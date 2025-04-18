В рубрике «Доска почета» – командир отделения 49 ПСЧ Виктор Сапожников

Продолжаем традиционную рубрику «Доска почета». Сегодня мы расскажем о командире отделения 49 пожарно-спасательной части Викторе Вячеславовиче Сапожникове, который начал свою службу еще в 1991 году. Его путь в профессию начался благодаря старшему брату, который уже работал в пожарной охране. Именно он стал для Виктора примером.

«Это было начало 90-х годов, я приехал в гости к старшему брату, а он уже работал в пожарной охране. Пожарным в 64 ПСЧ. Каждый вечер дежурные караулы играли в футбол и волейбол, и я вместе с ними. Отпуск закончился, я вернулся домой в Краснодарский край. Спустя год приняли решение переехать в Сургут уже с семьей. Я сразу устроился пожарным. Не то что бы эта профессия мне понравилась поначалу, просто брат работал, зарплата была хорошая и сразу давали жилье. К тому же все родственники на тот момент жили тут. Вот так и началась моя служба в 1991 году», – делится герой рубрики.

С тех пор прошло более тридцати лет. За плечами Виктора Вячеславовича множество выездов, десятки спасенных жизней и сотни потушенных пожаров. Один из самых запомнившихся эпизодов – тушение газового фонтана на Быстринском месторождении. Работа длилась почти двое суток и стала настоящим испытанием.

Сапожников признается, что несмотря на риск и ответственность, на тревожные выезды он всегда реагирует спокойно. Страху не место, когда знаешь, что впереди – огонь, и именно ты должен с ним справиться.

«Всегда спокойно реагирую на выезды. Огонь, пламя, а идти-то все равно надо. Конечно, да, требует смелости – никто кроме нас не сделает это, тушить же все равно нужно!» – рассказывает мой собеседник.

В профессии ему особенно важно ощущение нужности. Когда случается беда, пожарные первыми приходят на помощь – это и есть суть их нелегкой службы.

Виктор Вячеславович родом из семьи, где служба в пожарной охране стала делом династии: два его брата и племянники также выбрали этот путь. И герой рубрики уверен, что, если бы появилась возможность начать все сначала, он снова стал бы пожарным. Потому что спасать людей – его призвание.

«Обязательно бы выбрал. Потому что спасать людей – это мое призвание. Вся династия нашей семьи служила в пожарной охране много лет. Два моих брата, дети старшего брата – все пожарные», – с улыбкой признается спасатель.

Сегодня Виктор Вячеславович готовится к новому этапу своей жизни: «Я думаю, что в ближайшем будущем я перееду в Екатеринбург, к родным братьям». Он выработал и военную, и гражданскую пенсию – впереди заслуженный отдых рядом с близкими.

Тем, кто только задумывается о профессии пожарного, он советует быть честными и мудрыми, а также слушать опытных наставников.

Желаю работать с душой.

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