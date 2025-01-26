Югорчанам рассказали, что подорожало и подешевело в регионе

Годовая инфляция в Югре в декабре 2024 года составила 7,9%, что ниже общероссийского показателя (9,5%). Какие товары выросли в цене, а какие подешевели? Какие факторы оказали влияние? Об этом всем – в карточках Отделения Банка России по Тюменской области.

«В Тюменской области ускорился рост цен. Почему это произошло? Из-за майских заморозков на юге страны снизился урожай овощей, поэтому сократилось их предложение на рынке и выросли цены. Увеличились затраты производителей и поставщиков овощей и молочной продукции на оплату труда, обогрев теплц, транспортировку, а также корма, сырье, упаковку. В результате ускорился рост цен на огурцы, помидоры, картофель, капусту, молоко, сметану, сыр. Импортные фрукты подорожали из-за ослабления рубля», – заявил экономист Отделения Банка России по Тюменской области Данила Овечкин.