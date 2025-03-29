Кому нужен такой Сургут: микрорайоны не для женщин, детей и пенсионеров

Большую часть дня сургутские дворы и микрорайоны заполняют женщины с детьми и пожилые люди. Но проектируют эти пространства в основном мужчины — девелоперы, проектировщики, чиновники. Возникает вопрос: кто на самом деле учитывает потребности тех, кто этими пространствами реально пользуется? Обсуждаем урбанистическую статью Натальи Машталир, проблемы городской среды Сургута и как создать город, удобный не только для машин и квадратных метров, но и для живых людей. Почему у нас нет кафе с детскими зонами, безопасных пешеходных маршрутов, коворкингов для мам и других важных общественных пространств?

Дмитрий Щеглов: Представьте себе обычный будний день в Сургуте. Вот какой-нибудь микрорайон, застроенный большими-большими домами, очень высокими, с большим количеством парковок и так далее. И вот в какой-то момент, где-то около 9 часов основная часть работающего населения покидает свое жилье и отправляется на работу. В основном это, скорее это мужчины, которые отправляются на свои рабочие места, а также женщины, которые или еще не занимаются детьми в декрете, или уже завершили заниматься детьми в декрете. Некоторые дети пошли в школу, ну и также все разбрелись по каким-то своим делам.

Кто в основном остался в этом самом микрорайоне? В основном остались женщины, которые находятся с детьми в декрете, собственно дети, какие-то школьники, которые вернутся туда около обеда после того, как сходят в школу, ну и, наверное, кто-то из пенсионеров. А при этом кто занимается проектированием, застройкой и вообще организацией всей вот этой вот большой инфраструктуры? В основном это суровые мужики-строители, суровые мужики-проектировщики, суровые мужики в костюмах, сидящие в строительных компаниях, чиновники – тоже в основном мужики. В общем, мы в итоге попадаем в ситуацию, когда мужики планируют пространство, в которое в основном – половину дня как минимум – занимают женщины и дети, ну и также старшее поколение.

Вот такую интересную мысль мы вычитали в Telegram-канале одной девушки-эксперта по урбанистике и хотели бы сегодня это обсудить. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист – Тарас Самборский. Мы в аудиоформате еще некоторое время. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе вот эта вот нетривиальная мысль о том, что мы в очередной раз замечаем, что… Ну, кстати, по этому поводу есть классический пример, то есть бюстгальтеры носят женщины, а проектируют их, как ни странно, мужики.

Т.С.: Никогда не слышал об этом.

Д.Щ.: Это такая, на самом деле, хрестоматийная история. Она забавная, и она как раз показывает такой некоторый перекос в мироустройстве нашем. Что ты думаешь по поводу того, что организация, так сказать, пространства в городе находится в ведении тех, кто этим пространством практически-то и не пользуется?

Т.С.: Ну, если честно, вот я так никогда на этом и не заострял свое внимание. А ведь действительно, если задуматься, то бытовые пространства, к каковым относятся все зоны общего пользования любого дома, микрорайона, проектируются в основном мужчинами. Даже если предположить, что какая-то часть современных мужиков-архитекторов следит за урбанистическими трендами, даже если предположить, то все равно у нас не складывается красивая картина бытия, потому что достаточно зайти в любой новый микрорайон, да и не только новый, но и построенный в любые 10-15-20 лет, и мы обнаружим, что жить в этом пространстве не очень-то хочется. А те люди, которые там живут, делают это от безысходности, потому что государство создало соответствующий льготный инструментарий покупки жилья именно в этом формате, а не в каком-то другом. А застройщики используют эту ситуацию для минимизации своих расходов и максимизации прибыли. Тут все понятно. Но… Действительно, это знаешь (как ее звать?), ее звать Наталья Машталир...

Д.Щ.: Да, мы ссылочку положим в описании, просто там любопытно.

Т.С.: А канал называется «Машталир’s» Она написала о проблеме, и действительно это факт. Вот в Краснодаре, в этом прекрасном городе, который постоянно радует какими-то градостроительными прорывами, мы уж там помалкиваем скромно о том, что в Краснодаре его почетному (по смыслу почетному, а не по диплому, врученному на Дне города) гражданину Галицкому…

Д.Щ.: Сергей, по-моему, Галицкий.

Т.С.: Сергею ГалИцкому или ГАлицкому власти доверили строительство спортивной арены футбольной с огромной-преогромной территорией вокруг. И он просто преобразовал центр Краснодара, сделал его совершенно удивительным, европейским, уютным, взрывающим мозг. Ну и вот еще одна идея – вот эта вот блогер как раз о ней написала – кафе построили, где в центре находится такая достаточно большая игровая зона для маленьких детей, которые там лазают что-то по полу, собирают кубики, вот как это всегда, а вокруг этого, вот как амфитеатр это все образует, столики, где мамаши, ну и редкие папаши сидят пьют кофе с компьютерами, с ноутбуками, занимаются своими делами.

Очень нетривиальный, казалось бы, подход. Сделайте для мамаш такие зоны. Это те же кофейни, только с очень хорошо реализованной утилитарной задачей: мама приходит с ребенком. Казалось бы, просто. А что у нас так не делают? Ну потому что у нас идут все по пути традиционному, по простому. И, вообще, я хочу сказать, вот если мы посмотрим на Сургут, походим по его этим всем новым микрорайонам, каких-то креативных форматов мы не наблюдаем. Вот недавно я писал маленькую заметочку о том, как выглядит наш стандартный уличный город: это «белое-черное», это «красное-белое», вот дымки эти все (я не знаю, как они называются – гадость вся), это алкомаркеты один за другим, это «Магниты», «Пятерочки», «Монеточки» – вот городской ландшафт главного индустриального центра Западной Сибири.

Я не встречал каких-то таких уж креативных форматов кофеен, например, или ресторанов, которые не для коммерции созданы – они все должны быть для коммерции созданы, конечно – не только для коммерции созданы, но и реализуют вот подобные социальные задачи. А эта задача очень серьезная, потому что тем, кто сидит по квартирам, необходимо реализовывать себя не только в качестве домохозяек или нянек со своими детьми, но и продолжать оставаться частью социума. Вот город Сургут в своей средовой политике совершенно не учитывает этого обстоятельства, что добрая половина населения (мы отсечем возрастное население, хотя тема пенсионеров, которые зажаты квартирами и не могут выйти на улицу – это тоже отдельная, очень драматичная тема для разговора).

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Но добрая половина населения – это женщины. Из них процентов, наверное, 20-30 – это домохозяйки или матери по уходу за детьми. Что нашей градостроительной политикой создается целенаправленно как программа, как какая-то реализуемая теория на практике, долгосрочная, чтобы эти мамаши в нормальных условиях, а не только в рамках своих квартир занимались детьми, интегрировались в социум и реализовывали себя как личности? Мы с уверенностью говорим: абсолютно ничего. Подход у города в этом плане совершенно утилитарный: мы строим квадратные метры, вот в рамках этих квадратных метров мы обязаны соблюсти такие-то показатели – и дальше идет перечисление – по парковочным местам, по объектам социальной инфраструктуры на гектар или на тысячу жителей.

И вот так мы в результате получаем совершенно однотипное, неотличимое одно от другого жилье с такой же неотличимой социальной инфраструктурой. А между тем, если бы город в соавторстве с округом проводил несколько иную политику, мы бы получили тот результат, которым мы сейчас восхищаемся в случае с Краснодаром, в частности. Мы бы получили креативные коммерческие, но социальные пространства, где бы было прекрасно организовано время, досуг, работа, коворкинговая работа домохозяек с их детьми, а может быть, и просто холостых женщин, которым надо как-то проводить время. Они, я не знаю, романы пишут, им надо где-то сидеть для этого.

Если бы округ использовал свои возможности в манипуляции налогами, в послаблении налоговой нагрузки для предпринимательства и отменил, например, налог на имущество или резко его сократил. Я сто раз говорил, что в Югре при Наталье Комаровой был взвинчен этот налог, он просто сумасшедших денег стоит, и для малого бизнеса, для тех, кто владеет своим имуществом, он совершенно разорителен, неприятен, он вымывает все деньги из такой строчки бухучета, как «амортизация», и предприниматели отдают эти деньги государству в лице субъекта федерации нашего, а не направляют их на амортизацию своего имущества – это очень плохая вещь. Вот округ мог бы в этом направлении поработать и создать преференции для того бизнеса, который организует подобные пространства. Да и вообще для бизнеса как такового это надо делать. Тут просто кому-то больше можно дать скидку с этим налогом, кому-то меньше, кому-то вообще отменить.

Город должен при утверждении любого очередного строительного проекта смотреть не на то, как он формально выполняет все градостроительные нормы, но и на то, как действительно можно подтолкнуть инвестора или потенциального предпринимателя, который готов зайти в этот проект с чем-то подобным, и это все уже на стадии просто согласования бумаг, разработки, споров в чиновничьих кабинетах смотреть, предусматривать. В общем, это большая очень работа. Я уверен, что та же кафешка в Краснодаре не возникла лишь потому, что какой-то стартапер решил рискнуть своими деньгами и напролом всей системе попер с реализацией этой идеи. Я уверен, что это были мозговые атаки в кабинетах чиновников, он доказывал необходимость именно этого формата. А может быть, там есть налоговые льготы, может быть, там есть льготы какие-то по арендной цене. Не знаю, в чьем помещении находится это кафе, но если в частном, то здесь опять включается город, опять включается субъект федерации, который создает налоговые послабления для тех владельцев недвижимости, которые к себе запускают социально ориентированные проекты, социально ориентированных арендаторов.

Но это очень логично. Вот даже в нашем здании есть арендаторы, которые социально ориентированы. Они занимаются обучающими процедурами всевозможными, у них прямо парты стоят, и они нам платят пониженную аренду. И мы следим за тем, чтобы у них аренда росла немножко помедленнее, как-то через индексацию пытаемся это все делать, то есть это нормальная вещь.

Понятно, что любой город, муниципалитет должен за такими вещами следить. На сегодняшний день, к сожалению, мы такой политики не наблюдаем. Как сделать, чтобы она возникла? Выносить на общественность, вытаскивать таких подобных активных блогеров на авансцену, на медийную сцену, соединять их с чиновниками, доказывать чиновникам, что любая стройка строится все-таки для людей, а не для девелопера, и биться за каждый подобный будущий квадратный метр, доказывая девелоперу необходимость тоже потесниться со своими интересами. Город за это пускай дает свои возможности девелоперам. Как-то вот так вот. Я просто даже не знаю, что тут обсуждать можно, если все абсолютно очевидно.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья. Прошу вас комментировать, предлагать свои идеи, делиться своими мнениями по этому поводу, что и как нужно изменить в строительной политике, чтобы опять же учесть такой необычный гендерный аспект, о котором мы сегодня говорили. И, конечно же, упоминая не только о женщинах, но в том числе и о пенсионерах, которым тоже нужно что-то делать, которым нужно выходить из дома, которым нужно социализироваться, общаться и так далее. Это все задача тех, кто организует городскую среду. Пишите комментарии, ставьте «лайки», читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. А мы с вами вновь услышимся через неделю. Всем до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.