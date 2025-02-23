Глава Сургутского района поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Всегда это звание пользуется огромным уважением. Кто стоял и стоит на защите Родины – наши вечные герои. Мы обязаны сохранить и передать потомкам память об их мужестве и героизме.

От всей души поздравляю всех ветеранов, военных, добровольцев, волонтёров с этим замечательным праздником! Здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим семьям! С праздником!