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​Безработных станет больше

В зоне риска − те профессии, которые активно замещаются искусственным интеллектом или средствами автоматизации

​Безработных станет больше
Фото спикера

В 2025 году в России вырастет безработица. По данным Центробанка, уровень поднимется на 0,3 процента, до отметки 2,6%. Рост прогнозируется впервые с 2020 года. В чем причина, и представители каких профессий находятся в зоне риска, объясняет доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Марина Чудиновских.

Кафедра экономики труда и управления персоналом УрГЭУ выделяет, как минимум, два фактора, которые влияют на уровень безработицы. Во-первых, высокая ключевая ставка Центрального банка, которая оказывает отрицательное влияние, например, на сферу строительства. Застройщики замораживают некоторые проекты, снижаются темпы продажи квартир. Соответственно, потенциально это может повлечь за собой охлаждение спроса на специалистов в сфере строительства. Второй фактор - внедрение автоматизации, влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

Отмечу, что прогноз Центробанка можно считать оправданным при сохранении текущих геополитических условий. Следовательно, еще одним потенциальным фактором, который может оказать существенное влияние на рынок труда — это результат международных переговоров, которые ведет наша страна.

В зоне риска находятся те профессии, которые активно замещаются искусственным интеллектом или средствами автоматизации. Это и представители творческих профессий, и специалисты умственного труда. Например, работники сферы маркетинга, медиа, консалтинга, юристы. Также «под угрозой» некоторые рабочие специальности, особенно, где планируется внедрение роботов. Например, сфера розничной торговли, потому что появление автоматизированных касс снижает спрос на кассиров.

Отчаиваться не стоит! Для повышения конкурентоспособности важно регулярно повышать свою профессиональную квалификацию.

Оптимальный показатель безработицы должен находиться в пределах 3-5 процентов. Почему? Если на рынке труда нет достаточного количества рабочих рук, это ограничивает реализацию новых проектов. Предположим, мы планируем открыть новый завод на отдаленной территории и соответственно, возникает проблема не столько в том, где взять инвестиции, а где взять рабочие руки. Соответственно естественный уровень безработицы необходим для развития экономики. В условиях дефицита кадров важно включать в рабочий процесс молодежь, пенсионеров, женщин, которые недавно вышли из отпуска по уходу за ребенком. Для таких категорий работников важно разрабатывать системы адаптации и обучения прямо на предприятии.

В 2025 году мы выделяем новый тренд, отличный от прошлых лет, когда спрос на кадры предъявляли практически все сектора экономики, все отрасли. В настоящее время прогнозируется деление отраслей на две категории. В первой сохранится высокий спрос на кадры. Речь о рабочих специальностях, транспортной и социальной сферах, образовании, здравоохранении. Вторая часть отраслей — это те направления, где спрос на кадры будет снижаться. Например, в строительном секторе, сфере кредитования, продажи автомобилей.

Следовательно, в 2025 году кадровый голод в одних отраслях и сокращение спроса на кадры в других действительно будут соседствовать. Тем, кто ищет работу, рекомендую присматриваться к технологическим трендам, своевременно проходить программы повышения квалификации, развивать цифровые компетенции. Работодатели сейчас очень заинтересованы в сотрудниках, которые умеют пользоваться новым программным обеспечением, в том числе российского производства, работают с ИИ и могут быстро адаптироваться к инновациям.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 62, комментариев: 0
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