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Каждая из вас достойна бесконечной любви и восхищения!

Поздравление председателя Думы Сургута с Международным женским днем

Каждая из вас достойна бесконечной любви и восхищения!
Фото: Александр Олейников

Дорогие женщины!

Примите поздравления с Международным женским днём!

Праздник 8 марта давно перестал ассоциироваться с борьбой женщин за свои права, а стал просто днём весны и красоты, яркого солнца и огромных букетов цветов!

Невозможно представить жизнь без вашего обаяния, доброты и нежности.

Вы преображаете мир, вносите в него свет, гармонию и яркие краски! Сегодня, в непростые для нашей страны времена, вы – самый надежный тыл и опора.

Ваши терпение и безусловная любовь помогают нам преодолевать все испытания, справляться с трудностями и верить в себя! Каждая из вас достойна бесконечной любви и восхищения!

Пусть этот день наполнит вашу жизнь добрыми пожеланиями, яркими эмоциями и волшебными впечатлениями! Пусть внимание близких людей и красивый весенний букет сделают этот день светлым и радостным!


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Сегодня в 08:43, просмотров: 118, комментариев: 0
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