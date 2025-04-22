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Как понять решения ЦБ?

Инфляция может быть полезна, если посмотреть с другой стороны

Как понять решения ЦБ?
Фото спикера

На этой неделе Банк России примет решение по ключевой ставке. Это очень важно, так как ставка влияет не только на экономику, но и на фондовые рынки.

Наш Центробанк принимает решения в рамках стратегии инфляционного таргетирования: регулятор старается удерживать инфляцию вблизи 4%. Но почему именно такая политика?

Ее ключевое преимущество – стабильность.

Когда ты примерно понимаешь, что будет с ценами в ближайшие годы, тебе легче планировать: брать ли ипотеку, открывать ли бизнес, куда вложить деньги. Это касается не только людей, но и бизнеса. Снижение рисков и неопределенности приводит к снижению реальных долгосрочных процентных ставок, что стимулирует инвестиции и долгосрочное экономическое развитие.

Главный инструмент ЦБ для достижения ценовой стабильности – ключевая ставка.

Это та самая цифра, от которой зависят проценты по кредитам и вкладам. Если инфляция растет выше цели – ЦБ повышает ставку, кредиты становятся дороже, люди и бизнес меньше тратят и занимают, инфляция остывает. Если инфляция ниже нужной – ставку снижают, кредиты становятся доступнее, народ снова начинает тратить и инвестировать.

В итоге это работает как встроенный стабилизатор.

Падает спрос и медленно растут цены – ставку снижают. Бурно растет спрос и цены – ставку поднимают, чтобы остудить экономику.

Но есть и недостатки. Инфляционное таргетирование не может стабилизировать экономику в ответ на отрицательные шоки предложения. Например, введение санкций может вызвать рост инфляции, но одновременно снизить экономическую активность из-за повышения издержек компаний, что ведет к снижению предложения товаров. ЦБ должен начать повышать ставку в ответ на рост цен, тем самым усиливая спад. Это создает дилемму: либо поддерживать экономику, либо бороться с инфляцией ради достижения цели.

Кстати, а почему цель – 4%, а не ноль?

Дело в том, что немного инфляции полезно для экономики. Во-первых, это защищает от дефляции – ситуации, когда все дешевеет и люди откладывают покупки. В результате бизнес сталкивается со снижением спроса, отвечает снижением цен и так по спирали, приводящей к кризису. А во-вторых, при нулевой цели по инфляции цены иногда будут снижаться. ЦБ при этом сложно будет стимулировать спрос, так как процентные ставки не могут быть отрицательными.

Итог. Если хочется понять, почему Банк России меняет ставку, надо смотреть, что происходит с инфляцией и ее прогнозами. Это и есть ключ к решению.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 97, комментариев: 0
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