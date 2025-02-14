Сургутскому театру нужны не выборы директора, а ясная перспектива развития

В Сургуте прошли необычные выборы – выбирали директора Сургутского музыкально-драматического театра. Победила действующий руководитель Светлана Астраханцева, но насколько вообще оправдан такой формат голосования? Как развивать театральную среду в городе и стоит ли театру рассчитывать на новый современный зал?

Дмитрий Щеглов: В Сургуте прошли выборы, вы не поверите. Но не те выборы, к которым мы привыкли, и, возможно, не те, которые нам хотелось бы видеть. В Сургуте выбирали директора Сургутского музыкально-драматического театра. Представьте себе: это было такое онлайн всенародное голосование, то есть могли принимать участие все желающие. Было целых два кандидата: Светлана Астраханцева – это действующий директор театра – и заместитель директора окружной телерадиокомпании «Югра» Анжела Гасилова. Как выяснилось, с несущественным, но все же перевесом победила Светлана Астраханцева, а далее она будет проходить этапы дальнейшего утверждения в региональном окружном департаменте. Надо полагать, что ее утвердят, но, как утверждается, что мнение граждан в этом вопросе учитывается.

Такая вот любопытная низовая демократия. Давайте обсудим, что это значит, зачем это вообще может быть нужно и как это может пригодиться на самом деле. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский – мой коллега-журналист – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Ну что ж, как ты видишь эту ситуацию, как тебе такой подход, что директора театра, крупнейшего театра в Сургуте, выбирать таким способом? Ну, как минимум не выбирать, а помогать выбирать.

Т.С.: Мне трудно судить об эффективности и полезности этой меры, этой процедуры. Я, честно говоря, всю жизнь считал, что руководство театрами каким-то более камерным, академическим образом появляется на руководящих должностях. И так вот, если мы смотрим на московские театры, где их художественные руководители сидят в своих креслах десятки лет, и каким-то образом московская мэрия, московское руководство, московские театры относятся к подчинению…

Д.Щ.: Да, окружное ведомство.

Т.С.: Оно как бы городское ведомство, просто Москва – субъект федерации.

Д.Щ.: В смысле Москва – это город федерального значения.

Т.С.: Да-да. Мэрия назначает, Департамент культуры. И они переназначают этих художественных руководителей и директоров, кстати. В Сургуте я, честно говоря, не очень понимаю, какая структура управления: художественный руководитель – равно директор, или как у нас это выглядит?

Д.Щ.: По идее это разные люди, то есть именно что директор – это административная часть, хотя, возможно, Астраханцева и совмещает эти должности.

Т.С.: Скажем так, политику театрального заведения всегда определяет художественный руководитель, то бишь главный режиссер. Соответственно, о каждом театре его зритель судит на основании той политики репертуарной или политике пристрастий, которую осуществляет худрук.

В общем, честно говоря, новость для меня с этими выборами заключается в том, что, собственно, руководителя театра выбирают через какие-то онлайн-выборы. Я не знаю, что это такое, как это проходит, как это выглядит, насколько процедура прозрачна, насколько она безопасна для какого-то манипулирования со стороны – вот не знаю. Мне кажется, это новость такого третьего эшелона, и важно не то, как выбирают руководителя, а, в общем-то, кто, собственно, этим руководителем является и чего нам ждать от его дальнейшей художественной политики. Но параллельно, конечно, интересно следующее: что мог делать в качестве кандидата на должность художественного руководителя театра представитель телевизионной компании? Максимально нами уважаемой, телекомпания «Югра» – это, понятно, большое медийное и в каком-то смысле культурное в том числе явление в округе. Но все-таки есть телевидение, и есть театр – это несколько разные процессы. Не знаю.

Ну, выборы состоялись – давайте будем считать, что это выборы такие альтернативные, настоящие, демократические. Но. А что, как говорится, будет дальше? Давайте лучше обсудим судьбу Сургутского музыкально-драматического театра как такового. Очень интересует перспектива театра после нескольких лет, скажем так, его определенной турбуленции. Сначала менялся вот как раз руководящий состав, весьма болезненно, после многолетнего, десятки лет, руководства театром Тамарой Лычкатой, которая его, собственно, создание и инициировала в 90-х годах. Можно сказать, вдохновителем этого театра была она.

Но вот полностью с ее уходом и заменой на Светлану Астраханцеву поменялось, скажем так, лицо театра. Что будет дальше? Вот театр находится на капитальном ремонте здания. Само по себе здание театра – это приспособленный бывший дом культуры «Магистраль» в микрорайоне Железнодорожников. Честно говоря, мне гораздо интереснее понимать: а что Сургутский театр в плане дальнейшего развития будет из себя представлять? Так он и останется в помещении приспособленного клуба? Достаточно ли это? Или все-таки Сургут со всеми своими претензиями на крутость как крупнейшего города Югры будет развивать театральное направление, построит правильное, настоящее здание Сургутского драмтеатра? А может быть, это будет несколько театров? А может быть, жителям микрорайона Железнодорожников, ПИКС, той части города надо вернуть дворец культуры «Магистраль», чтобы там была какая-то кружковая деятельность? И Сургутский драмтеатр, равно как и театр «Петрушка», равно как и театры-студии многочисленные, которые в Сургуте есть, получили какую-то дорожную карту со стороны городских и региональных властей и могли заниматься уже таким стратегическим проектированием своей деятельности на каких-то более-менее приспособленных площадках.

Почему я так говорю? Потому что крупные города все, ну и не только крупные, мелкие города, если поизучать опыт российских театров в малых городах, возьмем «Золотое кольцо», европейскую часть России, небольшие города с населением от 50 тысяч, 100 тысяч, театральную деятельность на своих территориях очень сильно патронируют. То есть у меня такое ощущение, честно говоря, что Сургутский драмтеатр, он как-то так вот немного в стороне стоит от всех городских процессов, от городской жизни. Есть какое-то количество поклонников, которое…

Д.Щ.: С этой точки зрения, кстати говоря, очень символично, что он находится как бы слегка в стороне и географически.

Т.С.: Это, видимо, все звезды сошлись вот в этом обстоятельстве. А тем не менее театры являются, как, я не знаю, как главный собор, центром притяжения жизни горожан. Они формируют определенную ауру, распространяют ее на своих жителей и являются очень заметными производителями новостей, новостной повестки не только культурной жизни. Они формируют обстановку и в каком-то смысле являются, нельзя сказать градообразующими центрами, но формирующими город центрами. И как проблема с многими другими культурными и социальными объектами в Сургуте существует: с судьбой Дома пионеров, я не знаю, необходимостью или не необходимостью планетария, станции юннатов, «Петрушки», городского культурного центра – судьба вот таких вот весьма показательных, и нужных, и необходимых объектов для Сургута, она находится многие годы, десятилетия в подвешенном состоянии.

Вот у Сургутского драмтеатра, мне кажется, тоже как-то вот это все так вот выглядит: он и географически, и смыслово на некотором отшибе находится. Может быть… Ну, не может быть, я думаю, что это точно: Сургут должен пересмотреть свою политику в сфере культуры – мы говорили об этом много раз – и Департамент культуры, отдел культуры, я не знаю, вот этот блок, он должен снова приобрести большой политический вес в нашем муниципалитете, как это было в те самые 90-е, 2000-е годы, когда после распада Советского Союза фактически формировалась новая структура муниципалитетов, субъектов федерации, взаимоотношений между ними. И вот у Сургута Департамент культуры, отдел культуры был, с точки зрения брендирования городского, главным подразделением в мэрии, главным. Ну, собственно, тогда вот и появился и драмтеатр, тогда появились еще многие культурные коллективы, которые сегодня городу добывают славу.

И если бы какая-то политика в области театральной деятельности, в области развлекательной деятельности, массового какого-то окультуривания сургутян, в области научпопа была сформулирована, объявлена горожанам, представлена какая-то перспектива в этом вопросе, это было бы очень здорово. Это точно было бы гораздо интереснее, чем обсуждать выборы руководителя Сургутского драмтеатра, тем более эту форму такую экзотическую – онлайн-выборы через интернет. Это было бы гораздо интереснее и полезнее для сургутской общественности.

Д.Щ.: Мне вот кажется, что сургутской общественности было бы самой намного интереснее и любопытнее, вообще как-то полезнее выбирать не директора Сургутского театра, которое является все-таки таким довольно узкопрофильным направлением деятельности человеческой. Или даже, например, директоров этих вот социальной политики, культуры, спорта, выборы которых у нас регулярно проходят, такие тоже как будто консультационные выборы, которые у нас проходят в округе – их Наталья Комарова тогда запускала – но вот, насколько я понимаю, не знаю, будет ли Руслан Кухарук продолжать эту традицию. Все-таки, если уж людям давать кого-то выбирать, так это все-таки главу. Если вернуть это, то можно возвращать и всякие разные другие выборы и давать их в качестве такого развлечения для людей – это тоже очень занимательно и интересно: участвовать в жизни города. Но вот в первую очередь участвовать в жизни города нужно в плане избрания самого главного человека, кто отвечает перед горожанами за его, так сказать, состояние текущее.

Без этого выборы главы театра как-то уже не канают, знаете, просто неинтересно. Не ощущаешь такого… сопричастности к этому всему процессу, как мне кажется. Поэтому эти выборы мне… Как бы самый главный вопрос, который у меня возник, когда я узнал про то, что они проводятся: это чтобы что? Чтобы зачем? Зачем людям принимать участие в этих самых выборах? То есть это такое создание лишней бюрократической суеты ради непонятно чего.

Т.С.: Нет, ради пиара. Ради, опять-таки, ради того, чтобы создать благоприятный информационный фон в отношении вот этого явления, как бы вот этого процесса. Ну да, ты совершенно правильно говоришь, то есть это замена одного сущностного чем-то несущностным, но имеющим определенный пиаровский эффект. Куда интереснее выбирать тех людей, которые своими решениями определяют судьбу города, будущее города и качество жизни его граждан.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно. Мы пожелаем нашему замечательному Сургутскому музыкально-драматическому театру всяких благ, в первую очередь, конечно, нового помещения и какого-то развития уже более мощного, серьезного и, как ты сам сказал, культурообразующего для Сургута. Чтобы он становился действительно таким фактором развития города, а это было бы очень замечательно именно с точки зрения, кстати говоря, удержания молодежи и создания ощущения, что в Сургуте есть чем заняться. То есть в театр пойти – это же очень круто.

Т.С.: Или в театре служить, или в театре играть, или играть в каких-то временных постановках не на постоянной основе. Конечно, еще раз, театр – это мощнейший очаг не просто культуры, который выносит на публику нечто, так он же еще и аккумулирует на себя огромные потенциалы интеллектуальные, творческие, какие-то креативные. Он дает возможность людям с идеями, с желанием как-то себя проявить реализоваться. Театр – это очень важная вещь, театр.

Д.Щ.: Да. Так что вот всего этого самого лучшего мы театру и его новообретенному директору Светлане Астраханцевой всячески желаем. Уважаемые читатели, слушатели и зрители в том числе, пишите свои мысли по поводу театра, что с ним делать, стоит ли заниматься выборами его директора. Может быть, каких-то других людей вы бы хотели выбирать и вам было бы это интересно. Пишите все в комментариях, все будем читать. И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч, через неделю вновь увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. До свидания.