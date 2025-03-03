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Честные чипсы!

С 1 марта в России появилась обязательная маскировка снеков

Честные чипсы!
Фото спикера

С 1 марта появилась обязательная маркировка снеков. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. QR-код нанесут на упаковки со специями, чипсами, начос, сухариками, гренками, кукурузными палочками, хлебцами, готовым попкорном, а также маркированы будут соусы, сухие бульоны, супы и разновидности сухого уксуса. Какую именно информацию будет содержать дополнительная маркировка, и на что следует обращать внимание при выборе бакалейных товаров в магазине, объясняет доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии и инжиниринга УрГЭУ Роза Тимакова.

Отвечу сразу на главный вопрос: какая информация будет дополнительно «зашита» в маркировку, и как покупатель сможет ее изучить?Каждый потребитель может скачать на смартфон официальное приложение национальной системы маркировки «Честный знак», навести камеру на QR-код и изучить информацию о производителе, дате изготовления, виде товара, логистике и т.д.

Эту информацию важно знать, чтобы убедиться в безопасности продукции, чтобы после покупки не обнаружить в пачке чипсов, снеков или приправы личинок, насекомых – а такое бывало! Введение дополнительной маркировки в виде QR-кода однозначно работает на благо потребителей, ограждает от фальсификатов. Однако стоит учитывать тот факт, что для производителей это дополнительные расходы, которые он заложит в стоимость товара.

Самый распространенный способ, которым недобросовестные производители или продавцы чаще всего фальсифицируют снеки и приправы – это когда под видом одной марки продают продукцию другой, еще вариант – несоответствие указанной информации на упаковке и содержимого. Например, на пачке написано, что чипсы рифленые, а на деле – нет.

Еще один распространенный вопрос: на что следует обращать внимание, при выборе бакалейных товаров?Во-первых, смотрим на упаковку. Если есть сомнения, сразу убираем этот продукт в сторону. Анализируем цену и задаемся вопросом, почему этот продукт стоит, например, в два раза дешевле аналогов? Далее изучаем информацию о производителе и обращаем внимание на дату выпуска и срок хранения. Я советую не покупать бакалейную продукцию, срок годности которой завершается через месяц-два. Нужно заботиться о своем здоровье!


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Сегодня в 13:00, просмотров: 102, комментариев: 0
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