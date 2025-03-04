Пошаговый алгоритм действий, чтобы не попасть в ловушку мошенников

Коллега в офисе поделилась информацией.

В их школьный чат прислал один из родителей – отцов, поэтому рассказ ведется от имени мужчины. Итак.

Столкнулся вчера с такой ситуацией. На карту пришел непонятный перевод. На МИР.

Сумма 15 900. По СБП. От неизвестного. Из Газпромбанка. Я им не пользуюсь.

Что я сделал.

1. Сразу позвонил в банк и попросил выставить требование о возврате денежных средств как ошибочно перечисленных. Банк выставил.

2. Перестал пользоваться картой. Деньги обезличены, и это может трактоваться как их использование.

3. Человек, который отправил деньги, сутки подождал. Я ему не звоню (телефон, с которого осуществлен перевод по СБП, в транзакции есть — на это и расчет мошенника) и написал заявление в полицию.

Он надеялся, что даст номер карты и типа попросит вернуть.

Но вот в чем фокус: карту проверить нельзя. Если она будет какого-то гражданина бывшей союзной республики, правоохранительные органы немедленно возбудят дело по финансированию терроризма.

Или тот, кто перевел деньги, потом позвонит и будет шантажировать, что сообщит в полицию.

4. Только что мне позвонили из полиции и сообщили, что на меня поступило заявление по мошенничеству.

Ну я же не возвращаю деньги, с человеком не связываюсь.

Я все объяснил оперативнику, то, что описал выше, скинул скриншот переписки с банком, скриншот перевода непонятного мне человека и скриншот, что до настоящего момента я картой не пользуюсь.

Полицейские удивились моему продуманности, сказали — все правильно.

Дополнительно пояснил, что деньги верну только через выставленное требование о возврате, через банк.

Самостоятельно ни на какие счета ничего переводить не собираюсь.

Проинструктируйте детей. Состав преступления по финансированию иноагентов или террористических организаций возникает сразу после перевода.

Возраст наступления уголовной ответственности по данным статьям — с 14 лет.

Вот, собственно, и весь рассказ.

Коротко. Четко. Доступно. И, главное, — конкретно: что делать и почему.

Советую прочитать внимательно, сделать закладку и обязательно переслать информацию максимально большому количеству знакомых (такие четкие и конкретные рекомендации встречаются крайне редко).