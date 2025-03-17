Россияне начали злоупотреблять самозапретами на кредит

С 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты. По данным Минцифры РФ, за две недели с начала работы сервиса заявки подали более пяти миллионов граждан. Однако новшеством уже начали пользоваться и мошенники. Например, они звонят людям и уверяют, что запрет установлен неверно. Насколько эффективен механизм, и какие последствия ждут тех, кто решится на мошенничество, объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Максим Марамыгин.

Наконец-то создан механизм, позволяющий людям, которые опасаются, что кто-то может от их имени заключить кредитные сделки, взять деньги под залог их имущества, поставить запрет. Это можно сделать с 1 марта в «Личном кабинете» на Госуслугах, а с 1 сентября запрет можно будет установить и людям, которые с интернетом на «вы». Осенью услуга станет доступна в отделениях МФЦ. Это абсолютно правильное решение со стороны государства! Однако уже появились люди, решившие обмануть или банки, или клиентов кредитно-финансовых организаций.

Эксперты уже выделили две категории таких людей и даже составили их усредненные портреты. Первые надеются обмануть банк: как правило, это обеспеченные, незакредитованные люди, которых нет в «черных списках» финансовых организаций. Они ставят самозапрет на кредит и одновременно идут оформлять займ до 300 тысяч рублей. Заявки на такую небольшую для банка сумму не подлежат тщательной, длительной проверке. Недобросовестный заемщик рассчитывает на то, что возьмет деньги и не будет их возвращать, сославшись на самозапрет и на, что банк виноват в том, что невнимательно проверял клиента. Вторая категория – мошенники, которые звонят оформившим самозапрет и уверяют, что он установлен неверно. Такие случаи тоже выявлены уже.

Какие будут последствия для тех, кто решится на аферу? Во-первых, даже если банк не сможет де-юре взыскать выданные деньги, это не значит, что он не занесет этого человека в «черные списки ненадежных заемщиков». И если в будущем, человеку реально понадобятся деньги, он просто их не получит, потому что будет числиться в базе как мошенник и недобросовестный плательщик.

Во-вторых, я думаю, что банки тоже сейчас самоорганизуются и будут оформлять иски к мошенникам. Если расследование выявит, что человек оформил самозапрет и тут же с этого же компьютера спустя десять минут подал заявку на кредит, суд признает это мошенничеством, и дальше уже может быть уголовное преследование. Но это произойдет не раньше, чем через полгода от начала работы механизма. Кроме того, человек точно так же попадет в «черный список» и в будущем, если захочет взять в долг, денег не получит. Репутация будет испорчена навсегда.