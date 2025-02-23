​Поздравление Главы города Сургута Максима Слепова с Днем защитника Отечества

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, всех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину сегодня!

2025-й – Год защитника Отечества в России, Год исторического наследия в Югре, Год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В этот год мы особо чествуем наших героев – ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции. Особо ощущаем историческую связь поколений защитников, готовых сражаться за Россию до последней капли крови. Благодарю вас от имени всех горожан за мужество, верность долгу, любовь к Родине!

Дорогие защитники! Желаю вам здоровья, бодрости духа, семейного благополучия. Победа будет за нами!

С Днём защитника Отечества, Сургут!