Как устроен музей РКК «Энергия» в Королеве – и почему на территорию не пускают иностранцев

Музей ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве – объект режимный. Чтобы его посетить, надо подавать заявку за восемь дней и быть обладателем российского паспорта. Иностранцам вход запрещен.

И на въезде на территорию РКК сразу предупреждают – никаких фотоснимков снаружи! Все попытки сделать снимки на улице незамедлительно пресекаются. Нарушителям грозят изъятием гаджетов. Фотографировать можно только внутри.

А внутри и вправду есть на что посмотреть. Завод в Королеве построили еще до войны. В 1941 году его оборудование было эвакуировано сразу в три разных города, а сам завод производил артиллерийское вооружение. Здесь можно увидеть знаменитые противотанковые пушки ЗИС-2 (залп им. Сталина), которые наши солдаты ласково называли Зося.

С обороной во многом была связана судьба завода и в послевоенные годы. На стенде представлена целая линейка производившихся здесь ракет – от Р-1 до межконтинентальных баллистических (это махины высотой с многоэтажный дом).

Началось все с ракеты, сконструированной на основе трофейной немецкой ФАУ-2. И когда отечественные конструкторы задавали вопрос «Зачем нам копировать немецкую технику?», руководители проекта отвечали: «Сначала научитесь строить ракеты как немцы!».

Внутри станции.

Р-1 не отличалась ни дальностью, ни точностью стрельбы. Она летала на расстояние менее одной тысячи километров, а отклонение при запуске по цели составляло плюс-минус 8 км. Но с каждой последующей модификацией дальность и точность росли.

Параллельно развивалась космическая программа. Это единственный в нашей стране музей, где можно встретить столько аппаратов, летавших в космос! Здесь представлена станция, на которой побывали на околоземной орбите Белка и Стрелка, спускаемые аппараты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

К сожалению, не все планы нашли воплощение в жизнь. На стенде можно увидеть межпланетную космическую станцию, которая должен был доставить советских космонавтов на Луну. Конец этим планам положил полет на наше ночное светило астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина.

После запуска американцами ракеты на Луну наша космическая разведка следила за их полетом и пеленговала сигналы по радио. Пеленг подтвердил, что сигнал передается с поверхности Луны. После этого советский лунный проект был закрыт: стать вторыми на спутнике Земли в космической гонке не имело смысла.

А вот полномасштабный макет первого международного орбитального комплекса «Союз» – «Аполлон» - прекрасный пример мирного сотрудничества двух сверхдержав в космосе. «Аполлон» в музее натуральный – его подарила нам НАСА. Кстати, американцы тоже получили от нас подарок: щенка от одной из собак, побывавших в космосе.

Аполлон.

И вообще, между советскими и американскими космическими ведомствами были прекрасные отношения. Американцы, бывало, говорили нашим: «Ну давайте, запустите уже что-нибудь. Тогда и нам дадут деньги!».

Да, космос – это дорогое удовольствие, о чем свидетельствует история орбитальной станции «Мир», находившейся на околоземной орбите с 1986 по 2001 годы. О планах ее затопления было известно заранее. На нормальное функционирование орбитального комплекса не хватало денег. Китайский мальчик Ли Хьян настолько переживал по этому поводу, что прислал письмо с просьбой сохранить станцию и вложил в конверт 25 долларов. Эти деньги и само письмо сегодня можно увидеть на стенде.

На орбитальные станции в музее можно не только смотреть, но и подниматься на борт, представляя себя в роли астронавта. Можно расположиться в капсуле, в которую космонавты укладываются при возвращении на Землю. При этом с анатомической точки зрения оптимальной считается поза эмбриона.

Сотрудники музея отдали дань памяти человеку, именем которого был назван этот подмосковный город – академику Королёву. Здесь представлен макет его рабочего кабинета, личные вещи, фотографии, документы.

А после посещения музея не забудьте заглянуть в магазин, где продаются сувениры с космической символикой, бортовое питание и даже космическая шаурма!