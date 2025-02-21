О том, как юная медсестра превратилась в незаменимого участника хирургической команды Сургутской травматологии

Марина Валентиновна Сухоногова впервые оказалась в операционной пятнадцатилетней девчонкой — и этот мир покорил ее навсегда. Мир, где люди вершат судьбы, а ловкие руки творят чудеса, возвращая надежду. С того дня она знала: медицина − ее путь, и он окажется длиною в жизнь. Об этом − в нашей рубрике «Доска почета».

Знакомство с операционным блоком произошло на первом курсе Павлодарского медицинского училища. Тогда ей доверяли лишь уборку помещений, но даже это казалось частью большого дела. Строгая структура работы, слаженность коллектива и абсолютная дисциплина завораживали.

В 1985 году она переехала из Казахстана в Сургут и стала одной из 12 операционных медсестер города. С первых дней выбрала экстренную медицину – работа с неотложными пациентами требовала предельной концентрации, но именно в этом темпе Марина Валентиновна чувствовала себя на своем месте. В ее практике были общехирургические, гинекологические, травматологические операции. Но именно травматолого-ортопедическая служба стала ее профессиональной стихией.

С развитием сургутской медицины травматологическое отделение превратилось в крупную специализированную клинику. Сегодня здесь работают три современных операционных блока с 13 операционными, где ежедневно идет борьба за здоровье пациентов. За этот процесс отвечают 39 медсестер, и Марина Валентиновна – одна из самых опытных.

«Операционный блок можно сравнить с человеческим организмом. Здесь все доведено до автоматизма и строго структурировано. Нет ни одной лишней детали. Каждая важна, каждая – на своем месте. То же и с участниками операционной бригады. Все друг друга чувствуют, понимают без слов и работают, как единый механизм. Это завораживает, притягивает и больше не отпускает», – отмечает Марина Валентиновна.

Больше половины своей карьеры она посвятила отделению травматологии и ортопедии №2. Здесь работают с мельчайшими структурами – нервами, сосудами, сухожилиями. Операции требуют микрохирургической техники, работы под микроскопом, использования ультратонких инструментов.

Операционная сестра должна не только обеспечить рабочее место хирурга всем необходимым, но и предугадывать возможные сценарии развития вмешательства. Ответственность за результат операции она несет наравне с врачом, указывает Марина Валентиновна.

Сорок лет у операционного стола – это не просто цифра. Это годы преданности профессии, тысячи сложнейших операций и колоссальный опыт, которым Марина Валентиновна готова делиться с молодыми коллегами. В мире хирургии, где каждое движение должно быть выверено до миллиметра, она остается незаменимым звеном большой медицинской команды.

В 2024 году в Сургутской травмбольнице провели 9 665 операций – почти на 500 больше, чем в 2023. Клиника ежегодно расширяет объемы хирургического лечения, внедряя новые технологии. За этими цифрами – тысячи спасенных жизней и восстановленных функций.

Информацию предоставила Сургутская травмбольница