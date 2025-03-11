137 миллионов в год на школьные автобусы в Сургуте — почему так много?

Сургут тратит 137 миллионов рублей на перевозку школьников, но почему в новых районах до сих пор нет школ? Почему так много детей приходится возить из отдаленных районов? Можно ли направить эти деньги на что-то более полезное? Почему город разрастается без инфраструктуры? Разбираем проблему школьных автобусов, нехватки образовательных учреждений и неэффективного планирования города. Пишите свои мнения в комментариях!

Дмитрий Щеглов: Сургут тратит 137 миллионов рублей на школьные автобусы – на перевозку детей из дачных кооперативов, а также некоторых жилых комплексов, где еще пока нет школ. И вот он все эти деньги, довольно большие на самом деле, выделяет на то, чтобы возить детей, чтобы они могли ходить в свои школы и возвращаться на место жительства. И сейчас депутаты и администрация задумались о том, что вообще-то, конечно, сумма довольно большая, можно ее пустить на что-нибудь более полезное. Но для этого надо настроить систему, чтобы дети попадали в школы нормальным образом: безопасно, качественно и вовремя. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи. Сегодня мы в аудиоформате. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Да, привет Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, что думаешь по поводу школьных автобусов в Сургуте? Как эту проблему расшивать? Потому что деньги уходят, деньги такие… то есть их бы хватило на много скверов – наш любимый тип строительства – новые скверы. Как с этим можно поступить?

Т.С.: Судя по тому ценнику, по которому тут сквер у нас последний построили, на много скверов бы не хватило.

Д.Щ.: Ну ладно.

Т.С.: Но это вопрос к предыдущей администрации, справедливости ради скажем. Потому что сквер за 55 миллионов, который построили на пересечении бульвара Свободы и Ленина, ну, немножко это дороговато.

Я не знаю, что сказать. Я упираюсь все в ту же серьезную проблему расширения города, расширения его границ, расширения его территорий, расширения его социальной инфраструктуры и населения. С одной стороны, муниципалитет обязан своих граждан обеспечивать социальными услугами, как то – доставка детей в школы, и вообще, обеспечение детей местами в школах и в детских садах, равно как в больницах, в поликлиниках и далее по списку. С другой стороны, мы видим, что со школами у нас дефицит мест не снижается, а даже если и снижается, о чем иногда чиновники как-то рапортуют, то в пределах каких-то манипулятивных процессов со статистикой.

Д.Щ.: Да в любом случае, сколько бы, даже если оно начнет снижаться, все равно приток граждан, в том числе с детьми, такой, что нужно каждый год строить одну школу просто, чтобы вместить всех новоприбывших. Без учета нынешнего дефицита.

Т.С.: Нет, это заколдованный круг. Это абсолютно беготня мартышки – или кто там бегает по колесу? – белки. Короче говоря, процесс экспансионистского такого развития города, он будет каждый день приводить к новым, к новым-новым проблемам. Вот сегодня мы выяснили, что у нас нет возможности доставлять детей в школы из труднодоступных районов. Построили микрорайон огромный – «Марьина роща»…

Д.Щ.: «Марьина гора».

Т.С.: Во-во-во. Ну, школ там поскольку нет (разумеется, кто бы сомневался), то надо детей куда-то возить. Возить их надо в те самые школы, где никогда в жизни в обозримую перспективу не возникнет одной смены обучения, где в классах будут сидеть по 30 человек и больше. В общем, качество образования тоже, мы видим чисто по этим количественным показателям, будет неуклонно снижаться. А плюс надо где-то брать толковых учителей, а толковых учителей ты нигде не возьмешь, потому что качество профессии девальвируется на глазах. В общем, мы упираемся в совершенно понятную проблему слабого управления социальными вот этими гарантированными процессами, за которые муниципалитет отвечает. Я не знаю, что делать со школьными автобусами, потому что кроме всяких новых микрорайонов, у нас же есть куча дачных участков, дачных кооперативов.

Д.Щ.: Да-да, вот оттуда тоже возят активно, потому что люди там живут.

Т.С.: Да, где живут десятки тысяч сургутян, десятки тысяч. То есть по состоянию еще на 20 лет назад Сургут был одним из самых дачных городов в стране, 55 тысяч было садово-огороднических участков выделено гражданам. Я не знаю, сколько сейчас. И люди обустраиваются. За неимением лучшего варианта, они обустраиваются в этих дачах, окапываются, строят какие-то дома полноценные, вкладывают туда целые состояния.

Потому что у города нет политики в области индивидуального жилищного строительства. Город за 30 лет так и не сформировал так называемую «дорожную карту», которая бы удовлетворяла запрос, абсолютно естественный запрос любого человека нормального, планирующего свою перспективу и перспективу своим детям, на строительство частного дома. Те три с половиной попытки построить организованные поселки из частных домов, которые в Сургуте наблюдаются, – это попытки старой администрации еще Александра Сидорова, это еще конец 90-х, начало 2000-х годов: возле Саймы так называемая «долина нищих», возле улицы Республики, где магазин «Ярославна», и 37-й микрорайон.

Но это все очень мало, этого недостаточно. А людям хочется частного пространства. И тот огромный спрос людей на дачи, который мы наблюдаем сегодня, вот он как раз подтверждает дефицит городской политики в области индивидуального жилищного строительства. А на это нам все чиновники всех времен и народов говорят одно и то же: «А вот девелопменту не интересно это строить». Ну, как так? Во всем мире интересно это строить, а вот в Сургуте, в Югре, в России не интересно. Понятно, что на одном квадратном метре выгоднее построить 200 квартир, чем один гараж к жилому дому, но так мы и говорим о том, что нам надо формировать новую перспективу для развития города, если мы не хотим, чтобы он начинал медленно умирать на наших глазах. А с точки зрения качества инфраструктуры, качества доступности социальных благ, которые муниципалитет обязан оказывать своим гражданам, город уже начинает демонстрировать первые признаки увядания.

Вот общественная дискуссия о так называемой реформе общественного транспорта – автобусного движения в Сургуте – она же показала, насколько все плохо у нас с таким, казалось бы, простым процессом как обеспечить горожан автобусами, автобусными линиями. То есть что до реформы, что после реформы граждане остались, мягко говоря, недовольны автобусным движением. А это всего лишь автобусная линия, это всего лишь дороги, какой-то подвижной состав, какая-то маршрутная сеть, какая-то логистика, какое-то предприятие муниципальное, которое этим процессом должно управлять, и какие-то муниципальные деньги, которые на это все направляются. То есть, в принципе, с точки зрения управленческой задачи, здесь все просто: вот он город, вот дороги, улицы, автобусные остановки. Выводите автобусы на линию и обеспечивайте соблюдение расписания движения. А даже этого не можем сделать, не в состоянии. И люди недовольны.

И начинается вместо содержательной реформы структурная реформа: а давайте мы вот коммерческие самые выгодные маршруты отберем у частников, которые прекрасно 30, если не больше, лет справлялись со своими маршрутами. А давайте мы их отдадим в муниципалитет, и таким образом мы сейчас начнем накачивать дополнительным источником прибыли убыточное муниципальное предприятие «СПОПАТ». Вот к чему фактически-то свелась городская реформа автобусного движения. А теперь нам надо еще как-то с такой автобусной сетью и с такой логистикой автобусной маршрутной сети попасть в дачные кооперативы, попасть в новые микрорайоны, где ни черта не построено из школ, больниц, поликлиник, детских садов. А как это все обеспечить? Ну как вот? Я не представляю. То есть самым простым способом: несчастный сургутский муниципалитет, его руководство, будет выбивать деньги у депутатов городских. Ну ладно, это процесс легкий для них.

Д.Щ.: У округа, может быть, если повезет.

Т.С.: Пойдут в округ с протянутой рукой. И опять будут говорить: «Дайте нам, городу Сургуту, то есть городу-донору, дайте нам денег на очевидные социальные мероприятия». То есть мы вообще-то должны уже наконец констатировать очевидную вещь: вот так вот незаметно, за несколько десятков лет, за 20-30 лет, за 20, может быть, у нас все перевернулось с ног на голову. То, что не составляло раньше управленческой заботы для местной власти, сегодня является ее головной болью. У нас головной болью является, как почистить дворы Сургута от снега. Мы радуемся, что мы почистили 12 дворов. Но в Сургуте несколько тысяч дворов. Мы сначала вводим – ну ладно, это не городская проблема, но тут город должен был, конечно, проявлять свое тоже громкое слово – говорить, заявлять. Мы вводим совершенно невразумительные тарифы на электричество, а потом наблюдаем за реакцией ошарашенных горожан, которые чуть ли не подают на персональное банкротство, потому что такие счетчики они оплачивать не в состоянии.

И так вот мы подходим к проблеме 137 миллионов рублей на организацию автобусов для детей, школьных автобусов. Так у нас еще не решена проблема в принципе автобусного движения. Мы так и не поняли, чем закончилась реформа. Какой ее итог? Что вот мы сейчас как горожане получили в качестве этой реформы? А нам надо решать проблему уже школьных автобусов, возящих детей из труднодоступных районов, ну, или из районов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Соответственно, проблема ведь не будет решена, потому что это фрагмент общего комплекса проблем, это фрагмент. Ну вот нет в «Марьиной горе» школы. Давайте мы туда будем автобус…

Д.Щ.: Ну будет, кстати говоря. Обещают построить в течение года, плюс-минус.

Т.С.: Ну все прекрасно. Обещают построить. Ну построят в течение года. Фактически это будет в течение двух лет. Почему не построили сначала школу, потом микрорайон? Все – простой вопрос. Вот и все. Почему? В общем, товарищи, дело идет со скрипом, непонятно в куда, потому что город разрастается количественно бешеными темпами, население это городу совершенно не нужно просто, вот городу не нужны эти 200 тысяч жителей лишних. Зачем они здесь? Мы не справляемся просто. Город будет в убытках, у города никогда уже не найдется денег ни на театр, ни на набережные, ни на планетарий, ни на ДК «Строитель». Вот помяните мое слово. ДК «Строитель» – это тоже долгоиграющая пластинка, как и «Петрушка». Вот городу достает сейчас денег делать скверы – хорошо, ради бога, отлично. Но этого мало. Город теряет в своем инфраструктурном качестве.

Д.Щ.: Ну что ж, вот с такими невеселыми выводами мы подошли к концу нашего очередного выпуска. Комментируйте, дорогие слушатели, сегодня – да, сегодня у нас только слушатели и читатели, комментируйте, что по этому поводу думаете, что делать со всеми этими бедами, о которых мы тут рассуждаем. И «лайкайте», пожалуйста, это видео, отправляйте кому-нибудь, подписывайтесь на канал, читайте siapress.ru. Увидимся через неделю вновь (или услышимся, как минимум). До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.