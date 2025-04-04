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Доска почета: «Заточенный» на совесть

В рубрике «Доска почета» – ветеран нефтяной отрасли, профессионал транспортной сферы ПАО «Сургутнефтегаз» Мурзабек Алибиевич Асевов

Доска почета: «Заточенный» на совесть
Трудовой стаж токаря Мурзабека Асевова – 43 года, из них почти четверть века он трудится в коллективе ремонтно-механической мастерской УТТ НГДУ «Комсомольскнефть». Фото Максима Мошкина

Становление в профессии схоже с процессом создания сложной детали: важно, чтобы попался хороший мастер и заложил правильные основы, чтобы дальше человек следовал четко выверенной траектории, шлифуя неровности новых этапов пути, добиваясь безупречного хода и ритма в общем движении производства. Эта метафора подходит к трудовой истории токаря 5 разряда ремонтно-механической мастерской (РММ) НГДУ «Комсомольскнефть» Мурзабека Алибиевича Асевова. Расскажем о нем в традиционной рубрике «Доска почета».

– В школе поселка Комсомольский (под Кизляром) в кабинете труда у нас стояли слесарные верстаки, фрезерные и токарные станки. Работать на последнем мне понравилось еще в то время, так душой и выбрал профессию, – вспоминает Мурзабек Алибиевич.

В 1982 году он по окончании школы поступил учеником на Кизлярский электроаппаратный завод, где первые 6 месяцев по 4 часа в день уделял теоретическим занятиям по токарному делу и работал в цехе под чутким руководством наставника. Больше всего парню нравилось, что никогда не приходилось выполнять одинаковые операции, и работа не превращалась в рутину. До 30-летнего возраста Мурзабек числился молодым специалистом и раз в пять лет участвовал в заводских соревнованиях по токарному делу, занимая первые места. Задания, говорит, были сложные: по допуску-посадке (номинальный и минимальный размер детали), по сбору оснастки, штампов, пресс-форм для инструментального цеха. Но чем сложнее, тем для профессионала интереснее.

Вскоре начал работать по доверенности отдела технического контроля (ОТК): личный штамп ОТК получали мастера высокого класса после того, как в течение 5 лет не допускали в своей работе брака и возврата деталей. В дальнейшем они ставили свой знак качества на изготовленной продукции.

– В то время вокруг было немало таких людей, – заверяет мой собеседник. – Нас так воспитывали с юности: почти для каждого производственный план и престиж трудового коллектива стояли превыше личных интересов, а лучшим контролером была совесть рабочего.

С распадом СССР многие предприятия утратили свою стабильность, стали закрываться фабрики и заводы. С целью поставить на ноги детей Мурзабек Асевов в 2000-м подался к родным на «нефтяной» север. Тревоги не испытывал: профессия обладал редкой – опытные токари, фрезеровщики, шлифовщики нужны везде.

Трудоустроился в УТТ НГДУ «Комсомольскнефть» и в дружной «семье» РММ работает по сей день. Со слов руководства, Мурзабек Алибиевич владеет различными методами обработки деталей, в совершенстве знает свойства и особенности используемых материалов, моделей автомобилей и техники, регулярно пополняющих автопарк управления, грамотно интерпретирует чертежи и справляется с задачами любой сложности. Огромное количество водителей УТТ знают имя токаря, часто лично благодарят его за неравнодушие, честно выполненную работу и быстрый выпуск транспорта на линию: все, что можно сделать сегодня, М.А.Асевов никогда не отложит на следующий день.

– В нашем управлении много машин разных марок, а также тракторная, вездеходная техника, и детали у каждой свои, – рассказывает Мурзабек Алибиевич. – Бывает, сделаешь или поправишь на свое усмотрение маленькую, но важную часть механизма, и машина с ней «бегает» годами. А иногда придумаешь приспособление, приложив для этого весь свой интеллектуальный и производственный опыт, чтобы выточить деталь, запустить производство и быть уверенным в ее надежности.
Также мы обслуживаем автозаправки и автомойки управления. Так недавно сломался шиномонтажный станок, а поставки запчастей от производителя отменены. Пришлось поломать голову, чтобы изготовить вал с кулачками, раздвигающими автомобильный диск – в итоге сконструировал его из пяти разных элементов, выточил их, выполнил фрезеровку, подогнав под безупречный ход механизма, далее все по предложенному чертежу соединял сварщик. Вскоре отреставрированный станок поедет на Сарым или Конитлор, продолжит служить на благо производства. К слову, таким образом было оформлено много рационализаторских предложений.

Каждое новое задание Мурзабек Алибиевич ждет с интересом, как математик увлекательную задачку, и к решению подходит со всей ответственностью.

Кроме повседневной категории работ, есть и аварийная: например, выход из строя подъемника на месторождении. Тогда токарь откладывает все и подключается к «спасению» бригады подземного ремонта скважин: благодаря смекалке и золотым рукам мастера слесари оперативно меняют втулки, пальцы, переходники или шестерни, реанимируя технику.
Лет пять назад в РММ пришел второй токарь – выпускник училища Иосиф Тимофеевич Сопочин.

– Помнится, в прежние годы, мастера заводов писали соцобязательства, – вспоминает Мурзабек Алибиевич. – Типа: «обязуюсь выполнять 110 % трудовой нормы и выучить за год двух учеников…». В подсознании это закрепилось, и сейчас с радостью передаю молодому коллеге свой опыт, интерес к делу. Каждое новое задание жду с интересом, как математик увлекательную задачку. И к решению подхожу со всей ответственностью – не хочется за секунду потерять авторитет, заработанный за десятки лет, этому в первую очередь учу и напарника. Сверстники-коллеги разъезжаются по разным городам Урала, Сибири, Башкирии, Дагестана и так далее, но со всеми стараюсь поддерживать связь: нельзя терять людей, с которыми долгие годы ежедневно проводил по 8 часов в сутки. Сам на пенсию не спешу выходить, понимаю, что буду скучать по коллективу, по делу, к которому прикипел всем сердцем.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 117, комментариев: 0
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