Как Алексей Шипилов стал «серым кардиналом» Югры

Судя по оценке влияния Алексея Шипилова на экс-губернатора Югры Наталью Комарову, ему надо было давно присвоить звание «серый кардинал Югры», «теневой хозяин Югры» или «ночной сторож Югры». И наградить его орденом или медалью. Ведь заслужил. Заслужил добросовестной, многолетней и безупречной работой на службе у Комаровой. Кроме того, он, по сути, был реальной «правой рукой» экс-губернатора Югры. Потому что Наталья Владимировна все свои 14 лет царствовала в Югре, представляла Югру на всех возможных и невозможных уровнях, а Алексей Шипилов потихоньку подобрал бóльшую часть ее функций и полномочий и умело ими распоряжался под соусом реализации внутренней политики Югры.

То, что делал Алексей Шипилов, были для всех в Югре действиями самой губернатора Югры – это все понимали и не «вякали». Поэтому внутренней фронды против Алексея Шипилов и его кадровых решений в Югре не было от слова совсем. Шипилов был для всех, по сути, тенью Натальи Комаровой. При этом деловитостью он все-таки обладал, как и недюжинными способностями разрешать или заранее предупреждать все внутренние конфликты в Югре. Надо за это ему отдать должное. Да и все большие выборы за девять лет в Югре он провел достойно, не провалил ни одного их них, за что губернаторов регионов обычно хвалят или «сильно бьют по голове».

Комарова эти выборные достижения Шипилова тоже оценила. Правда есть небольшое «пятнышко» на последних Президентских выборах, когда эта викторина была как бы неприкрытыми подкупом избирателей идти на выборы и была той морковкой, за которой «тянутся все овцы и козлы». Хоть на выборы, хоть на пути в пропасть. А как же, машины и квартиры за победу в викторине давали. 400 миллионов рублей были потрачены на выборы для достижения, грубо говоря, «коммунистических» показателей явки 99,9%, обогнав при этом традиционного выборного лидера – Тюменскую область, где деревни, села и районы дают самый высокий процент явки в 80-90%.

Это была «лебединая песня» Алексея Шипилова, которая оборвалась на самой высокой ноте. Оборвалась спустя всего лишь два месяца после выборного триумфа, когда еще чиновники и другие участники выборного процесса не «получили от власти печеньки» и премии. Когда они еще не сходили в отпуска за достижение рекордных показатели явки избирателей в Югре. Казалось бы «песни и пояски» можно было продолжать еще целый год до сентябрьских больших выборов 2026 года. Наверное, с времен Александра Васильевича Филиппенко, не было столь массовой явки на выборы. Но тогда еще были прямые выборы и народ шел на них по велению сердца или для исполнения гражданского долга.

Алексей Шипилов за девять лет окончательно похерил своей внутренней политикой прямые выборы Глав городов, отобрал последние важные полномочия у городских Дум и установил жесткую вертикаль исполнительной власти, по сути, «диктатуру» Натальи Владимировны Комаровой.

То, что происходила «кадровая чехарда» в правительстве Югры – это тоже проявление «диктатуры хозяйки Югры». А базис под такую всевластность губернатора Югры подвел именно Алексей Шипилов. Ведь в период до него, в первый губернаторский срок Натальи Владимировны, бродила еще по «городам и весям Югры» «фронда» и «старая», «филипенковская гвардия» еще мечтала о реванше.

Да и сама Комарова тогда рассматривалась элитами Югры как временная фигура, максимум на один срок губернаторских полномочий. Но, с приходом Алексея Шипилова все развернулось на 180 градусов и губернаторство Натальи Комаровой продлилось еще на девять лет.

То, что городские Думы Югры занялись «обрезанием» своих полномочий – это естественный процесс деградации представительной власти в Югре. По сути, нынешние депутаты Дум – это «фасад или ширма» для всевластия исполнительной муниципальной власти.

Председатель городской Думы, по определению, должен быть первым лицом в городе. А глава исполнительной власти, то есть глава городской администрации должен быть вторым или даже третьим лицом в городе, учитывая авторитет Владимира Богданова или Вагита Алекперова. Да и глава исполнительной власти «не думает», а «исполняет».

Он по своей сути есть: и главный мусорщик города, и главный дворник города, и главный сантехник города, и главный по отлову бродячих собак в городе и в его окрестностях, и главный похоронщик в городе и так далее. Как в том хантыйском анекдоте, когда два ханта плывут на лодке по реке. Один хант молодой, на веслах, весь в поту. А второй, старый, сидит и курит трубку, смотрит по сторонам и думает про себя: «Вот что делать этому молодому, сиди себе и работай веслами, а мне «думу думать» надо».

Сегодня молодые депутаты городских Дум Югры «думу думать» без опыта не смогут, не потянут. Это в Тюменской городской Думе традиционно представлены все политические партии и засели оппозиционеры, которые не дают «спокойного житья» ни себе, ни городской администрации.

Более того, в Думе заседает Степан Киричук, бывший мэр Тюмени, который о муниципальном самоуправлении в Тюмени знает все и даже больше самого Максима Афанасьева. Сегодня трудно представить себе Александра Сидорова или Дмитрия Попова, заседающими в городской Думе. Сегодня нет в сургутской городской Думе «аксакалов», а посему все полномочия у них тупо отобрали. И это тоже отзвук внутренней политики Алексея Шипилова.

В чем же все-таки был феномен Алексея Шипилова, позволивший ему удержаться на своем месте на девять долгих лет? Скорее всего, сказалась его работоспособность и незаменимость. В свое время Вячеслав Молотов стал для Иосифа Сталина незаменимым, потому что он обладал невероятной работоспособностью. Я думаю, что и Алексей Шипилов тоже обладал таким качеством и экс-губернатор Югры достойно его оценила.