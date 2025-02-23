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Кто стоял и стоит на защите Родины – наши вечные герои

Глава Сургутского района поздравляет с Днем защитника Отечества

Кто стоял и стоит на защите Родины – наши вечные герои
Фото: администрация Сургутского района

Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Всегда это звание пользуется огромным уважением. Кто стоял и стоит на защите Родины – наши вечные герои. Мы обязаны сохранить и передать потомкам память об их мужестве и героизме.

От всей души поздравляю всех ветеранов, военных, добровольцев, волонтёров с этим замечательным праздником! Здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим семьям! С праздником!


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23 февраля в 09:26, просмотров: 457, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
23 февраля в 14:04
С Днём защитников, Отечества, ветераны локальных войн! Особо хочу поздравить ветеранов и участников локальных войн, в которых СССР и Россия своё участие не афишировала. Среди них участие советских и российских военных советников в Гражданской войне и войне с интервенцией со стороны Претории (ЮАР) 1975-2002 г.г. в Анголе. За 27 лет войны через Анголу в качестве военных специалистов (лётчиков, танкистов, ракетчиков и ПВО, военных переводчиков) прошло почти 11 тысяч человек. По официальным данным в Анголе погибло 53 советника и один попал в плен. Участие в войне советских совет6иков и специалистов было засекречено долгое время. Известно что в Анголу Советское Правительство поставляла военную технику. Известно, что на стороне правительства Анголы и МПЛА воевал 40-тысяч кубинских добровольцев. Мы много знаем о войне в Афганистане, но практически только начинаем открывать страницы истории войны в Анголе. И этому способствует Союз ветеранов Анголы. В Анголе в отличие от других стран чтят память об участии советских специалистов и советников в войне в Анголе и открывают им памятники и мемориалы. Так недавно открыт памятник на месте сбитого военно-транспортного самолета Ан-12.
В Африка и сегодня идут локальные конфликты и может быть через много лет мы узнаём о новых героях России, участников этих локальных конфликтов и войн в Африке.

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