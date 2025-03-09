Международный женский день — не только день цветов и подарков, но и повод вспомнить, что равенство прав до сих пор остается нерешенной задачей. Одна из больших проблем — это разница в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Представьте: в среднем женщина в России зарабатывает всего 69,6% от зарплаты мужчины.

Почему так? Все сложнее, чем просто дискриминация. Тут и «штраф за материнство» (когда карьеру тормозят из-за декрета), и неоплачиваемый домашний труд, который до сих пор лежит в основном на женщинах, и гендерные стереотипы, влияющие на выбор профессии.

Но самое интересное — разрыв зависит от отрасли. Есть сферы, где разница минимальна, но даже там женщины зарабатывают меньше. А вот где разрыв самый жесткий — Росстат почему-то скрывает эти данные.

Но из доступной информации можно досчитать пропуски. Наиболее печально выглядят финансовый сектор (банки, инвестиции, страхование), государственная и военная служба.

Также неблагоприятная ситуация в сфере информации и связи, куда входит IT-сектор. Женщины там получают в среднем 65,5% от зарплаты мужчин.

Что объединяет эти сферы? Финансы и IT — самые высокооплачиваемые отрасли. И вот именно в них женщин недооценивают сильнее всего.

Отвечая на вопрос в начале: где женщинам платят меньше? ВЕЗДЕ. Грустно, но это не повод молчать и скрывать статистику. Чем больше мы говорим о проблеме, тем больше шансов на изменения.

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