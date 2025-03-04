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​Стоит ли смотреть фильм «Анора» // Впервые вижу 18+

Разбираемся, почему фильм «Анора» заработал множество наград и достоин ли он их

​Стоит ли смотреть фильм «Анора» // Впервые вижу 18+
Фото: кадры из фильма «Анора»

Осенью прошлого года в российский прокат вышел фильм американского режиссера и сценариста Шона Бейкера – «Анора». Критики поставили картине высокую оценку: комедийная драма получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а также пять статуэток премии «Оскар»: в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж», проиграв лишь в одной номинации – «Лучший актер второго плана».

Однако, все еще не утихают споры по поводу «Аноры». Некоторые считают, что в фильме нет ничего особенного и его просто переоценили. Попробуем в этом разобраться, но сначала начнем с сюжета – осторожно, будут спойлеры.

Действие фильма происходит в Америке. С первых минут зрителям показывают стриптиз-клуб, где работает главная героиня Анора Михеева (по паспорту), но предпочитает, чтобы ее называли Эни. Ей 23 года, и она зарабатывает на жизнь, исполняя танцы на коленях у мужчин.

В этом же стриптиз-клубе она знакомится с Ваней – 21-летним, распутным и незрелым сыном российского олигарха Николая Захарова. В Америку его отправили родители для того, чтобы он учился, однако парень выбрал веселиться в компании подкупных друзей, беспрерывно тусоваться, употреблять алкоголь и другие запрещенные вещества.

После первого приватного эротического танца, Ваня предлагает Аноре встретиться еще раз, а после и вовсе просит приехать к нему домой. Постепенно парень привязывается к Эни и нанимает ее на неделю за 15 тысяч долларов в качестве девушки (надо было показать своим «друзьям», какая она классная).

Можно подумать, что у ребят закручивается что-то вроде романа, но в их общении – то и дело лишь тусовки, постоянные перелеты, разговоры ни о чем и секс. Все это в совокупности создает иллюзию их счастья.

Пиком их счастья стал Вегас. После очередного секса Ваня говорит Аноре: «Если я женюсь на американке, я не должен буду возвращаться в Россию. <…> Эни, ты выйдешь за меня? Мне просто показалось, мы классно провели время вместе. Мне кажется, нам было бы хорошо, даже если бы у меня не было денег, и я бы стал бы реальным американцем, и мои родители бы отвяли».

Так, ребята заключили брак, Анора получила обручальное кольцо с бриллиантом в четыре карата, а Ваня – возможность обрести грин-карту.

Все расписанное выше – только 40 минут фильма. Полная длительность картины – два часа 18 минут.

Вот тут хотелось бы заострить внимание на следующем: думаю, многие знают «теорию», что по первым 10-20 минутам фильма зритель должен понять, почему ему стоит продолжить просмотр. Должна за это время быть какая-то зацепка. Возникает вопрос: «Это сексом, голыми женщинами и спиртным режиссер решил завлечь зрителя?» По моему мнению – очень грязный ход. Глубины в романе главных героев нет никакой. Их отношения развиваются только в постели.

В итоге Анора бросает работу ради своего возлюбленного и полностью погружается в роль «преданной жены». Однако Ваня, как был инфантильным и легкомысленным, таким и остался.

О браке ребят узнает мать Вани – Галина. Она натыкается на пост в соцсетях о том, что ее сын (мальчик золотых кровей) поженился на проститутке, тем самым «опозорив их семью на весь мир». Женщина приказывает своим подчиненным аннулировать брак, а сама вылетает с мужем в Америку.

Когда Ване говорят, что родители в курсе о его браке, он выбегает из особняка своего отца в неизвестном направлении, оставляя Анору с тремя неизвестными мужчинами: двое из них – армяне, подчиненные его родителей, и их помощник Игорь. Этого добродушного и искреннего героя как раз играет Юра Борисов.

В момент этой сцены у меня разболелась голова. Несколько минут герои орали, в доме происходила суета без причины, неразбериха и ругань с матами. Все думала, как же россияне, которые смотрели фильм в кинотеатре, терпели это. У меня-то есть возможность перемотать этот ужас, а у них нет…

В итоге всю ночь эта небольшая компания искала Ваню. Его нашли пьяным в том самом стриптиз-клубе, где недавно работала главная героиня.

На утро происходит встреча Ивана с матерью. Анора пытается познакомиться с ней, произвести хорошее впечатление и доказать, что брак был заключен по любви и обоюдному согласию. Однако, Галина злостно отвечает на всю приветливость девушки следующим: «Иван не твой муж, ясно? И ты не часть нашей семьи, поняла? Ваня не любит тебя, усекла?»

Как оказалось, если брак зарегистрирован в Вегасе, то и аннулировать его нужно там. Лететь всем вместе предстояло на частном самолете, но перед тем, как сесть в него, Анора несколько раз пытается вразумить Ваню, чтобы он не слушал своих родителей, был самостоятельным и так же боролся за их брак. Ваня игнорирует ее. Ни слова, ни взгляда в ее сторону. Наконец перед полетом у них состоялся диалог:

– Ваня, да будь же мужиком, поговори со мной!

– Че ты от меня хочешь услышать? Ты можешь понять, что сейчас, мы должны сесть в этот чертов самолет и полететь в этот чертов Вегас? Ты поняла?

– То есть мы разводимся, да?

– Ну да, ты че, дура? И спасибо, за то, что сделала мой последний раз в Америке таким прикольным.

Брак аннулировали. Игорь отвозит Анору домой. На прощание он вручает ей то самое обручальное кольцо с большим бриллиантом, которое ранее у нее забрали. Финальной сценой стал секс между ними – неожиданно, да? Но не все так просто.

Герой Юры Борисова единственный, кто относится к Аноре с добротой и состраданием. Он один предлагает Ване извиниться перед Эни (однако, извинений так и не последовало). Это чуждо богатенькой семье. Также Игорь умеет ухаживать за девушками, видно, что он воспитан мужчиной. То согреет ее своей курткой, то предложит шарф, то подаст стакан воды после стрессового разговора с матерью Вани.

И вот как раз в финальной сцене, когда Анора получает от Игоря кольцо, она понимает, что это первый мужчина, который по-настоящему сострадает ей, желает помочь без какой-либо выгоды для себя. Анора решает отблагодарить Игоря привычным способом – через постель, однако, падает ему на грудь в слезах. Возможно, в этот момент она поняла, что больше не может «платить» своим телом, и ей становится себя жалко.

На вопрос, достоин ли фильм «Анора» столь больших и значимых наград – ответить сложно. Вроде картина вышла неплохая, но я все время сомневалась, правильно ли я ее воспринимаю. Все ждала-ждала какого-то поворота сюжета: может Ваня возьмет себя в руки и не будет идти на поводу у родителей, все же он сам предложил Аноре вступить в брак? Тогда возможно получился бы «счастливый конец».

В конце концов в фильме наблюдается какая-то насмешка над российскими мигрантами в Америке:

– Анора, которая переехала сюда из России, занимается эротическими танцами и эскортом не от хорошей жизни;

– Ваня только и умеет, что раскидываться родительскими деньгами, не хочет ни учиться, ни работать;

– Армяне, которые прислуживают их семье, боятся каждое замечание олигарха и не могут уследить за разбалованным сыном. Между тем, эти два персонажа во второй половине фильма сыграли большую роль – могли развеселить зрителей.

На «Кинопоиске» фильм заслужил оценку 6,5. С ней я согласна. Больше бы не дала, и фильм пересматривать не буду. По моему мнению – на один раз. Посмотреть, проанализировать, забыть.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 129, комментариев: 0
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