Рассказываем о законах, которые вступят в силу в марте 2025 года

В марте вступит в силу закон, обязывающий иноагентов зачислять доходы от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной собственности на специальный рублевый счет. Также у граждан появится новый способ защиты от мошенников – возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Подробнее о этих и других законодательных изменениях марта – рассказали в Госдуме.

1 марта

Самозапрет на оформление кредитов

Россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно будет через портал «Госуслуги», подав заявление. В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.

«Установить запрет на оформление кредитов и займов на свое имя можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ, после чего он будет отражен в кредитной истории. Снять самозапрет человек сможет в любой момент, процедура также будет простой», – отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Защита здоровья детей

В России запретят продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Раньше эти меры работали только в ряде регионов. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Также запрещается продажа детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Это, например, баллончики для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании.

«Речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга (токсикомании), что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача – защитить их от этой угрозы», – говорил ранее Председатель ГД.

По его словам, серьезное административное наказание станет преградой для реализации газосодержащей продукции, так как прибыль вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов.

Новые ограничения для иноагентов

Иноагенты будут обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него ряда доходов, например от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Если иноагент этого не сделает, то счет должен создать на его имя плательщик. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия соответствующего статуса.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Повышение надежности систем теплоснабжения

Расширяется перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий. Появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей. Резервные системы теплоснабжения станут обязательными, что позволит в случае аварии оперативно переподключаться к другой системе.

«Необходимо исключить ситуации, когда люди в морозы остаются без отопления», – отмечал Председатель ГД.

Строительство соцобъектов

В договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и т. д. В решение о КРТ также войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.

Требования к рекламе кредитов

В рекламе кредитов и займов будут указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией. Такое упоминание должно легко читаться. Кроме того, в рекламе кредитов и займов появится предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Это поможет гражданам получить все необходимые сведения об услуге и сократить число импульсивно взятых кредитов. Также законом уточняются положения, связанные с распространением социальной рекламы в интернете.

Снижение нагрузки на педагогов

Педагогические работники вузов и учреждений среднего профессионального образования будут подготавливать документацию только по конкретному списку. На них не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании, в том числе связанную с подготовкой других документов. Ранее вступили в силу аналогичные нормы, касающиеся учителей школ. Изменения позволят разгрузить педагогов и повысить качество обучения.

Маткапитал на строительство частных домов по эскроу-счетам

Индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства. Также разрешается использовать средства маткапитала при строительстве дома через механизм эскроу.

Оплата неиспользованных дней отгулов

Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении. Уточняется, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Наставничество на рабочем месте

Сотрудники со своего письменного согласия и поручения работодателя смогут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен быть оплачиваемым. Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или дополнительном соглашении. От выполнения функций наставника можно будет досрочно отказаться, также такое поручение может отменить работодатель.

Борьба с задержками зарплаты

Во всех регионах будут созданы межведомственные комиссии, которые займутся профилактикой и оперативным контролем проблем с задолженностью по заработной плате. В нее войдут представители Минтруда и Роструда, силовых и других уполномоченных ведомств, профсоюзов. Закон призван защитить права работающих граждан.

Порядок госрегистрации транспортных средств

Снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять ТС с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги». Из обязательных документов для регистрации автомобиля в случае смены владельца исключен полис ОСАГО.

Повышение качества туристических услуг

Экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. Они получат нагрудные идентификационные карточки, на которых будет размещен код, отсылающий на страницу специального реестра с информацией об аттестации. Подтверждать свою квалификацию им будет необходимо раз в пять лет.

Также вводится государственный контроль за соблюдением требований к объектам классификации в сфере туристской индустрии.

Обучение детей-инвалидов

Образовательные организации будут обязаны создавать спецусловия для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это будут делать в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации.

Реабилитация инвалидов

В России введут единые стандарты реабилитации инвалидов и создадут комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения. Ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации.

По словам Вячеслава Володина, закон направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тыс. детей-инвалидов.

«Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут различаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг», – сказал Председатель ГД.

Запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности

Запрещена продажа лекарств с истекшим сроком годности и препаратов, сведения о маркировке или вводе в оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств. Продажа просроченных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе аптеки на основе данных маркировки.

Посещение пациентов священнослужителями

В список приоритетов интересов пациента при оказании медпомощи включается обеспечение возможности его посещения священнослужителем. Допускать будут священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Появятся единые требования к таким посещениям, в том числе в подразделениях интенсивной терапии и реанимации.

Ужесточение требований к табачной продукции

Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания будут приравнены к никотиносодержащей продукции. Это значит, что на них распространяются все соответствующие требования и ограничения, в том числе запрет продажи детям.

Запрещается продажа никотиносодержащей продукции, которая находилась в обороте без маркировки по состоянию на 15 декабря 2022 года и была промаркирована до 1 декабря 2023 года. Это связано с нарушениями при маркировке остатков.

Также усиливаются требования к обороту некурительной табачной продукции. Например, в нее нельзя будет добавлять в качестве ингредиентов пищевые ароматизаторы. Снюс и насвай запретят производить в том числе на экспорт. Раньше запрет распространялся на их оборот.

Усиление борьбы с контрафактным алкоголем

Вводится обязательная маркировка спиртосодержащей непищевой продукции. Немаркированная продукция будет изыматься. Запрещается производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь.

Еще одним законом усиливаются требования к перевозчикам этилового спирта и содержащей его продукции. Все это позволит дополнительно усилить меры борьбы с контрафактным алкоголем.

Регистрация домов сразу после постройки

Эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Если объект построен с привлечением средств участников долевого строительства, застройщик должен подать заявление о госрегистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место в электронном виде, что позволит гражданам сэкономить свое время. Закрепляется использование зданий, сооружений и земельных участков по назначению. Собственники зданий и сооружений должны обязательно оформить права собственности или аренды земельных участков, где расположены эти объекты, если они принадлежат государству или муниципалитету.

Общие собрания собственников в МКД

Для проведения заочных голосований с помощью информсистем нужно использовать только ГИС ЖКХ или ее региональные аналоги. Информация о проведении собрания и его итогах будет автоматически направляться собственникам на «Госуслуги». Уведомления о собраниях также будут размещаться в общедоступных местах, например на досках объявлений во всех подъездах.

Освоение земельных участков

Собственник должен будет начать пользоваться участком со дня приобретения прав на него. Если землю нужно освоить (то есть подготовить к использованию), то гражданину дополнительно дается три года, чтобы провести все необходимые работы. Исключение – случаи, когда для освоения необходимо провести рекультивацию участка: тогда срок будет указан в проекте работ. Новые нормы касаются земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Закон позволит решить проблему неосвоенных и заброшенных земель.

Реализация фермерской продукции

Появится новое направление господдержки аграриев – развитие инфраструктуры рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Вводится определение фермерской продукции, создается инфраструктура для ее сбыта в виде агроагрегаторов, которые должны будут соответствовать определенным требованиям.

Доступность экологической информации

Вводится обязанность органов власти предоставлять информацию для федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды. В эту систему включают сведения о загрязнении воздуха, поверхности вод, почв и т. д.

Еще одним законом устанавливается, что материалы оценки воздействия на окружающую среду будут размещаться в открытом доступе в интернете заказчиком или исполнителем работ.

Повышение качества проведения специальной оценки условий труда

В рамках госконтроля за соблюдением трудового законодательства будут следить, чтобы организации, проводящие специальную оценку условий труда, соблюдали обязательные требования, установленные законодательством в этой сфере.

Безопасность при тушении пожаров

Работники и лица, привлекаемые к выполнению деятельности в области пожарной безопасности, обязаны соответствовать квалификационным требованиям и профстандартам. Это связано с тем, что у них должны быть специальные знания и подготовка для защиты жизни и здоровья граждан.

Изменения, касающиеся контрольно-кассовой техники

Вступают в силу законы, которые призваны повысить прозрачность расчетов и их удобство для бизнеса и покупателей. Сокращен срок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Расширена сфера применения ККТ, в том числе на розничных рынках. Покупатели смогут получать электронные чеки через приложение «Мои чеки онлайн», если дадут на это согласие. При оказании услуг общественного питания кассовый чек на бумажном носителе необходимо будет выдать клиенту после получения его согласия совершить расчет, но до момента непосредственного расчета.

Развитие обществ взаимного страхования

Уточнены понятие и порядок создания общества взаимного страхования. Возможность стать его членами предоставляется неограниченному числу физических или юридических лиц, при этом уточняются их права, обязанности и ответственность. Конкретизируются требования к уставу общества.

Дистанционные собрания ООО и АО

Регламентирован дистанционный формат проведения собраний акционеров и участников АО и ООО. Также установлены временные особенности принятия решений общим собранием акционеров отдельных акционерных обществ.

Административная ответственность в сфере закупок

Вводятся новые составы правонарушений в сфере закупок, меняются штрафы. За отдельные правонарушения, совершенные впервые, предусматривается предупреждение. Меняется ответственность за правонарушения при планировании, размещении и выполнении гособоронзаказа, а также при приватизации. В связи с этими изменениями УК приведен в соответствие с КоАП.

Процедура торгов по аренде и продаже госземель

Сроки отдельных процедур аукционов по аренде и продаже государственных и муниципальных земель сократят. Например, срок размещения извещений об аукционе и подписания итоговых договоров уменьшается с 30 до 10 рабочих дней.

Аттестация экспертов экологической экспертизы

Росприроднадзор будет проводить аттестацию экспертов государственной экологической экспертизы. Соответствующий реестр разместят на сайте ведомства. Общественную экологическую экспертизу могут проводить общественные объединения и другие негосударственные НКО. Эксперты и руководитель комиссии, привлекаемые для этой цели, не вправе передавать документацию, подлежащую общественной экологической экспертизе, третьим лицам.

Контроль за лекарственными препаратами в ветеринарии

Корма с антимикробными препаратами можно будет производить только при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность и продавать только по рецептам (требованиям).

Государственной регистрации не подлежат лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, ИП, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, по требованиям организаций (ИП), осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных.

Запуск информационной системы в области карантина растений

В России будет функционировать государственная информационная система в области карантина растений. В нее внесут сведения о результатах лабораторных исследований в области карантина растений.

Через систему можно будет получить соответствующий карантинный сертификат: его оформят в автоматическом режиме в течение одного рабочего дня со дня представления необходимых документов и сведений.

Совершенствование организации дорожного движения

Вводится понятие «уровень обслуживания дорожного движения» – это параметр эффективности его организации, выражающий отношение средней скорости движения к скорости транспортных средств в условиях свободного движения. Уточняются полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения и порядок разработки комплексных схем его организации.

Ответственность за нарушения при представлении информации в системе контроля дорожных фондов

Устанавливается ответственность за нарушение порядка, способов и сроков представления информации в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, а также за представление неполных или недостоверных сведений и несоблюдение порядка эксплуатации системы. Максимальное наказание – штрафы в размере до 5 тыс. руб. для граждан и до 150 тыс. руб. – для юрлиц. За повторное правонарушение предусмотрена усиленная ответственность.

Безопасность полетов

Вступает в силу несколько законов, направленных на повышение безопасности пассажирских авиаперевозок. В Воздушном кодексе РФ закрепляются понятия «безопасность полетов в гражданской авиации» и «риск для безопасности полетов». Юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность в сфере гражданской авиации, предоставляют данные о факторах опасности и рисках для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Регламентирован порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты.

Также исключается дублирование требований по транспортной и авиационной безопасности.

Сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров

Если у продовольственных товаров срок годности составляет не более пяти дней и между контрагентами предусмотрен электронный документооборот, рассчитаться нужно в течение четырех рабочих дней с даты получения. Если стороны не обязались вести электронный документооборот, предельный срок оплаты останется прежним — восемь рабочих дней. Закон будет способствовать совершенствованию регулирования поставок и расчетов между производителями и торговыми сетями.

Внесение изменений в регистр населения

Граждане смогут получать информацию о себе из федерального регистра сведений о населении и исправлять неверную информацию о себе. Это можно будет сделать через Единый портал госуслуг.

14 марта

Учет созданных при участии государства НКО

Урегулирован порядок учета таких организаций, учредителем (участником) которых является РФ. Минюст будет вести специальный перечень таких НКО. Некоммерческие организации, в свою очередь, должны в течение 30 дней с момента госрегистрации подать в Министерство данные о физлицах — представителях РФ, задействованных в органах управления.

30 марта

Обращения граждан в госорганы

Обращения в органы госвласти можно будет подать с помощью Единого портала госуслуг, иной информсистемы или официального сайта органа, обеспечивающих идентификацию и аутентификацию гражданина. Это позволит исключить анонимные обращения в электронной форме.