таких ветеранов, как Владимир Коробко, молодежь перенимает отличные знания и осваивает премудрости практики.

С выходом на заслуженный отдых (2021 г.) ветеран остался жить в Сургуте.

– В конце 1990-х понял, что это мой родной город, и никуда из него не уеду, – улыбается Владимир Иванович. – Здесь есть все, что мне нужно. Дорого и то, что на глазах Сургут преобразовался из внешне балочного поселка до нефтяной столицы Югры – практически современного мегаполиса с благоустроенными местами для отдыха, занятий спортом, культурными достопримечательностями, многочисленными учреждениями образования и здравоохранения.

Из любимых мест – это берега Оби (увлекаюсь охотой и рыбалкой), Дворец искусств «Нефтяник», парки «На Сайме» и «Кедровый Лог», где с супругой с удовольствием гуляем, дышим чистым воздухом.

Что пожелать любимым коллегам, всем сургутским землякам? Чтобы не было войны. Здоровья, стремления все познать и сделать лучше, старательно учиться и работать, достатка в семьях и удачи во всем!