Учителя Сургута высказались об инициативе ввести оценку за поведение в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах могут ввести оценку за поведение. Пока речь идет о пробном формате и проработке механизма. По словам министра, главное – чтобы это «действительно шло на пользу».

Корреспондент siapress.ru пообщался с сургутскими педагогами, чтобы выяснить, как они относятся к этой идее. Мнения оказались разными: от осторожной поддержки до открытых сомнений.

Мнения педагогов

Некоторые педагоги считают, что это может стать дополнительным инструментом воспитания.

«Я считаю это эффективным методом. Эта инициатива направлена на воспитание у детей чувства ответственности за совершаемые действия, формирование культуры взаимодействия с детьми и педагогами. Усвоение норм поведения, которые приняты в обществе, позволит ребенку постепенно превратить их в свои собственные. Таким образом, педагоги формируют и внедряют систему правового воспитания обучающихся», – высказалась педагог-психолог одной из сургутских школ Екатерина А.

Ее слова поддерживает и другой педагог – учитель-дефектолог. По ее словам, тема оценки поведения сложная и требует особенно внимательного подхода.

«Я считаю, что оценки за поведение в школе – это сложная и многогранная тема, требующая внимательного подхода. Я понимаю важность формирования у учеников ответственности и уважения к правилам. Оценки за поведение могут служить инструментом для мотивации детей вести себя корректно и соблюдать нормы общения. Но я также уверена, что оценка поведения должна быть не наказанием, а возможностью для роста и развития», – считает педагог Марина Б.

Однако некоторые работники образовательных учреждений считают, что нововведение может навредить психологическому состоянию детей и вызвать лишнее напряжение.

«Я считаю, что оценивание поведения учеников может привести к усилению тревожности у детей. Важно не наказывать баллами за поведение, а работать над формированием ценностей, мотивации и саморегуляции. Лучше развивать систему поощрений и поддерживать позитивное поведение, а не вводить дополнительный фактор давления. Важно создавать условия для мотивации детей к обучению, а не усиливать контроль», – считает педагог-психолог Семен И.

Некоторые педагоги высказывают сомнения в необходимости оценивать поведение учащихся. По их мнению, такая мера может вызвать у детей чувство постоянного контроля и стремление угодить, а не осознанно менять свое поведение.

«Если честно, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, может, и нужно учитывать поведение, но с другой – зачем? У детей может сформироваться ощущение, что их постоянно оценивают, даже вне учебы. Это может привести к тревожности и стремлению угодить, а не к осознанию своих поступков. Лучше воспитывать ответственность и самоконтроль через поддержку, а не дополнительные оценки. Оценивать нужно знания, а поведение корректировать воспитательными методами», – считает учитель русского языка Антонина В.