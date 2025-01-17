В рубрике «Доска почета» – глава маркшейдерской службы НГДУ «Комсомольскнефть» с 34-летним стажем

Ключевым для Евгения Геннадьевича Маркова стал конец 1980-х. На тот момент молодой геодезист жил и работал в Иркутске. Круто изменило его жизнь отпускное путешествие к родным – в осваиваемый нефтяниками Сургутский район и знакомство со специалистами нового в структуре Сургутнефтегаза нефтегазодобывающего предприятия, именованного в честь трудящихся в нем комсомольцев. Сегодня Евгений Марков возглавляет маркшейдерскую службу НГДУ «Комсомольскнефть», которой отдал более 34 трудовых лет. Рассказываем о нем в рубрике «Доска почета».

А вырос наш герой на Алтае – в окружении живописных гор, лесов, рек, где любовь к природе питал с юных лет. Собственно, это чувство и стремление участвовать в экспедициях по тайге привели парня в Хабаровский техникум, где он и осваивал геодезию – науку о методах определения фигуры и размеров Земли, отображения земной поверхности на планах и картах, точных измерений на местности, связанных с решением различных научных и практических задач. Будущую работу Евгений представлял связанной с постоянным нахождением «в полях» – трудной, но полной романтики. И больше всего в студенчестве его радовала практика в лесах – жизнь в палатках, вдали от цивилизации. После вручения диплома уехал работать в Иркутск. К слову, предприятия Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР размещались по всей стране, но четкого адреса не имели, так как были закрытыми и работали под грифом «Секретно».

Евгений Марков с коллегами занимался триангуляцией (геодезическое построение на местности системы пунктов, образующих треугольники, у которых измеряются все углы и длины базовых сторон. – Прим. автора): обоснованием координат, отметок земли, городов, плотин и так далее. Основная работа у геодезистов проводилась летом, зимой специалисты подбивали камеральную обработку, выходили в отпуска и готовились к следующему полевому сезону.

– В свой отпуск я пару раз приезжал в Сургутский район, – вспоминает Евгений Геннадьевич. – Очень тогда мне нравилась местная рыбалка. И климат: кто жалуется на местные метеоусловия и погоду, тот не жил близ Охотского моря – там я частенько страдал от тонзиллита, а здесь, хоть зима и длиннее, давно забыл про боли в горле. В один из приездов в рабочий поселок Федоровский решил зайти в НГДУ «Комсомольскнефть», где познакомился с главным маркшейдером управления Александром Сергеевичем Бутаковым (период работы в НГДУ «Комсомольскнефть» с 1987 по 2007). Специалистов, в этой службе не хватало. И весной 1990-го я решился на переезд. Помню, как пришел с документами в главное здание – еще двухэтажный деревянный домик, обшитый голубеньким металлосайдингом (по тем временам очень солидно и красиво смотрелся на фоне серых временных построек и первых жилых пятиэтажек). Там же находился мой кабинет – крохотный и очень простенький, если сравнивать с сегодняшними условиями специалистов службы. Я с головой окунулся в работу маркшейдеров – специалистов, осуществляющих планирование и контроль всех этапов строительства подземных сооружений и разработки скважин, организацию работ и корректировку процесса в соответствии с планом сдачи объектов. Вникнуть в специфику нефтяного предприятия на первых порах мне помогал сам Александр Сергеевич и его заместитель Андрей Михайлович Кибаш (период работы в управлении с 1988 по 1996). Под руководством профессионалов я быстро освоил основные виды разметки: привязка буровой, выставление первой скважины определение площадки под отсыпку куста, выдача трассы до намеченного объекта – подведение трубопровода, воздушных линий электропередач, автодороги. Предварительно для проектного института прорисовывал эти линии, чтобы объекты не попали в озеро или на старые коммуникации, с отдельными специалистами просматривал схемы по вопросам гидравлики, электронагрузки, затем работал с геологами, разбираясь, где нужно отметить точки бурения наклонно-направленных или горизонтальных скважин, проверял их в управлении по бурению.

На зимнике к лицензионному участку Мотыльково (Красноселькупский район, ЯНАО) нефтяников впечатлили сохранившиеся избушки, построенные при Сталине.

Вскоре А.С.Бутаков был назначен на должность заместителя начальника управления по капитальному строительству, а маркшейдерскую службу возглавил А.М.Кибаш, его заместителем стал Е.Г.Марков. В 1996-м Евгений Геннадьевич вступил в должность главного маркшейдера НГДУ «Комсомольскнефть».

В числе интереснейших моментов своей трудовой истории мой собеседник вспоминает поездки на отдаленные лицензионные участки (ЛУ) управления: в Тазовский район ЯНАО, на ЯМАЛ, на полуостров Таймыр, что чуть дальше Норильска. В таких путешествиях Евгений Марков не раз впечатлялся многообразием северной природы: например, тундру после прочтения множества книг он представлял относительно ровной территорией, но большинство речушек близ ЛУ встречал, к большому своему удивлению, в настоящих каньонах.

Событием для маркшейдеров компании стало внедрение установки географической информационной системы (ГИС) MapinfoProfessional (предназначена для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных). Она была изобретена в 1986 году зарубежными братьями-студентами и в конце 1990-х внедрена в Сургутнефтегазе – для оптимизации маршрутов автотранспорта, обхода путей трубопроводов и так далее. С запуском нового программного обеспечения все картсхемы начали заполняться в электронном виде, к тому же разделяясь на слои – гидросфера, дороги, сеть трубопроводов и т.п., с обеспечением доступа специалистов по направлению. Сейчас маркшейдеры тестируют аналог этой программы – отечественную ГИС «Аксиома».

Гордостью Е.Г.Маркова является сформированный костяк маркшейдерской службы – молодые кадры.

– Молодежь приходит после вузов или с небольшим трудовым опытом, но очень грамотная, – подчеркивает Евгений Геннадьевич. – Остается подсказать им особенности нашей работы, познакомить с внутренним порядком Сургутнефтегаза и помочь раскрыться в профессии. Многие демонстрируют отличные результаты в научно-технической конференции (НТК) молодых ученых и специалистов ПАО «Сургутнефтегаз». Большая умница в этом – Анастасия Сергеевна Фролова: по направлению от акционерного общества окончила Санкт-Петербургский горный университет и уже 4 раза успешно участвовала в НТК, она же является наставником призеров и победителей конференции, а также удостоена звания «Инженер года России» (2023). Пару лет назад пригласил из Горноправдинска (ХМАО – Югра) талантливую пару – Сергея Евгеньевича и Евгению Алексеевну Дыба, которые сейчас тоже уверенно разрабатывают актуальные для компании проекты, высоко отмеченные квалификационной комиссией конференции. Совсем недавно из Первой кадастровой компании (Сургут - Нефтеюганск) переманил к нам Евгения Николаевича Ширяева, в первой же рабочей поездке коллеги помогли ему разобраться в тонкостях поставленных задач и, уверен, он покажет отличные результаты. В целом коллектив у нас очень дружный, атмосфера в нем замечательная, отношения – почти родственные, взаимовыручка между ребятами проявляется во всем – так было заведено еще моими предшественниками, лучшие традиции мы стараемся сохранить.

За годы многое на предприятии изменилось к лучшему. Сам поселок, основанный при НГДУ «Комсомольскнефть», был невзрачным – сплошная промзона: пески, грязь и железо, за последние лет 20 Федоровский преобразился – стал красивым и комфортным для проживания. В принципе, аналогичная история произошла и с Сургутом – благоустроенным, привлекательным стал город, неузнаваемым для первопроходцев-нефтяников. И никуда меня уже не тянет из этих мест – здесь мой дом.

В наградном списке Е.Г.Маркова – благодарность и почетная грамота структурного подразделения, благодарственное письмо и почетная грамота главы Сургутского района, почетная грамота Министерства энергетики РФ, Евгению Геннадьевичу присвоено звание ветерана труда Сургутнефтегаза.