Машины мешают уборке: как чистить снег во дворах Сургута без конфликтов?

В Сургуте проводится новый эксперимент по уборке снега во дворах: администрация поставила знак, запрещающий парковку в определенное время, чтобы расчистить подведомственный муниципалитету проезд. Сработает ли эта схема? Почему проблема чистки снега во дворах не решается годами? Нужны ли эвакуаторы и штрафы для нарушителей? Как правильно организовать парковки, чтобы всем было удобно? Все это обсуждаем в новом выпуске проекта «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским. Делитесь своим мнением в комментариях.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте зарождается новая практика попытки организовать чистку городских проездов, дворов, улиц. Не так давно администрация города в одном из дворов поставила знак, и там говорится, что в четверг в рабочее время, пожалуйста, здесь не паркуемся вот на этой территории. Как выяснилось, этот знак был поставлен с той целью, чтобы вот в это время там действительно никого не было, чтобы тот проезд, который принадлежит администрации (то есть он находится в ведомстве муниципалитета, и он обязан содержать эту территорию), чтобы можно было почистить. Вообще, история про то, как у нас чистятся дворы – это всегда такая большущая боль для коммунальщиков, потому что они постоянно вешают эти самые объявления и говорят о том, что «ой, ребята, давайте вы в такое-то время уберете свои машины, потому что нам нужно почистить». Кто-то убирает, но машины все равно стоят, и чистить особо не получается. Что с этим делать, как расшивать эту проблему, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский, журналист, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, как ты видишь эту историю? То есть предпринятая администрацией попытка как-то организовать пространство вот на этом – на одном пока что только проезде, но, может быть, это будет какой-то постоянной практикой. И что вообще делать для того, чтобы, так сказать, дисциплинировать сургутских водителей, чтобы они действительно в едином порыве убирали откуда-то машины, чтобы там можно было почистить, навести порядок, и был хороший, красивый, ухоженный двор или любая другая территория?

Т.С.: Я считаю, что вот где точно не должно быть никакой демократии, так это в коммунальном хозяйстве. Все то, что касается содержания города в порядке, власти должны осуществлять без всяких выкрутасов и выкаблучиваний перед сопротивляющимся народом. Я понимаю: в меня уже летят тухлые помидоры, но я попытаюсь все-таки объяснить свою позицию.

Первое, муниципальная территория не может быть бесплатной для пользователя. Мы все – горожане – мы пользователи землей, по которой мы ходим, ездим, паркуем машины, купаемся в озерах, загораем и производим многие другие активные и неактивные действия. Пользование землей не бесплатно – не буквально, не надо за то, что ты прошел по тротуару, кому-то в какой-то монетоприемник деньги бросать. Но мы понимаем, что город за обеспечение возможности нашего комфортного существования вот в этой среде должен проводить определенную работу. И вот эта вот определенная работа неминуемо накладывает некоторые ограничения на наше, горожан, поведение. В частности, содержание дворов, содержание внутриквартальных проездов. То, что город не может несчастный проезд почистить, я так понимаю, речь-то идет совершенно о каких-то единичных объектах, то есть это не массовая ситуация…

Д.Щ.: Наверное, я надеюсь, уже может. Буду надеяться, что может.

Т.С.: Ну хорошо, ну будем смотреть. …Указывает на проблему, о которой мы рассуждали и рассуждаем много лет подряд. А проблема следующая: без организации парковочных пространств – организованных, платных парковочных пространств, без организации одностороннего проезда внутри кварталов городских, без организации платных резидентских парковок – порядок во дворах, ну и вообще на пространстве города навести будет очень трудно, вообще невозможно.

Сегодня любое свободное место молниеносно заполняется автомобилями. Вот, посмотрите, за моей спиной сквер между зданием «СИА-Пресс» и зданием Дворца торжеств. Вот там построили несколько лет назад сквер перед мостиком через Сайму. Чем является этот сквер? Он является парковкой для десятков автомобилей людей, которые приезжают в кожно-венерологический диспансер, в Сургутскую окружную клиническую больницу, – и они вот туда вот ходят. А город чистит снег, вывозит, освещение там делает, осуществляет какие-то мероприятия по безопасности. Автовладельцы просто используют как бесплатную парковку. Странная вещь.

А ведь мы говорим о том, что сама территория той же СОКБ – гигантская, там гектары территории – должна давным-давно была быть превращена в организованное парковочное автомобильное пространство, как это делает весь нормальный мир, у которого в голове есть ум, а не пустота, а не вакуум. Вы за шлагбаум заезжаете через один въезд, вся территория организовывается проектировщиками таким образом, чтобы можно было вдоль проездов в одном направлении парковать машину. Хочешь – паркуешь на 10-15 минут перед входом в больницу. Привез какого-то человека на обследование или в приемный покой, сдал его и уехал, как мы это все делаем в аэропорту. Ни у кого никаких вопросов же не возникает по поводу этой системы организации транспорта. Хочешь тут стоять целый день – значит и платишь потом по счетчику. Ну, карточкой на терминале заплатил прямо при выезде. Рассчитайте этот тариф, пусть он не будет зверский, пусть он не будет конский, но это должен быть тариф. Люди должны платить за возможность комфортного паркования и комфортного хранения своего автомобиля – это очевидная совершенно вещь.

Городу ничего не стоит на территории как минимум двух крупнейших больничных комплексов организовать этот проект. Он сопротивляется – город, я имею в виду. Я не понимаю, почему. Я так чувствую, что там есть некоторое сопротивление руководства этих больниц, но тем не менее… А может быть, и нет – не знаю.

Д.Щ.: Я думаю там, знаешь, там объяснение такое: федерация сказала, в лице какой-нибудь плеяды спецслужб, что это стратегический объект, что там ничего нельзя делать, и вообще, то есть – все. Нам все запрещено, мы ничего не можем там организовать. Я думаю, что примерно так.

Т.С.: Прекрасно. Но если мы зайдем на территорию любого больничного комплекса, мы обнаружим, что там полно автомобилей, которые непонятно на каком основании там находятся, припаркованы. Там есть коммерческие заведения, там есть… Ну нет, а давайте мы попросим федерацию такие глупости не произносить. Давайте мы лучше будем наводить порядок на этих территориях. Так вот вам конкретный пример.

Теперь перейдем ко дворам. Почистить снег во дворах надо. Я же хожу пешком, и я в день по 6, по 7, по 8 километров прохаживаю, неважно: -29 или -9. По дворам ходить, и в центре города в том числе, невозможно. Я не знаю, как передвигаются старики. Это колоссальный риск получить травму, сломать эти шейки бедра несчастные. В общем, нереально. Попадание во двор: это ты идешь вот по этим рытвинам замороженным, колдобинам, перепад между тротуаром-дорогой до полуметра, ты должен как-то проскочить, не поскользнуться, не свернуть себе шею, не разбить череп. Нет, это бег с препятствиями. Город Сургут, с точки зрения зимнего качества, для пешеходов чудовищен. Это нереальный квест, и тут, конечно, просто твердая «единица» за содержание того, что не на центральных улицах у нас находится.

Поэтому город, наверное, как-то понимает свою ответственность: надо чистить. Но вычистите вы один двор – завтра опять выпадет снег, что вы, будете повторно это делать? У вас должна быть система. Система должна выглядеть следующим образом (повторяю в тысяча сотый раз): одностороннее движение внутри кварталов – въезд с одной стороны, только по знаку с односторонним движением, выезд с другой стороны. Внутри расчищаем все и делаем нормальный проезд в одном направлении и «елочкой», где позволяет, не «елочкой», по ходу движения парковка для резидентов. Вводить надо резидентские карты. Пусть они стоят, я не знаю, 1000 рублей в год несчастную, ну, по районам, то есть это не только в своем дворе ты можешь парковаться. Берем микрорайон 8, микрорайон 8а – вот у тебя такая вот резидентская карта, ты вот таким образом действуешь, паркуешься.

Чистка снега. Тут как бы мэрия правильно поступает: она предупреждает граждан о том, что в такой-то день будет чистка снега. Нормальные люди, у которых есть совесть, у которых есть какое-то отношение к городу приличное, они уезжают, они в этот момент не паркуются. Ненормальные наглецы плюют на предупреждение мэрии, и в этой ситуации мэрия приезжает с десятком эвакуаторов, полиция увозит эти машины, потому что у мэрии есть бумага: вот она проводит коммунальную операцию по очистке.

Д.Щ.: Ну да, то есть там стоит знак. Собственно, нарушение знака – и привет.

Т.С.: Конечно. И ты получаешь штраф. Где была полиция в данном конкретном случае? Где были эвакуаторы? Я так понимаю, нигде. Вот и все. Соответственно, весь смысл акции сводится на нет. Акция правильная совершенно, но она не подготовлена. Тут должна быть задействована полиция, дорожные службы, эвакуационные службы. Тут должна быть предварительно большая проработка вопроса с прокуратурой, чтобы она потом не лезла со своими предписаниями: вы там это нарушили, то нарушили.

То есть все участники процесса, включая, кстати, горожан, ТСЖ какие-то, они тоже должны быть вовлечены в этот процесс. Они должны быть предупреждены: «Товарищи, когда мы чистим снег, столько-то раз за сезон, внутри дворов, это будет сопровождаться данными мероприятиями и данной нормативной поддержкой. Поэтому вы не обижайтесь, если свою машину вы обнаружите на какой-нибудь далекой-предалекой эвакуационной парковке, и вам придется за это заплатить, – я не знаю, – половину вашего месячного заработка». Вот и все.

И поэтому, резюмируя, я хочу сказать, что надо политику обслуживания и содержания городских территорий внутри кварталов только ужесточать. Комплексная работа, просто большая программа: организация въезда-выезда, организация парковок для резидентов за деньги (пусть будут символические), для всех остальных – это классическая парковка за деньги, платная, которая фиксируется. Эти все технологии – пожалуйста – в самолетик, в Москву, вас научат, как это делается. Чистка дворов: мы тоже обсудили, как это происходит. Что мы там еще?..

А, ну и давайте начнем, наконец, с некоторых крупных социальных учреждений, каковыми являются как минимум две крупнейшие больницы. На их территориях очень интересный можно внедрить парковочный план и план движения автотранспорта, очень интересный. Мне кажется, для любого проектировщика городских пространств просто нормальная, интересная работа: нанять какого-нибудь выпускника архитектурного института и пусть он вам в виде курсовой работы это все сделает. И все задышат хорошо – понимаете?

И ты едешь к беременной жене, которая в роддоме лежит. Ну что тебе, действительно надо почти километр вот по этим рытвинам ходить, по колдобинам? Ну дайте вы проехать человеку, только он за это заплатит вам деньги. Вы же в свою копилку получите доход. Это же больница. У вас деньги на содержание вашей же территории какие-то появятся, на оплату коммунальных услуг. То есть вот такая вот программа, если бы была внедрена, было бы зашибись. Можно еще посмотреть. Есть университет – это тоже территория большого социального объекта, где можно и нужно организовать вот эти все вещи парковочные. Ну и так далее, по списку. И идти думать, если кто-то хочет это делать.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, а мы призываем наших комментаторов писать свои мнения по этому поводу, что делать, как решать проблемы с чисткой снега, нужно ли вводить платные парковки, как это все дело разруливать. Пишите свои мнения, будем читать, все это дело очень-очень интересно. Ставьте также «лайки», подписывайтесь на наш канал и читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка в описании имеется. Через неделю вновь увидимся, всем до свидания.

Т.С.: спасибо всем, друзья. Всем пока.